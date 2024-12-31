«Не вздумайте охлаждать его в морозилке!»: как правильно употреблять шампанское на Новый год — советы экспертов

Новый год на носу, а вы без шампанского? А если уже с шампанским, то вы точно уверены, что правильно его употребляете? Наши коллеги из 63.RU спросили экспертов и узнали, почему не все игристые вина можно называть шампанским, почему бутылки не стоит по-быстрому охлаждать в морозилке и почему шоколадные конфеты к шампанскому ну никак не подходят.
Немного теории и истории: Новый год не Новый год без шампанского
Специалист по этикету, член ассоциации специалистов по этикету, автор игры «Путешествие к свободе» Светлана Трошаева отметила, что главным напитком Нового года шампанское стало в советское время, именно тогда каждой семье полагалась бутылка этого напитка к празднику.
— Но если говорить про культуру потребления шампанского, то она, наверное, до сих пор еще формируется. Потому что когда шампанское появилось на столе и стало визитной карточкой праздника, скажем так, про культуру речи не шло. То есть шампанское все пили, потому что так надо, так привыкли. И это действительно стало традицией, которая передавалась из поколения в поколение. Такая прямая ассоциация с праздником Новый год у многих поколений, постсоветских в том числе, — говорит эксперт.
Известный шеф-повар, директор кулинарной школы Джангуидо Бреддо согласился, что у многих Новый год ассоциируется именно с шампанским:
— Шампанское — это уже традиция, не только в России, но и во всем мире. Новый год — это не Новый год, если шампанского нет. И раньше был очень большой выбор вот этого напитка, а сейчас чуть меньше. И если я должен дать совет, я всегда скажу — давайте шампанское, или лучше сказать, игристое вино, из Италии, потому что оно очень хорошего качества, лучше, чем другие, например французское. Но сейчас очень трудно найти игристое вино из Италии. И есть два варианта. Или у вас есть много денег, и вы можете купить игристое вино из Франции. Или, если нет, шампанское с Юга России. К слову, 30 лет назад, или даже 20 лет назад, русское шампанское было просто лимонадом с градусами. Но сейчас есть хорошие варианты.
Кстати, современное шампанское на самом деле не такое уж и шампанское, если вспомнить историю напитка. Светлана Трошаева обратила внимание:
— Нужно понимать, что шампанским мы можем называть только напитки из провинции Шампань, все остальные такие напитки именуются игристыми винами. И в нашей стране все такие напитки уже переименовали в игристые вина. Но мы по привычке объединяем эти напитки названием «шампанское». Хотя сейчас вместо шампанского зачастую на стол ставят именно игристые вина.
Как правильно подготовить?
Шампанское подают охлажденным. Но здесь главное — не переборщить.
— Напиток подают к столу при температуре где-то 5−7 градусов. Охлаждают, как правило, в емкости со льдом. Внимание: большая ошибка — охлаждать шампанское в морозильнике. Морозильная камера может испортить структуру напитка, и бутылка может взорваться, и плюс это влияет на вкусовые качества. Поэтому морозильную камеру не используют, только емкость или ведро со льдом. Шампанское, в отличие от вина, сервируется на стол неоткупоренным. Открывать бутылку принято перед разливом, — отметила специалист по этикету.
Из каких бокалов лучше пить?
По информации Светланы Трошаевой, на сегодня существует три вида бокалов для употребления таких вин. Это креман, флюте и тюльпан. Эксперт по этикету рассказала о каждом виде:
— Креман или креманка, да, наверное, самый первый вид бокала, который ассоциируется с эпохой роскоши, с началом двадцатого века. И сегодня такая форма практически не используется, так как считается, что она не способна раскрыть достоинства напитка в полную меру.
Флюте — это традиционный бокал, вытянутый, для торжественных случаев, который позволяет как можно дольше сохранить игристость напитка. Его приятно использовать, потому что пузырики, жемчужная дорожка, как ее называют, очень красиво в этом бокале играет, и поэтому бокал напрямую ассоциируется с праздником, с торжеством.
