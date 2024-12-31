«Не вздумайте охлаждать его в морозилке!»: как правильно употреблять шампанское на Новый год — советы экспертов

Для вас тоже шампанское у елки — традиция? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новый год на носу, а вы без шампанского? А если уже с шампанским, то вы точно уверены, что правильно его употребляете? Наши коллеги из 63.RU спросили экспертов и узнали, почему не все игристые вина можно называть шампанским, почему бутылки не стоит по-быстрому охлаждать в морозилке и почему шоколадные конфеты к шампанскому ну никак не подходят.

Немного теории и истории: Новый год не Новый год без шампанского

Специалист по этикету, член ассоциации специалистов по этикету, автор игры «Путешествие к свободе» Светлана Трошаева отметила, что главным напитком Нового года шампанское стало в советское время, именно тогда каждой семье полагалась бутылка этого напитка к празднику.

— Но если говорить про культуру потребления шампанского, то она, наверное, до сих пор еще формируется. Потому что когда шампанское появилось на столе и стало визитной карточкой праздника, скажем так, про культуру речи не шло. То есть шампанское все пили, потому что так надо, так привыкли. И это действительно стало традицией, которая передавалась из поколения в поколение. Такая прямая ассоциация с праздником Новый год у многих поколений, постсоветских в том числе, — говорит эксперт.

Известный шеф-повар, директор кулинарной школы Джангуидо Бреддо согласился, что у многих Новый год ассоциируется именно с шампанским:

— Шампанское — это уже традиция, не только в России, но и во всем мире. Новый год — это не Новый год, если шампанского нет. И раньше был очень большой выбор вот этого напитка, а сейчас чуть меньше. И если я должен дать совет, я всегда скажу — давайте шампанское, или лучше сказать, игристое вино, из Италии, потому что оно очень хорошего качества, лучше, чем другие, например французское. Но сейчас очень трудно найти игристое вино из Италии. И есть два варианта. Или у вас есть много денег, и вы можете купить игристое вино из Франции. Или, если нет, шампанское с Юга России. К слову, 30 лет назад, или даже 20 лет назад, русское шампанское было просто лимонадом с градусами. Но сейчас есть хорошие варианты.

Кстати, современное шампанское на самом деле не такое уж и шампанское, если вспомнить историю напитка. Светлана Трошаева обратила внимание:

— Нужно понимать, что шампанским мы можем называть только напитки из провинции Шампань, все остальные такие напитки именуются игристыми винами. И в нашей стране все такие напитки уже переименовали в игристые вина. Но мы по привычке объединяем эти напитки названием «шампанское». Хотя сейчас вместо шампанского зачастую на стол ставят именно игристые вина.

А вам нравится игристое вино? Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Как правильно подготовить?

Шампанское подают охлажденным. Но здесь главное — не переборщить.

— Напиток подают к столу при температуре где-то 5−7 градусов. Охлаждают, как правило, в емкости со льдом. Внимание: большая ошибка — охлаждать шампанское в морозильнике. Морозильная камера может испортить структуру напитка, и бутылка может взорваться, и плюс это влияет на вкусовые качества. Поэтому морозильную камеру не используют, только емкость или ведро со льдом. Шампанское, в отличие от вина, сервируется на стол неоткупоренным. Открывать бутылку принято перед разливом, — отметила специалист по этикету.

Из каких бокалов лучше пить?

По информации Светланы Трошаевой, на сегодня существует три вида бокалов для употребления таких вин. Это креман, флюте и тюльпан. Эксперт по этикету рассказала о каждом виде:

— Креман или креманка, да, наверное, самый первый вид бокала, который ассоциируется с эпохой роскоши, с началом двадцатого века. И сегодня такая форма практически не используется, так как считается, что она не способна раскрыть достоинства напитка в полную меру.

