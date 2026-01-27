НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

облачно, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 750мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
Изменения в ОМС
ПСБ: главные события года
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Семья Истории «Мужику не только ноги важны». Как живет молодой рабочий, которому оторвало половину тела на заводе

«Мужику не только ноги важны». Как живет молодой рабочий, которому оторвало половину тела на заводе

Александра придавило грузом в 2,5 тонны, но он выжил

40
Светлана&nbsp;— главный помощник Александра, даже учиться она поступила вместе с мужем | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUСветлана&nbsp;— главный помощник Александра, даже учиться она поступила вместе с мужем | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Светлана — главный помощник Александра, даже учиться она поступила вместе с мужем

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

С Александром Лысковым наши коллеги из Е1.RU познакомились два года назад. Тогда он только-только выкарабкался — выжил после страшной травмы и ампутации. Руководитель центра реабилитации Ирина Волкова видела сотни судеб людей, и все они принимали беды по-разному. История Александра задела врача.

За 36 лет работы Ирина Геннадьевна лишь раз сталкивалась с пациентом, у которого были ампутированы не только ноги, но даже тазобедренные суставы. Первым был инвалид Великой Отечественной войны, а вторым — 26-летний Александр Лысков, рабочий нижнетагильского завода, выживший после того, как его придавило балкой весом в 2,5 тонны. До несчастного случая он был сильным, здоровым, спортивным парнем ростом 178 сантиметров. После ампутаций его рост стал 83 сантиметра.

Спустя два года журналист E1.RU Елена Панкратьева приехала в гости к Александру в Нижний Тагил, чтобы узнать, как сложилась его жизнь.

С установкой пандуса помог завод. Теперь Александр может самостоятельно выбираться на улицу | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUС установкой пандуса помог завод. Теперь Александр может самостоятельно выбираться на улицу | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

С установкой пандуса помог завод. Теперь Александр может самостоятельно выбираться на улицу

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Александр показал, как теперь справляется с домашними делами и тренируется

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Александра привезли на реабилитацию в очень тяжелом состоянии. Заниматься реабилитацией было еще слишком рано, он был почти без сознания: открытые раны, вертикальное положение принимать не мог, давление падало, его кормили с ложки как ребенка — «за маму, за папу».

Позже, когда Саша смог говорить, он сказал, что детдомовский. А тогда его перевели в ожоговое отделение 40-й больницы, там провели сложные операции по пересадке кожи. Всё прижилось, и он начал восстанавливаться, заниматься и тренироваться, чтобы вернуться к обычной жизни, насколько это возможно.

«Много ли у вас знакомых, у которых всё всегда хорошо? — делилась тогда своими размышлениями о новом пациенте Ирина Волкова. — Причем искренне хорошо. Я захожу в одну из палат и еще от дверей спрашиваю парня, который лежит у окна: „Саша, как сегодня у тебя дела?“ В ответ: „Так всё, Ирина Геннадьевна, хорошо“. Красивая улыбка и некоторое недоумение: а что может быть не так? Посмотрите на него и подумайте: а рады ли мы жизни, не стонем ли по пустякам, не ноем ли не по делу и вообще есть ли у нас проблемы».

Вернулся на завод

Саша встречает нас вместе с женой Светланой. Они живут с сыном в старенькой двухэтажке, построенной еще в послевоенные годы, совсем рядом с заводом. У них чисто, уютно, просторно: широкие дверные проемы — инвалидная коляска легко везде проходит.

Саша увлекся шахматами и участвует в турнирах | Источник: Александр ЛысковСаша увлекся шахматами и участвует в турнирах | Источник: Александр Лысков

Саша увлекся шахматами и участвует в турнирах

Источник:

Александр Лысков

Саша только что вернулся с работы, у него неполный рабочий день. Пенсию и все выплаты по потере трудоспособности он получает, в его случае это полная прежняя зарплата, потому что травма производственная. Но, как он признается, просто сидеть дома и не работать не смог бы. Александр — стажер в службе промышленной безопасности всё на том же заводе металлоконструкций, проводит инструктажи по технике безопасности. То, насколько они важны, он понял на своем тяжелом опыте, когда совокупность разных ошибок привела к ЧП.

«Бывает, приходят молодые совсем, лет по 18. Я из-за стола выкатываюсь на коляске, говорю: мол, видите, как важно соблюдать всем технику безопасности? И объясняю, провожу инструктаж», — говорит наш герой.

