«На 9 месяцев»: в Ярославской области незаконно продлевали срок годности сливочного масла

В Ярославской области обнаружили манипуляции со сливочным маслом Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На предприятии в Ярославской области незаконно продлевали срок годности сливочного масла. Это выяснилось во время проверки специалистами регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты рассказали, что 22 июля 2025 года из 150 килограммов «Масла Крестьянского 72,5 % ПФ» с датой выработки 29 июня 2024 года и сроком годности до 26 июня 2025, получилась аналогичная продукция в том же количестве, но с датой выработки 22 июля 2025 и сроком годности до 22 марта 2026 года.

«При этом срок годности увеличился на 9 месяцев. Следует отметить, что используемое в вышеуказанной транзакции сырьё уже хранилось 12 месяцев и на момент производства срок годности его уже истёк», — рассказали в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. — «Таким образом была нарушена прослеживаемость, так как не представляется возможным достоверно установить фактический срок годности молочной продукции или фактическое сырьё, которое использовалось при производстве молочной продукции».

Самому предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Сотрудники управления также аннулировали запись производственного журнала выработанной продукции.