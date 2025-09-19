Какие грибы самые лучшие, где их искать и как не навредить себе, рассказывают эксперты

Царь грибов — белый Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В начале осени соцсети переполнены фотографиями лесных трофеев. Впрочем, многие и рады бы отправиться за ними в лес, но боятся: грибы надо уметь выбирать, случаи тяжелых отравлений не редкость.

Биолог и миколог Элина Миронова рассказала «Доктору Питеру», где собирать грибы, как вырастить их у себя на участке и что важно знать, чтобы не отравиться.

Как правильно собирают грибы?

По словам Элины Мироновой, допустимы оба способа: и срезка ножом, и выкручивание. Главное, не повредить грибницу. Основная часть мицелия, из которого состоит гриб, находится глубоко в почве или древесине, поэтому при бережном извлечении плодового тела он не повреждается.

Срезка гриба уместна, когда есть риск нарушить тонкий мицелий или же гриб растет в плотной лесной подстилке. А еще такой метод облегчает очистку ножки.

Выкручивание уместно для трубчатых грибов, в том числе белых (Boletus edulis). Их ножка обычно уходит глубоко в подстилку, а при срезе остается полость, где задерживается влага и начинается процесс гниения — грибница разрушается. Кроме того, при выкручивании плодовое тело извлекается целиком, а у некоторых грибов именно по нижней части ножки можно точно определить вид.

Что делать категорически нельзя: выкапывать грибы вместе с комом земли или использовать грабли — так вы уничтожаете мицелий.

Можно ли собирать грибы у дорог и в городе?

Здесь важно помнить, что грибы — это природные «губки». Они накапливают тяжелые металлы, радионуклиды и токсины. Вдоль трасс в них повышено содержание свинца, а вблизи промышленных зон — кадмия, ртути, мышьяка и других тяжелых металлов. Исследования показывают, что даже в ста метрах от оживленной трассы концентрация свинца в грибах может превышать допустимую норму в 3–5 раз. Особенно много такой «отравы» в шляпках.

Поэтому собирать грибы безопасно только вдали от городов и промышленных зон. А в районах с потенциальным радиационным следом специалист советует брать с собой дозиметр (сейчас есть компактные домашние модели): он помогает вовремя выявить опасные экземпляры.

Почему грибы то появляются, то исчезают на одном месте?

Гриб — это лишь плодовое тело, которое мы видим. Сам организм — мицелий — скрыт в почве, тянется на огромные площади и может жить десятилетиями. В отличие от ягод, грибы редко вырастают на одном месте — скажем, под одним и тем же деревом.

Плодовые тела появляются только при совпадении условий:

устойчивая температура +15…+25 °C в зависимости от вида;

высокая влажность (после дождей);

наличие органического питания (листья, древесина, корни, иглы);

достаточная освещенность и доступ воздуха.

Если хотя бы один из факторов отсутствует, грибница может оставаться в «спячке» и не плодоносить.

Почему урожай грибов меняется каждый год?

Грибница крайне чувствительна к погодным условиям. Засуха, избыточные дожди или резкое весеннее похолодание могут сорвать грибной сезон. Даже кратковременное снижение ночных температур замедляет выход плодовых тел. Также вы наверняка знаете, что почти нет грибов в засуху.

Кроме того, и у грибов бывают периоды отдыха. Если мицелий в прошлом году дал обильный урожай, он может взять паузу, чтобы восстановить ресурсы.

Иногда грибница разрушается вместе с питающим ее субстратом, — например, перегнивает дерево-партнер или снимается верхний слой почвы. Но чаще мицелий остается живым в латентном состоянии и возобновляет плодоношение при подходящих условиях.

Где растут белые грибы?

Условия произрастания белых грибов зависят от региона, но в средней полосе России их чаще всего можно встретить:

в сосновых борах с песчаными почвами, на солнечных полянах, опушках и вдоль старых лесных дорог;

в смешанных лесах, где рядом встречаются сосны, ели и березы;

в ельниках, особенно на севере, в моховой и подгнившей подстилке.

Массовый рост белых начинается через 2–4 дня после дождей при температуре воздуха +15…+20 °C ночью и до +25 °C днем.

Три лучших гриба

Биолог Мария Комбарова назвала три вида, которые специалисты выделяют как претендентов на звание «короля грибов».

Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета

1. Белый гриб

По словам ученого ПНИПУ, белым этот гриб назван потому, что не темнеет даже после термообработки. Он не только низкокалорийный, но и легко усваивается. В сушеных белых грибах содержится до 80% белка, что намного больше, чем в мясе. А по концентрации минералов он превосходит остальных своих сородичей.

Исследования показали, что белые грибы:

отличный стимулятор пищеварения и превосходят в этом качестве даже мясной бульон;

помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями благодаря высокому содержанию полисахаридов и серы;

защищают от отложения холестерина на стенках сосудов , чему способствует содержащийся в них лецитин;

помогают организму справляться с вирусами, грибками и бактериями благодаря антиоксидантам в составе.

До этого в Роспотребнадзоре рассказывали о пользе белых грибов в профилактике болезней сердца и сосудов. Так, они способны снижать вязкость крови, защищая от инфарктов и инсультов. Кроме того, в них содержатся бетаины, которые участвуют в обмене веществ и укрепляют стенки сосудов.

2. Лисички

Они появляются в лесу одними из первых, и собирать их легко: рыжую шляпку видно далеко.

По словам биолога ПНИПУ, лисички богаты:

витаминами А, B 1 (тиамин), С, D 2 , PP . Кстати, по содержанию витамина А они превосходят даже морковь;

аминокислотами ;

хромом ;

цинком ;

кобальтом;

эргостеролом — веществом, увеличивающим выработку витамина D;

хиноманнозой — это активное вещество способно бороться с паразитами и глистами.

У лисичек есть еще одно уникальное свойство: они не накапливают радиоактивные вещества, а наоборот, способствуют выводу радионуклидов из организма. Поэтому эти грибы, по словам эксперта, можно рассматривать как отличный продукт для профилактики рака и борьбы с воспалительными процессами.

3. Опенок зимний

Этот гриб еще называют «фламмулина». Он действительно зимний, растет даже при минусовых температурах, так как имеет в своем составе масла, действующие как незамерзайка.