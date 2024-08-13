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Миколог объяснила, как обрабатывать грибы

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Еда «Можно потерять до половины»: миколог раскрыла секреты, как правильно собирать и обрабатывать грибы

«Можно потерять до половины»: миколог раскрыла секреты, как правильно собирать и обрабатывать грибы

Публикуем советы эксперта из Ярославля

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Сколько времени гриб может пролежать без обработки

Жители Ярославской области хвастаются корзинками, полными грибов. И неудивительно, в этом августе леса региона богаты на дары. При удачной тихой охоте можно отыскать и белые, и маслята, и подберезовики, и даже черные лисички, которые мало того что съедобны, так еще и считаются деликатесом.

Но помимо сбора грибов, важно их вовремя обработать. Ярославский миколог, заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева объяснила, сколько могут храниться грибы, принесенные из леса.

По ее словам, обработать грибы следует в первые часы после того, как они оказались дома.

— Чем быстрее грибы, принесенные из леса, будут обработаны, тем лучше. Считается, что от трети до половины плодовых тел можно «потерять» при хранении более четырех часов. Грибы быстро портятся из-за высокого содержания в них влаги, биологически активных веществ и присутствия разных стадий вредителей: от яиц до взрослых насекомых, — рассказала Ольга Лазарева в беседе с 76.RU.

По словам эксперта, если нет возможности обработать грибы сразу, то их обязательно нужно убрать в холодильник, на балкон, в подполье или другое холодное место.

— Меньше всего повреждаются плодовые тела лисичек и желтых ежовиков, в них есть вещество, которое растворяет оболочки яиц. Однако и эти грибы всё же поражают паразиты: личинки жука щелкуна и грибной моли. Эти вредители нередко заводятся и в сушеных грибах, — предупредила миколог.

Ранее мы рассказывали, как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать. А еще публиковали советы от микологов о том, как отличить ядовитый гриб от съедобного и где их вообще искать.

Также важно учитывать, в какую тару вы собираете грибы. Мы публиковали лучший вариант, который можно взять с собой в лес на тихую охоту.

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