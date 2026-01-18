«Второй год мечтаю просто выспаться»: мама из Костромы откровенно рассказала о жизни с четверняшками

Это не группа в детском саду, это счастье в четверном размере, которое неожиданно досталось супругам Источник: Сергей Япаров

Преподаватель танцев Галина Минакина в феврале 2024 года стала мамой королевских четверняшек — двух мальчиков и двух девочек. Роды прошли в перинатальном центре в Ярославле. Сама Галина вместе с семьей живет в соседней Костроме, туда они переехали с мужем из Челябинска несколько лет назад.

Родители уже в полной мере прочувствовали, каково растить такую большую компанию малышей одного возраста, и честно признаются — это непросто. Но они умудряются с юмором смотреть на ситуацию и дарить детям максимум любви и заботы. О том, как им это удается, рассказали наши коллеги из 74.RU.

Пара из Костромы воспитывает королевских четверняшек Источник: nikolaevi_chetvernyashki / t.me

Мы уже рассказывали, как семья, которая сейчас живет в Костроме, в один миг стала супермногодетной. Не было никаких ЭКО и стимуляций, обычная беременность преподнесла неожиданный сюрприз — вместо одного сразу четыре ребенка. В замешательстве были даже врачи, но под бдительным присмотром специалистов и поддержке близких Галина смогла выносить малышей. Они хоть и появились на свет раньше срока, но все родились здоровыми. При этом у супругов уже были две старшие дочки, поэтому детей в семье сразу стало шестеро.

Мечты сбываются…

Первые месяцы жизни с малышней Галина описывала как нон-стоп, но за полтора года многое изменилось — и дети подросли, и из небольшой квартиры, которая с появлением четверни моментально стала тесной, семье удалось переехать в большой загородный дом, что заметно облегчило жизнь. Причем осилить невероятную для супругов покупку им помогали даже совершенно незнакомые люди.

— В СМИ писали, что дом нам губернатор подарил, но мы купили его сами, — говорит Галина. — Каким образом? Во-первых, к нам переехали мои родители из Челябинска — они практически всё там продали и деньги отдали нам. Мы продали сад, от региона получили по 100 тысяч на ребенка, а после того как блогер Елена Погребижская сняла про нас фильм и рассказала о нашей мечте о доме, многие из ее подписчиков переводили нам деньги. Мы их откладывали и взяли ипотеку. Квартира, в которой мы жили, тоже в ипотеке. Причем там шесть детских долей, ее очень сложно продать, поэтому там сейчас живут родители.

Год назад супруги купили большой дом в Костроме, где места хватает всем Источник: Галина Минакина

Купленный дом оказался полностью готов для жизни, прежние хозяева частично оставили даже мебель. Супруги лишь сделали минимальный косметический ремонт, и в мае состоялся переезд.

— Это всё облегчает — и прогулки, и то, что есть пространство, и его много, и у детей своя комната. Вообще, это огромная удача, что мы смогли купить этот дом, потому что цены сейчас космические. Конечно, без поддержки мы бы его никогда не купили, — с благодарностью говорит Галя.

«Всем нужно ко мне на руки»

Когда малыши только родились, взять на руки всех одновременно еще получалось Источник: dg_official_1 / t.me

Полтора года назад Галина рассказывала, как самые обычные вещи — кормление, купание, прогулки, укладывание спать — превращаются с четверней в настоящий квест. А когда все дети пошли, к ним добавились и другие сложности.

— Сейчас всем нужно ко мне на руки, а всех я взять не могу. В такие моменты сразу кто-то из малышей начинает кричать и требовать внимания, особенно Таня — она покрепче других и как будто больше понимает, но и больше требует. Она толкает, пинает, кусает, если я взяла не ее, а Любочку, например, и это трудно, — признается многодетная мама.

Но спустя почти два года это уже стало задачкой со звездочкой Источник: nikolaevi_chetvernyashki / t.me

Утро в большой семье обычно начинается с пяти часов.

— Люба и Таня просыпаются рано, через полчаса обычно еще кто-то подтягивается, потом еще кто-то, и к семи часам уже все не спят. К этому времени нужно будить старших: кормить завтраком и собирать в школу Люсю, Веру — в садик. После того как провожаем их, обычно с девочками, сейчас еще с Леней, идем гулять. Коля с нами пока не гуляет, потому что он только-только начал ходить. Гуляем минут 30–40, бывает час — если не капризничают. Возвращаемся домой, кормим всех и потихоньку укладываем на сон, спят они на улице в колясках. Если случилось чудо и все уснули примерно в одно время, то у нас есть время на уборку, готовку и другие домашние дела, — рассказывает Галя.

Сборы на улицу и прогулки — целое приключение Источник: nikolaevi_chetvernyashki / t.me

Конечно, одной справиться сразу со всеми детьми нереально, и дело не только в том, что одеть нужно одновременно четверых.

— На прогулке одному надо туда, другому — сюда, один хочет на санки — все хотят на санки, один хочет на велосипед — все хотят на велосипед, они сейчас всё делят, — смеется мама малышей. — Если бы на каждого малыша было по одному взрослому, было бы прекрасно, но поскольку это невозможно, приходится всё время что-то придумывать, отвлекать.

Летом на прогулках тоже было весело Источник: nikolaevi_chetvernyashki / t.me

С кормлениями та же история.

— Они могут сами поесть, но это для них развлечение — ложкой постучать по супу, ложку бросить, суп разлить. Им весело. В итоге они не особо наелись, а если они плохо поели, то потом сплошные капризы, — говорит Галина. — Поэтому кормим с шутками-прибаутками, сказками.

