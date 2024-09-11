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Еда Интересно про еду обзор Худшая закуска к водке: она не только градус крадет

Худшая закуска к водке: она не только градус крадет

Есть ее можно только в одном случае: если хотите испортить себе весь праздник

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Пока все врачи предупреждают о вреде водки, мы предупреждаем о вреде закуски. Но не всей

Если над вопросом «Что будем пить?» мы обычно долго не раздумываем, то над тем, чем будем закусывать, приходится некоторое время поразмышлять. Здесь мы чаще всего опираемся на собственные предпочтения — ведь главное, чтобы было вкусно. Можно еще посмотреть на совместимость продуктов с алкоголем. И если возлияния не избежать, то можно хотя бы облегчить свои муки в будущем. А для этого не помешает узнать, с какой закуской у спиртного конкретные контры. И помните, что алкоголь в любом случае яд, чем его ни закусывай.

  1. Острая закуска
  2. Мясо с картошкой
  3. Грибы
  4. Десерты
  5. А чем закусываете вы?
1

Острая закуска


Любителей острой закуски ждут неприятные последствия, потому что она замедляет окисление алкоголя.

— Острые и соленые блюда стимулируют выработку пищеварительных соков и желчи, которые раздражают слизистую оболочку органов ЖКТ, — утверждает токсиколог Алексей Лодягин. — Алкоголь сам по себе тоже обладает раздражающим действием.

Алексей Лодягин — руководитель отдела клинической токсикологии Санкт-Петербургского НИИ имени Джанелидзе, доктор медицинских наук.

Под такой закуской понимается не только та, где есть острые перцы. Ими в целом непонятно, зачем закусывать, — разве что ради эксперимента над собой. Под острой пищей здесь подразумевается та, что содержит чеснок, лук, хрен, уксус, горчицу.

Также не рекомендуется злоупотреблять соленой закуской — она будет стимулировать выработку пищеварительных соков и желчи, которые раздражают слизистую оболочку органов ЖКТ.

2

Мясо с картошкой

К мясу в качестве закуски у врачей особенных претензий нет. К картошке — тоже. Потому что в ней клетчатка. Вместе они наполнят желудок выпивохи, и опьянение будет не таким сильным, как могло бы быть без закуски.

— На полный желудок алкоголь будет всасываться в кровь постепенно, что снизит вероятность тяжелого отравления и сильного алкогольного опьянения, — говорит Алексей Лодягин.

Но в этом случае нужно знать меру. Потому что стоит только перебрать с возлияниями и превратить закуску в обжорство, усилится нагрузка на печень. А она уже и без того занята расщеплением алкоголя.

— Однако надо помнить, что обилие еды вместе со спиртным создает большую нагрузку на поджелудочную железу, печень, поэтому надо стараться не переедать, — советует токсиколог.

3

Грибы

В целом грибы не такая уж плохая закуска, но здесь главное разобраться в том, каким из них не место на закусочном столе. В черный список закуски попали так называемые неблагородные грибы: сморчки, строчки, свинушки, сыроежки.

— Эти грибы обладают тетурамоподобным действием, — объясняет Алексей Лодягин. — Раньше это вещество использовалось в лечении алкоголизма — оно блокирует ферменты альдегиддегидрогеназы, которые участвуют в выведении алкоголя из организма. Для человека это сочетание чревато появлением тетурамовых реакций: артериальное давление снижается, появляется слабость, кожа краснеет.

В тех же сморчках присутствует смесь органических кислот, которая под действием алкоголя становится токсичной для печени, а также некоторая доза гиромитрина — органического вещества, которое под воздействием определенных реакций дает галлюциногенный эффект, и он вам вряд ли понравится.

Но если вы любите намахнуть под грузди со сметаной, ничего особенно страшного в этом нет.

4

Десерты

Если вы выпьете бокал вина и закусите его легким десертом, ничего ужасного с вами не случится. А вот когда в разгар кутежа начнете тянуть в рот всё подряд, ждите сюрприза. По большому счету десерты (торты, пирожные, конфеты и даже фрукты с высоким содержанием простых сахаров) работают примерно так же, как мясо и жирная еда.

Оказывается, что от неправильно выбранной закуски зависит ваше состояние

Организм расщепляет алкоголь сразу из-за того, что пищевой ценности в ваших любимых напитках практически нет, зато энергетической — хоть отбавляй. Но сахара составляют конкуренцию спиртному в очереди на переработку. Из-за этого расщепление алкоголя замедляется, а время его токсичного воздействия на организм увеличивается, что в конце концов приведет к отравлению.

5

А чем закусываете вы?

Пока мы собираем информацию о лучшей закуске на свете, рассказывайте, чем обычно вы закусываете?

Острым и соленым
Мясом с картошкой
Грибами
Десертами
Вообще не закусываю — закуска градус крадет
Вообще не закусываю — лучше побольше алкоголя возьму
У меня свой вариант — напишу в комментариях

ПО ТЕМЕ
Закуска Алкоголь Спиртное Выпивка Грибы Мясо Картофель Десерты Острая пища Здоровье
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