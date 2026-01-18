«Второй год мечтаю просто выспаться»: мама из Костромы откровенно рассказала о жизни с четверняшками

Преподаватель танцев Галина Минакина в феврале 2024 года стала мамой королевских четверняшек — двух мальчиков и двух девочек. Роды прошли в перинатальном центре в Ярославле. Сама Галина вместе с семьей живет в соседней Костроме, туда они переехали с мужем из Челябинска несколько лет назад.
Родители уже в полной мере прочувствовали, каково растить такую большую компанию малышей одного возраста, и честно признаются — это непросто. Но они умудряются с юмором смотреть на ситуацию и дарить детям максимум любви и заботы. О том, как им это удается, рассказали наши коллеги из 74.RU.
Мы уже рассказывали, как семья, которая сейчас живет в Костроме, в один миг стала супермногодетной. Не было никаких ЭКО и стимуляций, обычная беременность преподнесла неожиданный сюрприз — вместо одного сразу четыре ребенка. В замешательстве были даже врачи, но под бдительным присмотром специалистов и поддержке близких Галина смогла выносить малышей. Они хоть и появились на свет раньше срока, но все родились здоровыми. При этом у супругов уже были две старшие дочки, поэтому детей в семье сразу стало шестеро.
Мечты сбываются…
Первые месяцы жизни с малышней Галина описывала как нон-стоп, но за полтора года многое изменилось — и дети подросли, и из небольшой квартиры, которая с появлением четверни моментально стала тесной, семье удалось переехать в большой загородный дом, что заметно облегчило жизнь. Причем осилить невероятную для супругов покупку им помогали даже совершенно незнакомые люди.
— В СМИ писали, что дом нам губернатор подарил, но мы купили его сами, — говорит Галина. — Каким образом? Во-первых, к нам переехали мои родители из Челябинска — они практически всё там продали и деньги отдали нам. Мы продали сад, от региона получили по 100 тысяч на ребенка, а после того как блогер Елена Погребижская сняла про нас фильм и рассказала о нашей мечте о доме, многие из ее подписчиков переводили нам деньги. Мы их откладывали и взяли ипотеку. Квартира, в которой мы жили, тоже в ипотеке. Причем там шесть детских долей, ее очень сложно продать, поэтому там сейчас живут родители.
Купленный дом оказался полностью готов для жизни, прежние хозяева частично оставили даже мебель. Супруги лишь сделали минимальный косметический ремонт, и в мае состоялся переезд.
— Это всё облегчает — и прогулки, и то, что есть пространство, и его много, и у детей своя комната. Вообще, это огромная удача, что мы смогли купить этот дом, потому что цены сейчас космические. Конечно, без поддержки мы бы его никогда не купили, — с благодарностью говорит Галя.
«Всем нужно ко мне на руки»
Полтора года назад Галина рассказывала, как самые обычные вещи — кормление, купание, прогулки, укладывание спать — превращаются с четверней в настоящий квест. А когда все дети пошли, к ним добавились и другие сложности.
— Сейчас всем нужно ко мне на руки, а всех я взять не могу. В такие моменты сразу кто-то из малышей начинает кричать и требовать внимания, особенно Таня — она покрепче других и как будто больше понимает, но и больше требует. Она толкает, пинает, кусает, если я взяла не ее, а Любочку, например, и это трудно, — признается многодетная мама.
Утро в большой семье обычно начинается с пяти часов.
— Люба и Таня просыпаются рано, через полчаса обычно еще кто-то подтягивается, потом еще кто-то, и к семи часам уже все не спят. К этому времени нужно будить старших: кормить завтраком и собирать в школу Люсю, Веру — в садик. После того как провожаем их, обычно с девочками, сейчас еще с Леней, идем гулять. Коля с нами пока не гуляет, потому что он только-только начал ходить. Гуляем минут 30–40, бывает час — если не капризничают. Возвращаемся домой, кормим всех и потихоньку укладываем на сон, спят они на улице в колясках. Если случилось чудо и все уснули примерно в одно время, то у нас есть время на уборку, готовку и другие домашние дела, — рассказывает Галя.
Конечно, одной справиться сразу со всеми детьми нереально, и дело не только в том, что одеть нужно одновременно четверых.
— На прогулке одному надо туда, другому — сюда, один хочет на санки — все хотят на санки, один хочет на велосипед — все хотят на велосипед, они сейчас всё делят, — смеется мама малышей. — Если бы на каждого малыша было по одному взрослому, было бы прекрасно, но поскольку это невозможно, приходится всё время что-то придумывать, отвлекать.
С кормлениями та же история.
— Они могут сами поесть, но это для них развлечение — ложкой постучать по супу, ложку бросить, суп разлить. Им весело. В итоге они не особо наелись, а если они плохо поели, то потом сплошные капризы, — говорит Галина. — Поэтому кормим с шутками-прибаутками, сказками.
Днем со всеми этими хлопотами супругам помогают мама Гали и няня, а в будни еще на несколько часов приходит соцработник. Труднее всего вечером, когда все уходят, особенно если муж на работе. Раньше в такие моменты Галя писала друзьям, и кто-нибудь обязательно спешил помочь, но сейчас старается справляться сама.