Так выглядит бокал-креманка Источник: Людмила Данилина / 63.RU











Флюте — это традиционный бокал, вытянутый, для торжественных случаев, который позволяет как можно дольше сохранить игристость напитка. Его приятно использовать, потому что пузырики, жемчужная дорожка, как ее называют, очень красиво в этом бокале играет, и поэтому бокал напрямую ассоциируется с праздником, с торжеством.

Сегодня еще есть современная разработка профессиональных сомелье — бокал, который называется тюльпан. Он имеет расширение основания и немножко зауженный край. Такой бокал считается самым подходящим вариантом для истинных гурманов, потому что с одной стороны он имеет расширение, которое помогает букету напитка раскрываться, и в то же время имеет узкое основание и узкое горлышко, которое не дает вину быстро выдохнуться.

Почетный консул Италии в Самарской области, известный шеф-повар, директор кулинарной школы Джангуидо Бреддо придерживается мнения, что чем уже и выше бокал для шампанского, тем лучше:

— Для каждого вина есть свой фужер. А что делает такой бокал? Он увеличивает все характеристики напитка: аромат, запах. И форма фужера помогает чувствовать самый лучший аромат. Для шампанского я всегда советую фужеры длинные, даже сантиметров 25 можно, и узкие по диаметру. Есть для шампанского и более широкие бокалы, но они мне не нравятся. Все микрошарики из газа очень быстро исчезают.

Джангуидо Бреддо считает, что чем выше и уже бокал для шампанского, тем лучше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как правильно пить?

По правилам этикета, шампанское не пьют залпом, его пьют постепенно. И его важно правильно наливать.

— Бутылку не ставят никогда на стол или на скатерть, обычно на какую-то специальную посуду, может быть, блюдце, подставку. Как открывают? Бутылку берут левой рукой за основание, другой рукой снимают фольгу, снимают проволоку, она называется мюзле, большой палец кладут на пробку и крепко зажимают ее в ладони. Важно: вращают не пробку, а бутылку. В фужер шампанское наливают не сразу. Нужно подождать пару минут после открытия бутылки. И наливают медленно, давая возможность оседать пене, которая появляется. Сначала наливают примерно на две трети. Вообще, чем мельче пузырьки, тем качественнее напиток, — рассказала эксперт.

Специалист по этикету отметила также, что употреблять напиток нужно определенным образом:

— Бокал мы держим за ножку, особенно это касается белых и тем более игристых вин, так как их подают очень охлажденными. Если мы держим за основание, то напиток будет нагреваться и терять свой шарм. Дамы обязательно, прежде чем выпить шампанское, промакивают губы салфеткой. Потому что следы от еды или помады на ободке бокала смотрятся некрасиво. Шампанское — не тот напиток, которым принято упиваться. Шампанское принято пробовать. Это элитный напиток, не потому что очень дорогой, а из-за особого отношения к моменту.

По мнению специалиста по этикету, шампанское — это элитный напиток из-за особого отношения к моменту Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











С чем лучше употреблять?

По словам Джангуидо Бреддо, с чем лучше пить игристое, зависит от того, какой именно это напиток.

— Сладкое (6–7%) — хорошо с тортом или другим десертом. А вот если на столе есть какие-то соленые деликатесы, то лучше выбрать брют или экстра брют. А вот драй или экстра драй лучше с икрой, это идеальный вариант. Также брют или драй хороши и с сыром. Лучше не сочетать шампанское с мясом, особенно с говядиной или свининой. Или с колбасками. Потому что шампанское — это белое вино, и красное мясо к нему не подойдет, — рассказал эксперт в кулинарии.

Брют — сухое вино с малой концентрацией сахара. Драй и экстра драй (Extra Dry) несколько слаще, чем брют.

По его словам, любимое многими сочетание — шампанское с шоколадными конфетами — не самое лучшее.

— Шоколад с шампанским употреблять не рекомендую. Шоколад больше подойдет к коньяку, — отметил Джангуидо Бреддо.

Разному игристому подходят разные блюда Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В какой момент торжества принято подавать?

Шампанское часто предлагают в качестве аперитива. Хотя на самом деле делать этого не стоит. И не только с точки зрения этикета.