Что делал на фронте мой дед? Рассказываем, как узнать судьбу ветерана Великой Отечественной войны

Иногда выяснить историю своих предков бывает трудно и долго Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Люди ежегодно проходят с портретами своих предков, и всё же главный вопрос для многих семей до сих пор остается без ответа: что именно делал на фронте мой дед? Где воевал, чем был награжден и где окончил свой боевой путь?

NGS55.RU рассказывает, с чего начать поиск, чтобы превратить скупые строки похоронки или смутные семейные легенды в настоящую историю Победы.

Память народа

Главный ресурс о поиске сведений об участниках Великой Отечественной войны по-прежнему известен не всем. Этот сайт является электронным ресурсом Центрального архива Министерства обороны — главного места хранения документов об участниках ВОВ. Здесь размещены персональные страницы подавляющего большинства военнослужащих РККА сразу со сканами тех документов, в которых они упоминаются.

Так выглядит поиск по сайту Источник: pamyat-naroda.ru

Как правило, за несколько дней до 9 Мая и непосредственно в день праздника сайт становится неактивным за счет большого количества желающих его посетить. Кроме того, ко Дню Победы технические специалисты стараются наполнить ресурс новыми документами. Поэтому лучше всего будет заняться его изучением сразу после 9 Мая.

Информация о военнослужащем Янковском Василии Кирилловиче — двоюродный прадед Кирилла Демьянова Источник: pamyat-naroda.ru

Поиск по сайту устроен просто. Необходимо внести в поисковую строку ФИО интересующей вас персоны. Кроме того, важно пользоваться расширенным поиском. Указывать место призыва будет самой верной стратегией — достаточно выбрать регион. Дата и место рождения военнослужащего нередко могут отличаться от реальной, поскольку заполнение военно-мобилизационных документов в 1940-е годы было далеко от идеала. Поэтому эту информацию всегда стоит перепроверять.

Запрос в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО)

Однако далеко не все даже сохранившиеся документы представлены на сайте «Память народа». Многие из них по-прежнему охраняются если не государственной тайной, то законом о персональных данных. Например, учетно-послужные карточки офицеров по-прежнему не доступны для онлайн-просмотра, несмотря на то, что они давно оцифрованы.

Такие карточки содержат много полезной информации о занимаемых должностях, местах службы, а также биографические данные и фотографию. Кроме того, на офицеров в ЦАМО нередко можно встретить личные дела. Если ваш предок стал членом Всесоюзной коммунистической партии большевиков в годы войны, даже не будучи офицером, то его личное дело партийца будет храниться в этом архиве.

Учетно-послужная карточка офицера советского историка В. И. Шункова Источник: Кирилл Демьянов

Получить копии документов можно только на своих прямых предков, с которыми вы можете доказать родство. Здесь мы введем важный термин, который пригодится нам в дальнейшем, — цепочка родства. Она представляет из себя набор документов, подтверждающих ваше родство с тем или иным предком. Если нас интересует наш прадед по линии бабушки со стороны отца, участник Великой Отечественной войны, то тогда в нее входит:

ваше свидетельство о рождении (а также документ, подтверждающий смену фамилии, если это имело место быть, например свидетельство о браке);

свидетельство о рождении вашего отца;

свидетельство о рождении вашей бабушки (а также документ, подтверждающий смену фамилии, если это имело место быть, например свидетельство о браке).

Вариации цепочки родства зависят от того, к какому именно предку мы обращаемся в запросе. Тем не менее, несмотря на требующуюся предварительную подготовку, запрос в ЦАМО может дать хорошие результаты и существенно увеличить наши знания о предке — участнике войны.

Учетно-послужная карточка офицера советского историка В. И. Шункова Источник: Кирилл Демьянов

Запрос в ЦАМО осуществляется через специальную форму на сайте, а получение результатов потребует оплаты. Однако сумма вряд ли будет превышать 3–4 тысячи рублей.

Запрос в военкомат

Еще одним местом хранения документов об участниках Великой Отечественной войны может быть районный или областной военкомат. Как правило, эти документы хранят информацию о мобилизации в действующую армию и содержат данные о семье и месте жительства военнослужащего. В отдельных регионах такие документы уже переданы в областные архивы, однако Омская область к ним не относится.

Запрос в военкомат потребует также подтверждения связи с предком с помощью цепочки родства, но, в отличие от ЦАМО, является бесплатным. Запрос можно направить обычным письмом в областной военкомат, однако быстрее будет обратиться напрямую в районный по месту призыва, если таковое известно.

Учетно-послужная карточка рядового военнослужащего Аринина Василия Ефимовича из Сальского РВК Ростовской области Источник: Кирилл Демьянов

Безусловно, на этом возможности поиска информации об участниках Великой Отечественной войны не заканчиваются. Сейчас существуют специализированные организации, которые занимаются исследованием персонального боевого пути на заказ.

Учетно-послужная карточка офицера Бойко Бориса Гавриловича из Октябрьского РВК г. Ростова Источник: Кирилл Демьянов

Проводить такую работу можно и самостоятельно при наличии свободного времени, опыта работы с архивами и финансового ресурса. Читальный зал Центрального архива Министерства обороны в г. Подольске принимает посетителей. Можно изучать боевые журналы воинских частей, картотеки награжденных, раненых и пропавших без вести, а также многие другие документы.

Специалисты Института российской истории РАН регулярно публикуют материалы Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, где можно встретить уникальные документы и описания сражений. Для реконструкции хода боевых действий полезным будет обратиться и к опубликованной литературе об истории воинских частей, в которых служили ваши предки.