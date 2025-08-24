Салаты с маринованными опятами: 8 простых и интересных рецептов

Стоит добавить в салат опята, и его интересно не только фотографировать, но и есть! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Опята со своим приятным вкусом и орехово-грибным ароматом давно заслужили себе почетное место на столе. Их можно жарить, тушить, а еще мариновать и добавлять в салаты. Один из самых популярных салатов с маринованными опятами — «Полянка». Но кроме него есть не менее увлекательные рецепты салатов с маринованными опятами. Мы выбрали восемь таких — уверены, они придутся вам по вкусу. Главное, не забудьте перед приготовлением как следует промыть грибы под холодной водой и просушить.

Салат с корейской морковью и маринованными опятами

Салат с курицей, маринованными грибами и морковью по-корейски покорит сердце любого гурмана. На приготовление уйдет совсем немного времени. При желании мясо птицы можно заменить на любое другое. Салат порадует сочетанием разных вкусов — копченого, пряного, соленого, за свежесть отвечают огурец и зелень.

Ингредиенты:

маринованные опята — 200 г;

копченая курица — 250 г;

корейская морковь — 100 г;

твердый или средне твердый сыр — 100 г;

свежий огурец — 1 шт.;

свежая зелень — один пучок;

майонез — 50 г.

Приготовление:

Огурцы и курицу нарежьте соломкой, сыр натрите на терке. В плоскую или в глубокую тарелку выкладывайте первый слой — копченую курицу. Слегка смажьте майонезом, как и все последующие слои. Далее выкладывайте огурцы, маринованные грибы, потом морковь по-корейски, и завершает всё сыр. Посыпьте салат зеленью, дайте постоять 20–30 минут и можно подавать.

Салат из капусты и маринованных опят

Салат из капусты и маринованных опят порадует свежестью, яркостью и разнообразием текстур. Он прекрасно подойдет для будничного семейного ужина или для праздничного стола. Краснокочанную капусту можно заменить другим сортом. Если хочется мягкости и нежности, то прекрасно подойдет молодая капуста. Для заправки обычно используют растительное масло и уксус, но можно добавить еще и соевый соус.

Ингредиенты:

капуста краснокочанная — 250 г;

опята маринованные — 100 г;

огурцы маринованные или соленые — 2 шт.;

масло растительное — 2–3 ст. л.;

уксус столовый 6% — 1 ч. л.;

сахар и соль — щепотка;

свежая зелень — половина пучка.

Приготовление:

В миску мелко нашинкуйте капусту, добавьте сахар, соль, уксус. Разомните и дайте постоять. Огурцы порежьте соломкой, грибы помойте холодной водой, откиньте на дуршлаг. Добавьте всё к капусте. Измельчите зелень, смещайте ее с растительным маслом. Добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте. Дайте салату постоять 15–20 минут. Можно подавать.

Салат картофельный с маринованными опятами

Не секрет, что вареная картошка прекрасно сочетается с грибами. Попробуйте новое прочтение этих вкусов. Вместо растительного можно использовать нерафинированное подсолнечное масло, тогда салат получится более ароматным и ярким.

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.;

маринованные опята — 350 г;

укроп — 4–5 веточек;

зеленый лук — 4 стебля с белой частью;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите картофель в мундире и остудите его. Очистите от кожуры и нарежьте средними кубиками. Грибы промойте в холодной воде, откиньте на дуршлаг. Измельчите укроп и лук. Соедините все продукты в миске, добавьте соль, перец и растительное масло. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы сохранилась форма картофельного кубика. Уберите салат в холодильник на 15–25 минут.

Мясной салат с маринованными опятами и горошком

Сытный салат можно подавать как самостоятельную закуску или полноценное блюдо на легкий ужин. Вареная курица легко заменяется на любое другое мясо или, например, говяжий язык. Получится не хуже. Зеленый горошек добавит свежести, как и молодые огурчики, если вы их выберете.

