Готовим вино и настойки из красной рябины: эти 4 рецепта придутся вам по вкусу

Красная рябина — чрезвычайно полезная ягода. В ней большое количество витамина С, который и иммунитет укрепляет, и риск заражения вирусными и простудными заболеваниями снижает. Но есть эту ягоду просто так не каждому по силам из-за горького вкуса, поэтому человечество придумало несколько рецептов, в которых характерный вкус ягод скрадывается, а полезные свойства остаются. В том числе настойки и вино из красной рябины.
Рябиновое вино с изюмом
В деле приготовления вина и настоек из красной рябины есть один важный нюанс: ягоды лучше собирать после первых заморозков. Но если вы не готовы ждать, можете собирать рябину и раньше, только перед тем как приступить к делу, отправьте рябину на пару часов в морозилку. Такая нехитрая процедура поможет улучшить качество вина. В остальном нужно придерживаться несложного алгоритма, и ароматные напитки будут скрашивать ваши холодные вечера. Главное — не превращайте дегустацию в пьянство, ведь алкоголь в больших количествах еще никого до добра не доводил.
Для рябинового вина с изюмом понадобятся следующие ингредиенты:
рябина — 10 кг;
вода — 4 л;
сахар — 2–3 кг;
изюм — 100–150 г.
Поскольку в красной рябине много дубильных веществ, которые делают рябиновое вино терпким, ее перед приготовлением стоит как следует обработать. Для этого очистите рябину от веточек (не от кожуры), отправьте ее в кастрюлю и залейте кипятком на 20 минут, после чего слейте воду, добавьте еще кипятка и держите в нем полчаса.
Через 30 минут слейте воду, а подготовленные ягоды раздавите — руками, скалкой, через мясорубку, любой способ подойдет. То, что у вас образуется в результате этого процесса, отожмите через марлю, чтобы получить сок. Но мякоть не выкидывайте — ее отправляйте в эмалированную кастрюлю подходящего размера, добавляйте горячую, но не кипящую воду, хорошенько перемешивайте и оставляйте остывать до комнатной температуры.
После этого придерживайтесь следующего алгоритма:
соедините жмых с водой и сок;
добавьте 2 кг сахара и две горсти изюма;
перелейте в банку или бутылку;
как следует перемешайте;
обвяжите горлышко марлей;
поставьте в темное место с температурой 18–25 °C на 2–3 дня;
перемешивайте раз в сутки.
При появлении признаков брожения (пена, шипение, кислый запах) профильтруйте сусло через марлю.
Забродивший сок смешайте с оставшимся сахаром (у вас должно остаться еще 2 кг), перелейте в бродильную емкость, установите на горлышке гидрозатвор или медицинскую перчатку с дырочкой в одном из пальцев (большой дырки не нужно — достаточно проколоть ее иголкой).
Помните, что бродильная емкость должна быть заполнена максимум на 2/3 объема, потому что вашему будущему вину необходимо место для углекислого газа и пены.
Перенесите емкость в теплое (18–28 °C) и темное место и оставьте там на три-четыре недели. Если гидрозатвор уже пару дней не пускает пузыри, перчатка сдулась и не поднимается, вино посветлело, а на дне появился осадок, значит, процесс брожения подошел к концу и настало время сливать вино с осадка. Делается это через тоненькую трубочку и в чистую емкость.
Попробуйте готовое вино и по вкусу добавьте сахар для сладости или водки для крепости. После чего плотно закройте бутылку крышкой и перенесите в прохладное место (5–16 °C) на 3–4 месяца. У вас должно получиться 4–5 литров домашнего вина желтоватого цвета с кисло-сладким вкусом и терпкими нотками. Готовое вино еще раз слейте с осадка, разлейте в бутылки и плотно закройте пробками. Храните в прохладном месте и не выпивайте всё сразу.
Рябиновое вино с дрожжами
Чтобы приготовить рябиновое вино с дрожжами, вам понадобятся:
рябина — 5 кг;
вода — 2 л;
сахар — 1 кг;
винные дрожжи.
Очистив рябину от веток, отправьте ее в морозилку на пару часов, после чего разомните ягоды, чтобы они пустили сок. Теперь добавьте дрожжи и 0,5 кг сахара, основательно перемешайте и процедите через марлю. Процеженный напиток уберите в темное место на пару-тройку дней. Как только срок подойдет, процедите будущее вино через марлю еще раз, добавьте 0,5 кг сахара и уберите дображивать теперь уже на более продолжительное время — недели на три-четыре. Не забудьте, что в емкости должно оставаться место для брожения.
Три-четыре недели спустя доставайте вино и снова процедите. Перелейте в чистые бутылки и оставьте в прохладном месте. Время дегустации настанет через три-четыре месяца.
Яблочно-рябиновое вино
Для приготовления яблочно-рябинового вина вам понадобятся:
красная рябина — 3 кг;
вода — 5 л;
свежий яблочный сок — 3 литра;
сахар — 3 кг;
изюм — 50–100 г.
Залейте ягоды кипятком на полчаса, после чего слейте воду, измельчите рябину и смешайте ее с теплой водой и яблочным соком, добавьте 1,5 кг сахара, изюм и как следует всё перемешайте. Накройте горлышко емкости тканью или марлей и на пару-тройку дней перенесите в темное место с температурой 18–25°C. При появлении пены, шипения и характерного запаха брожения профильтруйте сусло через марлю.
Как только ваше будущее вино немного настоялось, слейте сок в бродильную емкость, добавьте вторую порцию сахара (еще 1,5 кг) и установите гидрозатвор (или медицинскую перчатку с дырочкой в пальце).
Помните, что четверть объема емкости должна оставаться свободной.
Перенесите бутыль в темное место с температурой 18–28 °C. Как только процесс брожения подойдет к концу (его признаки мы описывали чуть выше), слейте молодое яблочно-рябиновое вино с осадка в чистую емкость, попробуйте его на вкус, при необходимости добавьте сахар или закрепите водкой, плотно закройте пробкой и поставьте на 2–3 месяца в темном помещении с температурой 10–16 °C. После чего разлейте вино по бутылкам, в которых оно будет ждать своего часа, и плотно закройте пробками. У вас должно получиться порядка 8 литров вина с легким вкусом, в котором почти не чувствуется горечи.
Рябина на коньяке
Если вам не нравятся по отдельности вкус коньяка и вкус рябины (или, наоборот, вы без ума и от того, и от другого), можете объединить их в настойку. Ингредиенты для нее — проще некуда:
коньяк — 0,5 л;
рябина — 300–400 г;
сахар — 30 г;
ванилин — 5 г.
Рябину потолките ступкой, чтобы она дала сок, и отправьте в ту тару, где будете готовить настойку.
На небольшом огне нагрейте сахар, пока он не станет коричневым, перемешайте с рябиной, залейте коньяком и настаивайте рябину на коньяке в закрытой посуде 2–3 недели.
После этого процедите и отфильтруйте настойку из рябины через марлю и добавьте ванилин — можно дегустировать.
А если вам больше по вкусу черноплодная рябина, то у нас и на этот случай найдется несколько рецептов.