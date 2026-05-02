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Семья «Было прикольно наблюдать». Истории отцов, которые присутствовали на родах

«Было прикольно наблюдать». Истории отцов, которые присутствовали на родах

Мужчины рассказали, как этот опыт отразился на их отношениях с женами

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Роды&nbsp;— дело семейное? | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU (архив)Роды&nbsp;— дело семейное? | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU (архив)

Роды — дело семейное?

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU (архив)

Не все мужчины соглашаются на партнерские роды. Некоторые считают, что это очень сложный и эмоциональный процесс, с которым не каждый может справиться. Корреспонденты 72.RU нашли троих пап, которые отважились на партнерские роды и честно рассказали о своем опыте.

Был на домашних родах и в больнице

По словам нашего первого героя, они с женой к вопросу рождения детей подошли очень серьезно, начали с подготовки не то что к родам, а к зачатию: оба изменили рацион, перешли на здоровое питание и преимущественно растительную пищу, табак и алкоголь исключили совсем.

— Решение, чтобы я был рядом в родах, у нас было совместным. Мы хотели рожать дома. Подготовка к появлению ребенка в домашних условиях у нас началась за год до зачатия. Мы сначала ходили на различные курсы к людям, которые имели в этом вопросе опыт, то есть именно в домашних родах. Изучили массу материала, изучили биологию этих процессов, медицину. Без хорошей подготовки не советую никому повторять наш опыт, — рассказывает он.

Предусмотреть постарались практически всё, но в момент Х всё изменилось.

— Подготовка к домашним родам у нас шла основательно. Дома был бассейн, подготовленный на случай водных родов, была ванна налита комфортной температуры. Я поддерживал свою жену, но у нее начались схватки и в последний момент она передумала рожать дома. Мы решили ехать в роддом, вызвали скорую, — продолжает мужчина.

Ребенок появился на свет в стенах медучреждения, и произошло это относительно быстро.

— Супруга сказала, что в момент родов она слушала только мой голос, больше никого не воспринимала. Поэтому я считаю, что очень важно присутствовать мужчине на родах, поддерживать жену в столь важный момент. Это, на мой взгляд, вопрос ответственности. Если мужчина берет ответственность за своих детей, то это очень правильно. Как говорили казаки: «Сумел породить, сумей и принять», — рассуждает отец.

Особых эмоций в начале родов, по словам нашего собеседника, у него не было. Потому что в такой ответственный момент мозг сам отключается или, вернее, переключается на то, что происходит здесь и сейчас.

— Мужчине важно обеспечивать комфортные условия для матери его ребенка, то есть помогать ей. Тогда, я вас уверяю, всё пройдет спокойно и хорошо, хоть в домашних, хоть в родах в роддоме, — уверен он.

Позже в семье появился еще один малыш — на этот раз всё-таки в домашней обстановке. Муж снова был рядом, сам принимал роды. Он считает, что это глубокий и важный процесс, где возникает особая связь — невербальная и очень тонкая — у мужчины с детьми и с женой.

— Мужчине в любых родах, когда он находится рядом со своей женщиной, нельзя паниковать, нужно просто всё контролировать и помогать ей. Это залог качественной семьи, качественных родов, соответственно, в совокупности с этим это запас здоровья малыша. Еще важный момент: чем спокойнее всё это пройдет, как бы подготовленнее со всех сторон, тем лучше. Это процесс абсолютно естественный, поэтому не стоит переживать или бояться, — подытожил отец двоих детей.

Так выглядит уголок для роженицы в двухкомнатной родовой | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Так выглядит уголок для роженицы в двухкомнатной родовой | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Так выглядит уголок для роженицы в двухкомнатной родовой

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Пошел на роды с видеокамерой

Второй наш герой взял с собой в родзал видеокамеру и весь процесс снял на память.

— Инициатива была от жены, мне было вообще не принципиально. Я к этому спокойно отношусь, хотя раньше опыта партнерских родов не было. Я крови и прочего не боюсь, поэтому изначально и согласился, — говорит мужчина.

По его словам, они с супругой знали примерную плановую дату родов. Всё прямо по календарю и случилось.

— Утром она меня разбудила: говорит, по ощущениям, пора. В девять утра приехали в перинатальный, она переоделась и с вещами ушла. Я пока все согласия заполнил, потом через отдельный вход к ней в палату поднялся. Там как раз она одна была (предыдущие роды в помещении закончились и комнату обработали). Далее всё было традиционно. Раз раскрытие небольшое — тренировки в виде скакания на мяче и так далее. Так-то через стенки я в тот день ахов, охов и криков наслушался, конечно. Но моя спокойная была, всё тихо, — рассказывал мужчина.

К семи вечера раскрытие было уже полным, акушерка сказала, что пора рожать.

