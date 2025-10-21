Готовим варенье из тыквы на зиму: 5 незабываемых рецептов

Сначала мы не знали, что приготовить из тыквы, потом оказалось, что она в любом виде хороша Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Со стороны тыква выглядит настолько неприступной крепостью, что на кухне с ней просто возиться не хочется. Но стоит попробовать приготовить из нее хотя бы пару блюд, как вас за уши не оттащишь, это мы вам гарантируем. Не так давно мы рассказывали, как приготовить тыквенные пироги в духовке и мультиварке, а теперь дотянулись до варенья из тыквы. Чтобы осенью вам было нескучно, а зимой — вкусно и полезно. Скорей сохраняйе эти рецепты варенья из тыквы на зиму и помните: количество ингредиентов в каждом из них приведено уже в очищенном виде.

Классическое тыквенное варенье

Тыква, тыква и ничего, кроме тыквы. Разве что еще немного апельсинового и лимонного сока — для приятной кислинки и чтобы оттенить тыквенный вкус. Такое варенье — мечта ценителей этого овоща.

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

сахар — 0,5 кг;

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики, сантиметр-полтора. Пересыпьте тыкву в глубокую сковороду и добавьте сахар. Выдавите в сковороду сок из половины апельсина и тушите, постоянно помешивая, на медленном огне минут 10, чтобы тыква дала сок. Увеличьте огонь до среднего и варите еще около получаса, до полного размягчения тыквы. Не забывайте помешивать. Когда тыква изменит цвет, приобретя некоторую прозрачность, измельчите ее блендером, не снимая с огня. Когда тыква станет пюре, выжмите в нее сок из половинки лимона. С огня не снимайте еще 5 минут. Теперь помешивать надо постоянно. Сразу разложите джем по стерилизованным баночкам, закатайте крышками, переверните, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

По желанию можно сделать не джем, а кусочки тыквы в сиропе. Всё зависит от того, какой формат варенья больше по душе.

Варенье из тыквы с айвой

Тыква и айва — одно из идеальнейших сочетаний. А всё потому, что они очень похожи по структуре мякоти, которая отличается большой плотностью.

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

айва — 1 кг;

лимон — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

сахар — 1,8 кг.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Очищенную тыкву нарежьте на крупные кубики и пропустите через мясорубку. Можно измельчить и блендером до состояния пюре. Айву надо очистить от пушка, для этого тщательно потрите ее мягкой щеткой. После разрежьте ее на четвертинки и уберите сердцевину с косточками. А дальше нарежьте мякоть айвы кубиками. В айву добавьте килограмм сахара и оставьте ее настаиваться часов на 8–10, чтобы она немного размякла и пустила сок. Апельсин и лимон тоже нарежьте кубиками, предварительно очистив апельсин от кожуры. Лимон чистить от кожуры надо, когда она толстая, иначе может горчить. Добавьте к айве тыквенное пюре, цитрусы и оставшиеся 800 г сахара. Поставьте посуду с будущим вареньем на плиту и варите 40–50 минут (чем дольше — тем гуще получится), не допуская бурного кипения. Сразу разложите джем по стерилизованным баночкам, закатайте крышками и оставьте до полного остывания.

Основная прелесть этого варенья — плотные хрустящие кусочки айвы, лимона и апельсина в ароматном и сладком, с легкой кислинкой, джеме. В виде джема его, конечно, можно приготовить, но тогда оно потеряет свою главную изюминку.

Тыквенное варенье с апельсином и лимоном

Даже если вы не любите тыкву, вы обязаны попробовать это варенье, потому что на тыквенное оно совсем не похоже. На что тогда похоже? Внезапно такое варенье на вкус напоминает манго.

Ингредиенты:

тыква — 2,5 кг;

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — 2 кг.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Нарежьте тыкву на средние кубики, переложите в большую миску или кастрюлю и добавьте к ней ⅔ сахара. Перемешайте, добавьте оставшийся сахар, распределив его по поверхности, и оставьте на 2–3 часа, за которые тыква даст сок и станет мягче. По истечении времени хорошо всё перемешайте. Нарежьте лимон и апельсин вместе с цедрой на мелкие кубики, удалите косточки и добавьте к тыкве. Всё перемешайте. Поставьте будущее варенье на плиту и на медленном огне доведите до кипения, продолжая варить еще 30 минут. Не забывайте помешивать! По истечении времени оставьте варенье остывать на плите на ночь. Повторно полчаса прокипятите варенье на медленном огне, чтобы оно уварилось. Дайте варенью остыть и еще раз прокипятите на медленном огне 10 минут. Не снимая с огня, разложите варенье по стерилизованным баночкам и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

По желанию количество апельсина и лимона можно увеличить, чтобы сделать вкус тыквы как можно более незаметным.