Сегодня еще есть современная разработка профессиональных сомелье — бокал, который называется тюльпан. Он имеет расширение основания и немножко зауженный край. Такой бокал считается самым подходящим вариантом для истинных гурманов, потому что с одной стороны он имеет расширение, которое помогает букету напитка раскрываться, и в то же время имеет узкое основание и узкое горлышко, которое не дает вину быстро выдохнуться.
Почетный консул Италии в Самарской области, известный шеф-повар, директор кулинарной школы Джангуидо Бреддо придерживается мнения, что чем уже и выше бокал для шампанского, тем лучше:
— Для каждого вина есть свой фужер. А что делает такой бокал? Он увеличивает все характеристики напитка: аромат, запах. И форма фужера помогает чувствовать самый лучший аромат. Для шампанского я всегда советую фужеры длинные, даже сантиметров 25 можно, и узкие по диаметру. Есть для шампанского и более широкие бокалы, но они мне не нравятся. Все микрошарики из газа очень быстро исчезают.
Как правильно пить?
По правилам этикета, шампанское не пьют залпом, его пьют постепенно. И его важно правильно наливать.
— Бутылку не ставят никогда на стол или на скатерть, обычно на какую-то специальную посуду, может быть, блюдце, подставку. Как открывают? Бутылку берут левой рукой за основание, другой рукой снимают фольгу, снимают проволоку, она называется мюзле, большой палец кладут на пробку и крепко зажимают ее в ладони. Важно: вращают не пробку, а бутылку. В фужер шампанское наливают не сразу. Нужно подождать пару минут после открытия бутылки. И наливают медленно, давая возможность оседать пене, которая появляется. Сначала наливают примерно на две трети. Вообще, чем мельче пузырьки, тем качественнее напиток, — рассказала эксперт.
Специалист по этикету отметила также, что употреблять напиток нужно определенным образом:
— Бокал мы держим за ножку, особенно это касается белых и тем более игристых вин, так как их подают очень охлажденными. Если мы держим за основание, то напиток будет нагреваться и терять свой шарм. Дамы обязательно, прежде чем выпить шампанское, промакивают губы салфеткой. Потому что следы от еды или помады на ободке бокала смотрятся некрасиво. Шампанское — не тот напиток, которым принято упиваться. Шампанское принято пробовать. Это элитный напиток, не потому что очень дорогой, а из-за особого отношения к моменту.
С чем лучше употреблять?
По словам Джангуидо Бреддо, с чем лучше пить игристое, зависит от того, какой именно это напиток.
— Сладкое (6–7%) — хорошо с тортом или другим десертом. А вот если на столе есть какие-то соленые деликатесы, то лучше выбрать брют или экстра брют. А вот драй или экстра драй лучше с икрой, это идеальный вариант. Также брют или драй хороши и с сыром. Лучше не сочетать шампанское с мясом, особенно с говядиной или свининой. Или с колбасками. Потому что шампанское — это белое вино, и красное мясо к нему не подойдет, — рассказал эксперт в кулинарии.
Брют — сухое вино с малой концентрацией сахара. Драй и экстра драй (Extra Dry) несколько слаще, чем брют.
По его словам, любимое многими сочетание — шампанское с шоколадными конфетами — не самое лучшее.
— Шоколад с шампанским употреблять не рекомендую. Шоколад больше подойдет к коньяку, — отметил Джангуидо Бреддо.
В какой момент торжества принято подавать?
Шампанское часто предлагают в качестве аперитива. Хотя на самом деле делать этого не стоит. И не только с точки зрения этикета.
— Шампанское может оказывать на кишечно-желудочный тракт очень сильное воздействие, так как это напиток газированный, пузырчатый. И на голодный желудок его употреблять не принято и даже небезопасно. В качестве аперитива может подойти только качественное натуральное шампанское из естественных сортов винограда, сделанное во Франции и созданное методом натурального брожения. Оно не будет обладать таким сильным воздействием, а, наоборот, будет разгонять пищеварение перед основной трапезой.