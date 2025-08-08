НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«На 9 месяцев»: в Ярославской области незаконно продлевали срок годности сливочного масла

«На 9 месяцев»: в Ярославской области незаконно продлевали срок годности сливочного масла

Что выявила проверка

70
2 комментария
В Ярославской области обнаружили манипуляции со сливочным маслом

В Ярославской области обнаружили манипуляции со сливочным маслом

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

На предприятии в Ярославской области незаконно продлевали срок годности сливочного масла. Это выяснилось во время проверки специалистами регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты рассказали, что 22 июля 2025 года из 150 килограммов «Масла Крестьянского 72,5 % ПФ» с датой выработки 29 июня 2024 года и сроком годности до 26 июня 2025, получилась аналогичная продукция в том же количестве, но с датой выработки 22 июля 2025 и сроком годности до 22 марта 2026 года.

«При этом срок годности увеличился на 9 месяцев. Следует отметить, что используемое в вышеуказанной транзакции сырьё уже хранилось 12 месяцев и на момент производства срок годности его уже истёк», — рассказали в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. — «Таким образом была нарушена прослеживаемость, так как не представляется возможным достоверно установить фактический срок годности молочной продукции или фактическое сырьё, которое использовалось при производстве молочной продукции».

Самому предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Сотрудники управления также аннулировали запись производственного журнала выработанной продукции.

«Таким образом предотвращена реализация небезопасной в ветеринарном отношении молочной продукции», — объяснили в Россельхознадзоре.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Сливочное масло Срок годности Россельхознадзор
Комментарии
2
Гость
5 минут
а разве "оно сливочное масло"? одно название.
Гость
2 минуты
Вообще-то за такое надо закрывать предприятие
