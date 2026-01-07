«Превращать нудные дела в квест»: психолог рассказала, как легко приучить ребенка к уборке

Как организовать пространство так, чтобы ребенку было интересно убираться Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Для многих людей чистота в доме — базовая потребность. Но с появлением детей в семье могут возникнуть трудности с домашними делами. Как же сделать так, чтобы проблемы с уборкой не превратились в конфликт «отцов и детей»? Ярославский штатный психолог медцентра «Доктор» для взрослых и подростков Екатерина Полякина рассказала 76.RU, как замотивировать ребенка на уборку и превратить бытовой процесс в радость.

Почему дети устраивают бардак

Со слов Екатерины Полякиной, самый острый момент в теме уборки всегда у родителей в отношении детей. Как сделать так, чтобы ребенок прибирался, и желательно без напоминаний и окриков?

Психолог считает важным приучать ребенка к уборке с раннего возраста. Но ждать от него осознанности и самостоятельности при этом не стоит. На это потребуется больше времени.

«Маленькие дети устраивают бардак вокруг себя, словно это их единственная миссия. На самом деле, малыши просто осваивают мир, с любопытством его исследуя. Они оставляют объект изучения при потере интереса где пришлось, быстро переключаясь на что-то следующее. При этом бросать предметы, переливать воду — интересно и важно. А как еще понять законы природы маленькому человеку?» — рассказала эксперт.

Переживать о том, что с ребенком что-то не так, не стоит. Психолог успокоила, что это нормальный процесс развития у малышей. Разделять целое на части дети учатся раньше, чем составлять целое из частей.

«Сначала всё, попадающее в руки, ломается — куклам отрываются ноги, а машинам — колеса, книги и попавшие в руки документы рвутся, крышечки на волшебных маминых кремах снимаются, крупы высыпаются. И в этом ориентировочно до 3 лет точно нет никакого злого умысла», — привела в пример Екатерина Полякина.

Смотреть на ситуацию психолог советует как на этап развития ребенка. Потребности малыша в изучении мира нужно удовлетворять не только через покупку развивающих игрушек, но и в организации пространства.

Успокаивающая формула для мам с маленькими детьми: если у вас дома бардак, значит, вы хорошо выдерживаете тревогу! Екатерина Полякина ярославский психолог

Следует запастись предметами для переливания/пересыпания чего-либо или разбирания кастрюль и крышек.

«Уже в раннем возрасте важно начинать объяснять, что игрушки „живут“ в своем домике-контейнере, посуда — в шкафчике. Привлекать поначалу через игру к уборке за собой разбросанных предметов, а также приучать к бережности относительно вещей, устанавливая правила, что можно разбирать (конструктор), а что нельзя, так как это любимые папины часы / мамина косметика», — порекомендовала эксперт.

Как не травмировать ребенка и объяснить ему, что нужно соблюдать чистоту

Поощрять порывы ребенка убираться важно так же, как и свои. Специалист советует постепенно знакомить малыша с бытовыми делами. Позвольте ребенку повторять за собой, он может помыть фрукты или тарелочки, «повозюкать» щеткой пылесоса или шваброй туда-сюда.

Не стоит ждать того, что 2-летний ребенок идеально помоет пол. Но именно так родители формируют знакомство с предметами уборки, создают позитивное настроение и подкрепляют его похвалой за старания.

«Отстраняя детей, когда у них есть собственный интерес, но пока они делают всё еще неуклюже, и надеясь, что в 8–12 лет они вдруг с энтузиазмом бросятся нам помогать во всём — взрослые совершают большущую ошибку», — рассказала психолог.

Далее Екатерина Полякина рекомендует начать подключать ребенка к более сложным делам. Стоит показать малышу, как это делать, попробовать вместе с ним, и только потом передать на самостоятельное выполнение.

«Родительская фраза „приберись в комнате“ для детей часто звучит неопределенно и загадочно. Стоит разделить на конкретные и понятные операции: заправить постель, повесить одежду, выкинуть фантики или разобрать стол. Озвучиваем задание и договариваемся о времени», — советует эксперт.

Как поделилась психолог, после уборки для ребенка стоит запланировать что-нибудь приятное.

Поощрения и похвала на любого человека (мотивация достижения успеха или позитивное подкрепление в разных формулировках) действуют много лучше в долгосрочной перспективе, чем наказания и критика. Мотивация избегания неудач (негативное подкрепление) хоть и действует быстрее в конкретный момент, но рано или поздно к крикам и ругани вырабатывается защитная реакция, и люди перестают слышать и воспринимать, просто пережидая отчитывания.

«Некоторые родители возмущаются, какие еще поощрения могут быть, если это обычные обязанности по дому, — но приятной может быть и просто договоренность: сначала уборка — потом время на компьютерные игры или прогулки с друзьями, — дополнила психолог.

Как быть с «творческим беспорядком»

Екатерина Полякина уточнила, что понятие чистоты у каждого человека может быть разным. Здесь сразу вспоминается понятие «творческий беспорядок». Психолог рассказала, что это такое состояние, когда человек в своем беспорядке может чувствовать себя комфортно и лучше ориентироваться, чем в структурированном по чужим правилам пространстве.

«Структура и упорядоченность — это про силу логического мышления и рационального мышления в человеке. Спонтанность, гибкость, непоследовательность, способность избирательно замечать — действительно про творчество и эмоциональность», — разделила специалист.

В понимании чистоты часто противопоставлены родители и подростки. Для подрастающих детей важно уважение их личных границ, но где-то родителям всё же приходится вмешаться в беспорядок.

Психолог советует отделить личную территорию подростка от общей.

«Мне кажется, что важно разделить: правила для общей территории — соблюдать, как принято родителями, или организовывать семейные обсуждения (куда ставить посуду, обувь, рюкзаки), в правилах для личной территории подростка — настаивать про отсутствие откровенной грязи и мусора, а хранение личных вещей оставить на самостоятельную организацию (даже если кажется, что на лицо ее полное отсутствие)», — подробно объяснила эксперт.