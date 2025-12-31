Тимати, Трусова и Заворотнюк: 10 звездных семей, которые завели детей в 2025 году

Пока депутаты и чиновники придумывали новые спобобы повышения демографии в стране, российские селебрити весь год подавали фанатам пример материнства и отцовства.
Звезды женились, разводились, но больше всего — рожали. Одни играли свадьбы, не скрывая круглого живота, другие — радовались пополнению без штампа в паспорте. MSK1.RU рассказывает, кто из шоу-бизнеса стал родителем в уходящем 2025 году.
Ида Галич
В начале года блогер и телеведущая Ида Галич объявила о помолвке со своим новым избранником — бизнесменом Олегом Ледвичем. И уже спустя месяц раскрыла фанатам радостную новость: пара ждала дочь. На свет девочка появилась 28 июля, ребенку дали имя Лия.
«Мне хотелось необычное имя, ведь я — Ида. Мне хотелось имя яркое, индивидуальное, а ему хотелось простоты. Мы очень долго спорили», — делилась девушка в соцсетях.
Сейчас Галич активно публикует фотографии материнских будней и рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается, совмещая уход за младенцем с работой.
«Этим вечером малышка кричала два часа. <…> В какой-то момент ты просто начинаешь плакать от своего бессилия и усталости. Даже не представляю, как справляются женщины, которые совсем одни», — писала шоувумен в личном блоге.
От первого брака с Аланом Басиевым у нее есть сын Леон, которому недавно исполнилось четыре года. У Олега Ледвича же от первого брака осталась дочь.
Ида Галич — популярный российский блогер с многомиллионной аудиторией. Она начинала свою карьеру в КВН, а затем стала известной благодаря юмористическим и пародийным видео, записанным в дуэте с Настей Ивлеевой. Сейчас Ида выпускает собственные шоу, активно работает на телевидении и ведет музыкальные премии.
Третий наследник Тимати
В начале августа 31-летняя модель Валентина Иванова подарила рэперу Тимати третьего ребенка, а сама впервые окунулась в материнство. Роды прошли в элитной клинике, пуповину перерезала свекровь — Симона Юнусова. Девочке дали имя Эмма.
Тимати и Валентина Иванова встречаются около трех лет. Как и с предыдущими избранницами, отношения с моделью рэпер официально не регистрировал. Помимо новорожденной Эммы, у рэпера также есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.
В соцсетях Тимати вызвал волну обсуждений, уехав на отдых в Бодрум через две недели после рождения дочери. В своем Instagram (деятельность запрещена в РФ) рэпер ответил на критику подписчиков, назвавших его поведение эгоистичным.
«Нарцисс, абьюз, ред флаг — это всё я. Пока я просто живу свою жизнь», — написал Тимати в ответ на обвинения.
Александра Трусова
Александра Трусова — фигуристка, известная исполнением сложнейших четверных тулупов. Поклонники со всего мира восхищались ее темпераментным взглядом и ярко-рыжей копной волос.
Избранником «русской ракеты» стал коллега по цеху — серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов. Отношения пары развивались стремительно. Летом 2024-го они поженились, а уже через год на свет появился их первенец — Михаил.
Еще прошлой осенью поклонники Трусовой надеялись, что фигуристка вернется в большой спорт. Теперь же шансы увидеть Сашу на соревнованиях сильно поубавились.
Тренер Татьяна Тарасова ранее высказала свое мнение: «Ее карьера закончилась, сейчас она собирается рожать. Вот и всё. Сможет ли Трусова вернуться в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться».
При этом засиживаться в декрете фигуристка не стала. Уже на девятый день после появления малыша на свет она снова вышла на лед, а вскоре приняла участие в шоу.
«Очень важно заниматься спортом. Если я долго не занимаюсь, у меня начинает болеть всё тело», — объяснила свое решение Трусова.
Девушка призналась, что не хочет останавливаться на одном ребенке, но пока на первом месте у нее — карьера. Сейчас Александра записывает влоги, где рассказывает об уходе за ребенком и возвращении к тренировкам.
Снова мама в 41: Светикова
В мае этого года актриса и певица Светлана Светикова стала мамой в третий раз. Осенью артистке исполнилось 42 года. В этот раз у нее родилась дочка Луна. В семье девочку ласково называют Лу.
«Три дня без сна. Роды были непростые. Вот сегодня более-менее поспала, поэтому вышла на связь. Каждый раз, как в первый», — поделилась Светлана Светикова.