— Ну всё, она легла, потужилась — 15 минут, и родила. Послед сразу вышел, как сейчас помню. Зажим на пуповину поставили, нос дочке прочистили — начала дышать. Потом дочку укутали, положили под сушилку. Я еще момент запомнил: она синяя родилась (водный пузырь проткнули), и как кислород начал в организм поступать, кожа прямо волной приобретала естественный цвет, было прикольно наблюдать, — делился он.

Потом медсестра подала отцу ножницы и сказала: «Держи, папа, режь пуповину».

— Какие проблемы? Перерезал, ее укутали. То, что я пуповину перерезал, жена вообще не видела. Только с моих слов знает об этом. На этом основная часть — всё. В кабинете прибрались, нас на 15 минут оставили вместе, потом я уехал. Роды легко прошли (жене укол обезболивающего поставили), не кричала, не стонала — ничего такого, — продолжал наш герой.

Мужчина уверяет, что чувства страха у него не было от слова «совсем».

— Перед тем как вообще на роды пойти, я изучал опыт других по отзывам. Начитался разного, от адекватных вплоть до того, как выразился один: «После увиденного потерял интимное влечение к жене». Я скажу, что это зависит от того, что у мужика в голове. Если он душевно слабый, то лучше не надо идти на партнерские роды, — закончил он свой рассказ.

Как правило, родовой блок оснащен всем необходимым оборудованием и инструментами | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Как правило, родовой блок оснащен всем необходимым оборудованием и инструментами | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Как правило, родовой блок оснащен всем необходимым оборудованием и инструментами

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

«Мне кажется, стал любить ее еще больше»

Наш третий герой женат больше 15 лет. У него двое детей. При рождении первенца он не присутствовал, но на вторые роды пошел, причем без сомнений.

— На первых родах я не был, потому что, наверное, это даже не обсуждалось у нас. Было такое время, что не сильно практиковались совместные роды. И я был, наверное, еще сильно молод. Когда она забеременела второй раз, то спросила: «Хочешь пойти?» Я с удовольствием согласился, — улыбается наш собеседник.

По его словам, он хотел поддержать жену и помочь ей в трудные минуты.

— Я к таким вещам абсолютно неэмоционально отношусь, я четко знал, что смогу ей помочь. Я не боюсь крови или увидеть момент родов, такое переживаю хладнокровно, — пожимает плечами дважды папа.

В роддом мужчина приехал, когда у жены начались схватки. Он заранее сдал все нужные анализы, заполнил документы для партнерских родов, так что его сразу впустили в палату. Увиденное он помнит, будто всё было вчера:

— В самих начальных схватках я не участвовал. Затем был рядом. Всё проходило, как я и ожидал. Я помню еще из рассказов о первых родах, что это невыносимая боль, мучения, поэтому я был готов, что ли. Когда я только пришел, то увидел на ее лице, что ей больно, в ее глазах читались боязнь и некоторое незнание, куда деться. Затем ей поставили эпидуралку. Всё утихло и подуспокоилось.

Затем роды вошли в активную фазу и боль вернулась. Акушерка скомандовала: «Тужься!» Картина в этот момент мужчине напоминала отрывок из какого-то фильма.

— Это сложно описать словами. Как трудится, мучается и старается твой родной и любимый человек. Конечно, я понимал, что это всё неизбежно, придется ей потерпеть боль и родить. Врач говорил ей рекомендации — кажется, иногда она ничего не слышала. Я дублировал всё, что говорила акушерка, и после этого жена рожала. Я знаю, что она надеялась на меня и ей мое присутствие придавало сил, — добавил он.

Наш собеседник тоже наблюдал весь процесс без купюр.

— Она тужилась, тужилась, я был рядом, у ее головы. Потом врач сказала: «Подойди сюда, головка уже малыша вылезла. Скажи жене, чтобы не останавливалась и продолжала тужиться». Я подошел и увидел, как всё происходит, успел даже потрогать голову ребенка. Моя жена вскоре родила малыша, — вспоминает непростой момент мужчина.

На вопрос, как пережитый опыт отразился на его интимных отношениях с женой, не потерял ли он к ней интерес после увиденного, мужчина ответил:

— Вообще это никак не повлияло на сексуальное влечение. Всё на том же уровне. Мне кажется, наверное, это больше про брезгливость людей. Это же такое — либо есть, либо нет. Для меня жена — это мое продолжение, продолжение моих детей. Это же понимание того, как ты относишься к жене, ее телу. Я лично отношусь с трепетом и теплом. Мне кажется, я стал любить ее еще больше.

ПО ТЕМЕ
Мария ТокмаковаМария Токмакова
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Роды Малыш Женщина Мужчина
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