Тыквенно-дынное варенье

Очень интересное варенье, которое раскрывается полностью, как духи, имея несколько уровней вкуса, сменяющих друг друга. Но за всё надо платить, в данном случае цена — время. Сделать варенье из тыквы и дыни за один подход не выйдет, поэтому можно назвать процесс приготовления длительным.

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

дыня — 0,5 кг;

лимон — 1–2 шт.;

сахар — 1,2 кг.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Нарежьте тыкву на мелкие кубики, переложите их в миску или кастрюлю, добавьте 200 г сахара и оставьте на ночь, чтобы мякоть дала сок и стала не столь плотной. По истечении времени почистите и нарежьте дыню так же, как тыкву, и добавьте ее в миску / кастрюлю. Высыпьте к нарезанной мякоти оставшийся сахар. Всё перемешайте. Поставьте кастрюлю на сильный огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения и сразу снимите с плиты. Срежьте с лимона хвостики, нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку. Добавьте в снятое с огня варенье перекрученный лимон и всё перемешайте. Оставьте до полного остывания, приблизительно — на 5 часов. После остывания на сильном огне доведите варенье до кипения. Снизьте интенсивность огня до среднего, варите 35–40 минут (пока варенье не приобретет приятный янтарный цвет), помешивая и снимая пенку по мере ее образования. Выключите плиту и быстро разлейте варенье по банкам, пока оно еще горячее. Закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Это «янтарное» варенье лучше всего воспринимается в виде микса, когда дыня и тыква кусочками, а лимон максимально измельчен. Однако заменять цитрус соком не стоит, ведь благодаря цедре появляется еще один оттенок вкуса, который дополняет собой и тыкву, и дыню.

Шоколадно-мятное варенье из тыквы и яблок

Сложнее рецепта, чем это варенье, вы вряд ли встречали. Но потраченные силы и время того стоят.

Ингредиенты:

тыква — 550 г;

яблоки — 250 г;

шоколадный ликер / коньяк / ром — 2–3 ст. л.;

мята — 2 веточки;

сахар — 700 г;

какао — 30 г;

сахар ванильный — по вкусу;

цедра лимона / апельсина или цитрусовый сок — по желанию.

Способ приготовления:

Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики. Яблоки помойте, очистите от кожицы, разрежьте сперва на четвертинки, чтобы убрать сердцевину, а потом — на кубики, чуть крупнее, чем в случае тыквы. Яблоки и тыкву ссыпьте в кастрюлю и добавьте сахар, в том числе и ванильный. Встряхните кастрюлю, чтобы сахар распределился равномерно, или аккуратно перемешайте. Тыкве и яблокам надо постоять 1,5–2 часа. За это время еще раз перемешайте. По истечении времени еще раз всё перемешайте и отправьте на средний огонь. Помешивая, доведите до кипения и варите 1 минуту. Затем огонь погасите, а будущее варенье накройте крышкой и так оставьте его минимум на 5–6 часов, можно и на ночь. По истечении времени добавьте в варенье шоколадный ликер, ром или коньяк и свежую мяту. Мяту притопите и доведите содержимое кастрюли до кипения. Не забывайте периодически помешивать. Варенье должно кипеть активно на протяжении 2 минут. Потушите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте еще на 5–6 часов минимум. Можно и на ночь. По истечении времени достаньте из кастрюли веточки мяты — они там уже ни к чему, так как отдали весь свой вкус и аромат варенью.

Можно повторно довести варенье до кипения и уже закатать в банки. А можно завершить его приготовление по полному рецепту:

Надо добавить в варенье какао и ванилин. Для предотвращения комкования в порошок влейте столько сиропа, чтобы его можно было размещать в нем. Размешайте до исчезновения комочков и перелейте получившуюся однородную массу в варенье. Хорошо, но аккуратно, чтобы не раздавить кусочки тыквы, всё перемешайте. Включите огонь и дайте варенью активно прокипеть 3 минуты. Не забывайте помешивать! Кипящее варенье разложите по стерилизованным баночкам и закатайте крышками. Банки переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Это сложносоставное многоэтапное варенье никак не упростить, зато оно действительно может стать жемчужиной заготовок на зиму, ведь каждый, кто его попробует, обязательно захочет выведать у вас рецепт.