Ложечку за маму… Источник: nikolaevi_chetvernyashki / t.me

Днем со всеми этими хлопотами супругам помогают мама Гали и няня, а в будни еще на несколько часов приходит соцработник. Труднее всего вечером, когда все уходят, особенно если муж на работе. Раньше в такие моменты Галя писала друзьям, и кто-нибудь обязательно спешил помочь, но сейчас старается справляться сама.

— Я уже не боюсь оставаться одна, — признается она. — Знаю, что смогу накормить, уложить. Да, они могут все поплакать. Если я одна с ними вечером, то первый час — это дележка моего внимания, все будут требовать, плакать, ногами топать. А потом они понимают, что я им этого дать не могу, и переключаются друг на друга, на какую-то игру, на книжку. И следующие полтора часа уже всё спокойнее. Пока у нас не получается пластилином заниматься, они его в рот тащат. Краски пока тоже не даю, просто нет сил всё это отмывать (мы и так генеральную уборку раз в неделю делаем, чтобы просто всё отмыть), поэтому мы играем, читаем книжки. Читать книжки мы любим, потому что все отвлекаются и могут тихонечко посидеть, но недолго, потому что внимания им надолго пока не хватает.

Помните мультик про маленьких обезьянок? Источник: Четверняшки Николаевы / Vk.com

Отдельная боль многодетной мамы — это ночи. Второй год она мечтает просто выспаться.

— У нас какой-то сон урывчатый. Детям почти два года, а я всё никак не сплю. Сейчас каждый один-два раза просыпается за ночь, каждый в свое время, потом засыпают, а я-то не сплю, я всё равно к ним встаю, — говорит Галя. — И потом опять нужно как-то заснуть быстро. Если бы я спала с девяти до пяти, конечно, было бы проще выносить дневную нагрузку.

Спать? А может, лучше поиграем? Источник: nikolaevi_chetvernyashki / t.me

И, конечно, никакие проблемы не сравнятся с ситуацией, когда внезапно разом заболевают сразу все: шестеро детей, родители и даже няня. Так было в декабре: буквально за одну ночь температура подскочила у всех. В такие моменты впору впасть в отчаяние, но родители находят в себе силы лечить всех и даже снимать забавный контент для своих подписчиков.

Вытер нос себе — вытри соседу Источник: nikolaevi_chetvernyashki / t.me

«Они думают, что это как в садике»

Несмотря ни на что, Галя находит время и силы не только на семью, но и периодически организовывает детские ярмарки в парке и подрабатывает в школе — ставит танцы для детского спектакля. Говорит, это помогает отвлечься от повседневных забот и чуть больше времени провести со старшей дочкой Люсей, которая учится в третьем классе. Девочка, кстати, помимо обычной школы, ходит на танцы и в музыкальную школу, и ее тоже приходится постоянно возить на занятия. Обычно развозом занимается либо сама Галя (пока дома ее страхуют помощники), либо муж. Средняя дочка Вера пока ходит в садик, но по вечерам тоже нуждается во внимании родителей.

Многодетная мама занимается еще и общественной работой, организовывает детские ярмарки Источник: Галя Минакина / Vk.com

А еще Галя завела странички во «ВКонтакте» и телеграме, где рассказывает о жизни с четверняшками. Признается, иногда сложно справляться с эмоциями, когда в комментариях незнакомые люди начинают учить многодетную маму:

— Люди иногда просто не представляют, что значит четверняшки. Они думают, что это как в садике, но дети в садике и дети дома себя по-разному ведут, особенно с мамой. И потом, они всё равно еще маленькие. Когда мне дают советы, как кормить, например, это просто ужас! Есть дети, которые хорошо едят, им что ни дай, они всё в рот тащат. У нас не такие дети, они малоежки. Чтобы их накормить, нужно шутками-прибаутками, сказками постоянно как-то отвлекать, чтобы они съели хоть что-то, потому что если они не съедят, будут бесконечные истерики. А со стороны люди думают, что они совет дадут, я буду придерживаться, и сразу всё решится, но нет, это не так, к сожалению. Я бы рада железную дисциплину выдержать, но не всё так решается.

Старшие девочки тоже еще маленькие и нуждаются в родительском внимании Источник: Галя Минакина / Vk.com

Конечно, на себя времени пока совсем не остается. Но Галя не сомневается — в наступающем году обязательно станет легче, ведь уже скоро малыши смогут пойти в детский сад, хотя бы на пару часов.

Про Новый год

Наш разговор состоялся накануне большого праздника. Семья Николаевых тоже очень ждала Нового года, готовилась, но на свой лад — без ночных застолий.

— У нас есть елка во дворе красивая, мы ее нарядим, шарики повесим, гирлянду зажжем. Планируем дедушку переодеть в Деда Мороза, я купила костюм. Понятно, что это больше для старших детей, не для малышей. Обсудили минимальное меню, что мы можем сами приготовить, — оливье, что-то горячее, что-то сладкое. Не будет у нас 33 блюда, потому что и сил нет готовить много, и переедать незачем, — рассуждает Галина. — И спать мы ляжем как обычно. Я вообще не сторонница ждать полуночи, мне нужно выспаться, чтобы утром встать и быть в ресурсе. И для малышей сейчас главное — режим: если выдержан режим, у нас всё в порядке, никто не плачет лишний раз, все поспят хорошо. Напутствие президента я посмотрю утром.

А перед сном Галя обязательно загадает новогоднее желание:

— Здоровья, конечно. Я бы хотела, чтобы мы все поменьше болели. Если получится отдать малышей в садик на два-три часа, это просто будет подарок. Ну чего еще? Так и всё! Лишь бы здоровье было! Господь нам помогает. А мы стараемся с юмором ко всему относиться, даже когда все болеют, без этого давно бы в уныние впали, а так мы друг с другом шутим и держимся.