Александр получил травму в 2023 году. Он тогда работал стропальщиком, крепил грузы. Балка весом в 2,5 тонны сорвалась с крюка крана и придавила его. Рабочий помнит все подробности: как лежал, сначала не чувствуя сильной боли из-за шока, как его доставали, как ехали в скорой вместе с женой до больницы, говорили о каких-то пустяках, что вот, мол, разбился телефон. Он еще не знал, насколько всё будет тяжело. В больнице Саша впал в кому и провел в таком состоянии три недели.

«Завод тогда очень помог: и начальство, и профсоюз. У нас там руководитель — женщина, прекрасный, неравнодушный человек. Она и в больницу ездила, привозила передачи. А потом была с нами рядом, поддерживала», — вспоминает Александр.

На тот момент он с женой только купил квартиру в ипотеку. Чтобы не было просрочек, завод тут же погасил долг перед банком, а потом помогли купить новую квартиру, более просторную и на первом этаже, там, где сейчас живет семья. Еще установили современный пандус с пультом управления, чтобы Александр сам мог выбираться из дома. Каждое утро за ним заезжает служебная машина, его отвозят на работу, а потом довозят до дома.

Светлана и Александр | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUСветлана и Александр | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Светлана и Александр

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

А еще оплачивали операции — те, что нельзя сделать по ОМС:

«Я жил сначала с мочеприемниками. Всё было перебито, а это очень важный момент, важная часть полноценной жизни. Даже когда балка упала, в первый же момент об этом думал. Без ног можно приспособиться, если голова на месте. Но… для мужчины не только ноги важны, любой мужик меня поймет. Здесь в области мне ничем помочь не могли. Помню, сижу на приеме, а мне врач, кандидат наук, говорит, что ничего восстановить не может. А я не понимаю почему. Говорю: у вас же ученая степень, как не можете? А он: „Не могу“».

Первые занятия по реабилитации после многочисленных операций. Александр на фото с руководителем центра Ириной Волковой | Источник: центр реабилитации Ирины ВолковойПервые занятия по реабилитации после многочисленных операций. Александр на фото с руководителем центра Ириной Волковой | Источник: центр реабилитации Ирины Волковой

Первые занятия по реабилитации после многочисленных операций. Александр на фото с руководителем центра Ириной Волковой

Источник:

центр реабилитации Ирины Волковой

Видимо, повреждения гениталий после травмы были серьезными, не все были готовы взяться за сложную операцию. Полную восстановительную урологическую операцию по реконструкции провели в крупном медицинском коммерческом центре Подмосковья, там работают одни из лучших специалистов. Важную для нормальной жизни операцию также оплатил завод.

«Оперировал меня врач из Израиля. Видимо, он также сотрудничает с этим центром. Всё отлично восстановил. Выписали уже через пять дней. Меня везли из дома до Москвы на машине, специально оборудованной для лежачих больных, долго сидеть я не могу. Жена только вернулась домой — звоню: а меня уже выписали, и она снова поехала за мной», — рассказывает Саша.

Вместе прошли огонь и воду

Александру сейчас 28 лет. Жена Светлана все эти годы была его главным помощником: сопровождала на все комиссии и операции, помогала в важных бытовых вещах: принять ванну, спускала его на себе с шестого этажа на улицу.

Они познакомились шесть лет назад: Александр увидел страницу Светланы в соцсетях, написал, та ответила. Сначала переписывались, потом встретились, через год сыграли свадьбу. Сына от первого брака он принял как родного. Света много лет работала продавцом, Саша позвал ее на свой завод. А через три года случилась беда.

На соревнованиях для людей с ограниченными возможностями | Источник: Александр ЛысковНа соревнованиях для людей с ограниченными возможностями | Источник: Александр Лысков

На соревнованиях для людей с ограниченными возможностями

Источник:

Александр Лысков

Светлана тоже была дома во время нашей встречи.

«Мы вместе прошли огонь и воду, — вспоминает она. — Первые недели было очень страшно, руки дрожали. Врачи говорили: если знаете какие-нибудь молитвы, молитесь. Я ходила к психологу. Психолог мне всё объяснял, про стадии принятия: отрицание, злость, все ступени описывал. И так ведь всё и переживала, все спектры чувств.

