11 друзей вздутия: врачи назвали продукты, от которых вас раздует

Прежде всего, все бобовые — это пищевые волокна. Самостоятельно расщепить их человеческий организм не в силах, поэтому ему на помощь приходят бактерии кишечника. Но что они делают, расправляясь с пищевыми волокнами? Выделяют газы. И чем больше бобовых вы будете поедать, тем выше окажется газообразование и вздутие.

Причем не у всех бобовых одинаковый эффект. Врачи называют три разновидности, которые больше остальных влияют на вздутие: фасоль, горох и чечевица.

— С одной стороны, это суперпродукты, поскольку они очень богаты клетчаткой и белком, но с другой стороны они содержат олигосахариды, которые медленно перевариваются, — говорит Сергей Вялов. — А за счет того, что они перевариваются медленно, микрофлора успевает их съесть и в результате образуется брожение и большое количество газов, поэтому количество бобовых было бы неплохо уменьшить.

Если вы никогда особенно не ели бобовые, но потом резко решили включить их в свое питание, будьте готовы к разительным изменениям. Но лучше всего — не бросайтесь очертя голову в обновленную диету.