Ингредиенты:

маринованные опята — 400 г;

вареная курица — 250 г;

маринованные или соленые огурцы — 3 шт.;

консервированный горошек — 200 г;

морковь — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

майонез — 6 ст. л.;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Натрите морковь на терке, лук нарежьте и отправьте всё на сковородку с растительным маслом. Жарьте до золотистого цвета. Остудите поджарку. Вареную курицу порежьте на мелкие кусочки или разорвите на волокна. Измельчите огурцы, грибы промойте. Соедините в миске курицу, огурцы, грибы, зажарку, горошек. Добавьте майонез и соль, тщательно перемешайте. Салат готов.

Салат с маринованными опятами и крабовыми палочками

Опята и крабовые палочки прекрасно сочетаются в легком салате. Укрепляют их вкусовую дружбу вареные яйца со сметаной. Опята придают салату особый лесной аромат, а крабовые палочки — пикантность. Для заправки можно использовать также майонез. По желанию украсьте салат зеленью.

Ингредиенты:

опята маринованные — 200 г;

крабовые палочки — 250 г;

яйца вареные — 3 шт.;

сметана — 5 ст. л.;

зелень, соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте в холодной воде грибы, откиньте на дуршлаг. Измельчите крабовые палочки, яйца, зелень. Соедините в чашке все ингредиенты, заправьте сметаной, по вкусу добавьте соль и перец. Дайте салату постоять в холодильнике 20 минут.

Салат с маринованными опятами и ветчиной

А теперь тяжелая артиллерия! Разнообразие ингредиентов в салате порадует конечным результатом. Готовьте свои вкусовые рецепторы и включайте их на максимум. Ветчина, сыр и грибочки насытят организм, а овощи придадут салату свежесть и яркость.

Ингредиенты:

маринованные опята — 200 г;

ветчина — 200 г;

горошек консервированный — 150 г;

перец болгарский — 1–2 шт.;

сыт твердый или полутвердый — 150 г;

укроп свежий — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 5 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Порежьте соломкой ветчину и болгарский перец. Грибы промойте, откиньте на дуршлаг. В миску выложите все ингредиенты, добавьте горошек, измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте майонезом, перемешайте. Добавьте соль по вкусу. Натрите сыр на средней терке. Посыпьте салат сверху. Уберите салат в холодильник на час.

Салат со свеклой и маринованными опятами

Надоел винегрет? Приготовьте его аналог с маринованными опятами. Грибы прекрасно заменят квашеные и консервированные овощи (капусту и зеленый горошек), но при этом придадут совсем другой вкус. Это очень простой, постный и вкусный салат, на приготовление которого уйдет буквально несколько минут. Маринованные опята дадут белок, растительное или оливковое масло — ненасыщенные жиры, свекла обогатит блюдо клетчаткой. Сплошная польза для организма!

Ингредиенты:

маринованные опята — 150 г;

вареная свекла — 350 г;

маринованные огурцы — 3 шт.;

зеленый лук — 4 перышка.

Для заправки:

горчица — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Грибы промойте, откиньте на дуршлаг. Очищенную вареную свеклу и маринованные огурцы нарежьте кубиками. Зеленый лук накрошите без белой части. Для заправки смешайте горчицу, растительное масло, черный перец, тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты в миске и полейте заправкой, посолите, аккуратно перемешивайте. Дайте салату настояться.

Салат из маринованных опят, кукурузы и сухариков

Легкий, незатейливый салатик подойдет к любому застолью. Сочетание маринованных грибов, сладкой кукурузы и фасоли делает его пикантным, сухарики добавляют приятный хруст. При желании можно добавить любое вареное мясо или копчености.

Ингредиенты:

маринованные опята — 200 г;

консервированная кукуруза — 300 г;

консервированная фасоль — 300 г;

сухарики — 50 г;

свежий укроп — 3 веточки;

майонез — 100 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль, молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Положите фасоль и кукурузу в миску, предварительно слив жидкость из банок. Добавьте туда же грибы, промытые холодной водой. Измельчите укроп и пропустите чеснок через пресс. Соедините с содержимым в миске, добавьте майонез, перемешайте. Добавьте соль и перец. Перед подачей посыпьте салат сухариками.