— Я уже не боюсь оставаться одна, — признается она. — Знаю, что смогу накормить, уложить. Да, они могут все поплакать. Если я одна с ними вечером, то первый час — это дележка моего внимания, все будут требовать, плакать, ногами топать. А потом они понимают, что я им этого дать не могу, и переключаются друг на друга, на какую-то игру, на книжку. И следующие полтора часа уже всё спокойнее. Пока у нас не получается пластилином заниматься, они его в рот тащат. Краски пока тоже не даю, просто нет сил всё это отмывать (мы и так генеральную уборку раз в неделю делаем, чтобы просто всё отмыть), поэтому мы играем, читаем книжки. Читать книжки мы любим, потому что все отвлекаются и могут тихонечко посидеть, но недолго, потому что внимания им надолго пока не хватает.
Отдельная боль многодетной мамы — это ночи. Второй год она мечтает просто выспаться.
— У нас какой-то сон урывчатый. Детям почти два года, а я всё никак не сплю. Сейчас каждый один-два раза просыпается за ночь, каждый в свое время, потом засыпают, а я-то не сплю, я всё равно к ним встаю, — говорит Галя. — И потом опять нужно как-то заснуть быстро. Если бы я спала с девяти до пяти, конечно, было бы проще выносить дневную нагрузку.
И, конечно, никакие проблемы не сравнятся с ситуацией, когда внезапно разом заболевают сразу все: шестеро детей, родители и даже няня. Так было в декабре: буквально за одну ночь температура подскочила у всех. В такие моменты впору впасть в отчаяние, но родители находят в себе силы лечить всех и даже снимать забавный контент для своих подписчиков.
«Они думают, что это как в садике»
Несмотря ни на что, Галя находит время и силы не только на семью, но и периодически организовывает детские ярмарки в парке и подрабатывает в школе — ставит танцы для детского спектакля. Говорит, это помогает отвлечься от повседневных забот и чуть больше времени провести со старшей дочкой Люсей, которая учится в третьем классе. Девочка, кстати, помимо обычной школы, ходит на танцы и в музыкальную школу, и ее тоже приходится постоянно возить на занятия. Обычно развозом занимается либо сама Галя (пока дома ее страхуют помощники), либо муж. Средняя дочка Вера пока ходит в садик, но по вечерам тоже нуждается во внимании родителей.
А еще Галя завела странички во «ВКонтакте» и телеграме, где рассказывает о жизни с четверняшками. Признается, иногда сложно справляться с эмоциями, когда в комментариях незнакомые люди начинают учить многодетную маму:
— Люди иногда просто не представляют, что значит четверняшки. Они думают, что это как в садике, но дети в садике и дети дома себя по-разному ведут, особенно с мамой. И потом, они всё равно еще маленькие. Когда мне дают советы, как кормить, например, это просто ужас! Есть дети, которые хорошо едят, им что ни дай, они всё в рот тащат. У нас не такие дети, они малоежки. Чтобы их накормить, нужно шутками-прибаутками, сказками постоянно как-то отвлекать, чтобы они съели хоть что-то, потому что если они не съедят, будут бесконечные истерики. А со стороны люди думают, что они совет дадут, я буду придерживаться, и сразу всё решится, но нет, это не так, к сожалению. Я бы рада железную дисциплину выдержать, но не всё так решается.
Конечно, на себя времени пока совсем не остается. Но Галя не сомневается — в наступающем году обязательно станет легче, ведь уже скоро малыши смогут пойти в детский сад, хотя бы на пару часов.
Про Новый год
Наш разговор состоялся накануне большого праздника. Семья Николаевых тоже очень ждала Нового года, готовилась, но на свой лад — без ночных застолий.
— У нас есть елка во дворе красивая, мы ее нарядим, шарики повесим, гирлянду зажжем. Планируем дедушку переодеть в Деда Мороза, я купила костюм. Понятно, что это больше для старших детей, не для малышей. Обсудили минимальное меню, что мы можем сами приготовить, — оливье, что-то горячее, что-то сладкое. Не будет у нас 33 блюда, потому что и сил нет готовить много, и переедать незачем, — рассуждает Галина. — И спать мы ляжем как обычно. Я вообще не сторонница ждать полуночи, мне нужно выспаться, чтобы утром встать и быть в ресурсе. И для малышей сейчас главное — режим: если выдержан режим, у нас всё в порядке, никто не плачет лишний раз, все поспят хорошо. Напутствие президента я посмотрю утром.
А перед сном Галя обязательно загадает новогоднее желание:
— Здоровья, конечно. Я бы хотела, чтобы мы все поменьше болели. Если получится отдать малышей в садик на два-три часа, это просто будет подарок. Ну чего еще? Так и всё! Лишь бы здоровье было! Господь нам помогает. А мы стараемся с юмором ко всему относиться, даже когда все болеют, без этого давно бы в уныние впали, а так мы друг с другом шутим и держимся.