Очень страшно было за человека, как он будет жить в этом мире, потому что наше устройство и среда не рассчитаны на таких людей с ограниченными возможностями: улицы, на которых не проехать на коляске, снег зимой, высокие бордюры. Сначала была растерянность, не знаешь, что делать. А когда он пришел в сознание, у меня уже был план действий: реабилитация, комиссия ВТЭК, установление инвалидности.

Мама очень переживала тогда за Сашу, поддерживала. Никаких разговоров: мол, как ты сейчас будешь с инвалидом? Она такая же верная, как и я. И папа мой, и брат, вся родня. Мы семья, и никаких вариантов быть не может. Подруги и друзья тоже помогали. Вокруг нас такие люди, других нет».

Кота назвали Братуха | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUКота назвали Братуха | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Кота назвали Братуха

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Саша продолжает разговор:

— Самое главное — когда тебя любят и поддерживают. Столько друзей откликнулось, когда узнали, что со мной. Писали, спрашивали, чем помочь.

 А мама? (Саша попал в детский дом в десять лет, когда мать лишили родительских прав. — Прим. ред.)

— Маме самой надо помогать. Пусть в начале жизни она не так много для меня сделала, но мама есть мама. Помогаю морально и деньгами стараюсь помочь. Она одна воспитывает моего младшего брата. Ему всего восемь лет, и ей тяжело.

«Всему научусь»

За эти два года Александр заново учился самым простым и важным вещам: забираться в душ, самостоятельно мыться, а потом и самому делать уборку дома, чтобы помочь жене.

«Полы пока тяжело мыть, квартира-то большая. Ленюсь, но делаю», — признается Саша.

Он не только вышел на работу, но и поступил заочно в строительный техникум, чтобы из стажера стать специалистом. Светлана тоже пошла учиться вместе с Александром. Вместе слушают лекции, сдают сессии. Сын Данил за это время окончил школу, поступил в медколледж на специальность «медбрат». Он мечтает стать хирургом, будет поступать в медицинский вуз.

Александр тренируется каждый день. Сейчас он может подтянуться 30 раз&nbsp;— столько же, сколько было до травмы | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUАлександр тренируется каждый день. Сейчас он может подтянуться 30 раз&nbsp;— столько же, сколько было до травмы | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Александр тренируется каждый день. Сейчас он может подтянуться 30 раз — столько же, сколько было до травмы

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

«Сад вот купили, — делится еще одной простой радостью Александр. — Давно хотели, осуществили свою мечту. Будем работать не покладая рук. Мастерскую сделаем, бассейн, баню. Жду не дождусь лета, чтобы туда поехать, начать работать.

Еще в планах на водительские права сдать, за руль сесть. Я-то хоть сейчас готов, но проблема в том, что у нас в Тагиле ни одной автошколы, где учат людей с ограниченными возможностями, только в Екатеринбурге. Варианты: или ездить на занятия по вождению, а теорию проходить дистанционно, или на время курсов снимать квартиру в Екатеринбурге. Но мы это решим. Еще хочется высшее образование получить, чтобы дальше развиваться в профессии. Но ближайшая цель у меня — встать на протезы».

Сейчас благодаря развитию технологий установить протезы можно даже в таком тяжелом случае, когда нет тазобедренных суставов. Сами протезы в таком случае крепятся к специальной, очень сложной конструкции, похожей на корзину, хотя передвигаться можно будет всё равно с помощью костылей.

Протезы ног крепятся к специальной конструкции&nbsp; | Источник: предоставлено протезно-ортопедическим предприятиемПротезы ног крепятся к специальной конструкции&nbsp; | Источник: предоставлено протезно-ортопедическим предприятием

Протезы ног крепятся к специальной конструкции 

Источник:

предоставлено протезно-ортопедическим предприятием

«Недавно примерял эти протезы, их сделали в Екатеринбурге, на протезном предприятии, там очень хорошие специалисты. Сразу встал. Сделал два шага вперед, два назад. Сейчас их до конца доделают, и всё нормально будет. Я не переживаю, я всему научусь», — говорит Саша.

Мы также рассказывали историю безногого таксиста из уральской деревни Конево. Он выращивает на своем огороде картошку и виноград, воспитывает внуков.

ПО ТЕМЕ
Елена ПанкратьеваЕлена Панкратьева
Елена Панкратьева
Обозреватель E1.RU
Производственная травма Реабилитация Ампутация ног Доступная среда Семья Техника безопасности Профсоюз Клиника Волковой
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Рекомендуем