Светикова уже 15 лет в отношениях с фигуристом Алексеем Полищуком, у них растут два сына — 11-летний Милан и семилетний Кристиан. Пара познакомилась на шоу Ильи Авербуха «Огни большого города», когда артистка еще встречалась с Андреем Чадовым. Светикова и Полищук за эти годы так и не поженились.
«Мы не зависимы от этих стереотипов. Белые платья я и так ношу. Не знаю, может, когда-нибудь это и случится. Но пока всё время не до этого. Мы знаем, что мы значим друг для друга и без бумажки с платьем», — призналась артистка в беседе с журналистами.
Тайная свадьба с Давой: Мари Краймбрери
Певица Мари Краймбрери 19 мая 2025 года родила дочь. Артистка стала мамой впервые, и по предположениям, девочку назвали Николь. Зимой этого года артистка тайно вышла замуж за блогера Давида Манукяна.
Их роман с Давой поклонники приняли не сразу. Многие решили, что блогер закрутил с певицей пиар-отношения, чтобы восстановить репутацию после расставания с Ольгой Бузовой и спорных выходов в свет с Филиппом Киркоровым.
Но Мари на все вопросы уверенно отвечала, что удачно вышла замуж. «Самый потрясающий год в моей жизни», — заявляла 32-летняя артистка.
Известная своей спортивной подготовкой певица быстро восстановилась после родов и уже спустя несколько месяцев активно танцевала и исполняла опасные трюки во время своих концертов.
Суды с Прилучным во время беременности
В этом году, уже с округлившимся животом, актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта-аккордеониста Петра Дрангу. Звезда даже сменила фамилию в социальных сетях.
В декабре у пары родилась дочь: для Петра она стала первым ребенком, а для Агаты — третьим. У девушки уже есть двое детей от актера Павла Прилучного — сын Тимофей и дочь Мия.
Пара звезд сериала «Закрытая школа» рассталась не на мирной ноте. Несмотря на то что оба бывших партнера нашли новую любовь, в течение этого года продолжились судебные споры за общих детей.
Саша Петров впервые стал отцом
Весной этого года актер Александр Петров впервые стал отцом. В апреле у него и его супруги Виктории Антоновой родился сын, которого назвали Федором. Девушка обрела популярность после начала отношений с актером в 2023 году.
Виктория рассказывала, что ее беременность протекала не без сложностей. Помимо эмоциональных переживаний, ее беспокоило и состояние здоровья.
«В один момент жизнь резко перевернулась на 180 градусов, произошло самое главное и счастливое событие в жизни, но вместе с ним и столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного. <…> Так получилось, что среди своих подруг я первопроходец, и в окружении почти нет товарищей по команде», — делилась жена актера в соцсетях.
Несмотря на плотный съемочный график артиста, пара много путешествовала во время беременности и после родов. Снимками с закатами из южных стран и из европейских переулков они публикуют в соцсетях.
«Сделала подарок мамочке»: Анна Заворотнюк
Блогер Анна Заворотнюк в этом году родила первенца. Малыш появился на свет в канун дня рождения своей знаменитой бабушки — третьего апреля актрисе Анастасии Заворотнюк могло исполниться 54 года.
«Я сделала подарок мамочке на день рождения. Теперь она его ангел-хранитель», — сказала Анна после рождения сына.
Мальчика назвали Марсель. Отец ребенка — бизнесмен Тимур Исмаилов, с которым Анна познакомилась во время учебы в университете Нью-Йорка. Он сопровождал ее на похоронах мамы. Анна призналась, что восстановление после родов было тяжелым.
«Самым тяжелым испытанием оказались первые шаги после операции. В реанимации мне сказали, что если не встану, то оставят до следующего дня. А я просто не могла. Тогда пришел мой анестезиолог и сказал: „Анечка, я приглашаю вас на танец“. И вот так, опираясь на него, почти повиснув, я сделала эти первые движения. Это была дикая боль».
Первые три дня были адскими, больно вставать, шевелиться, даже дышать полной грудью. Но это мой опыт, мой путь. И я очень благодарна врачам и самой себе за то, что мы это прошли.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян
В этом году у режиссера Сарика Андреасяна и его супруги актрисы Лизы Моряк родился второй ребенок. Девочку назвали Шарлиз.
«С момента нашего прибытия в больницу и до появления ребенка прошло всего полтора часа. Нежное маленькое чудо со светлыми глазами и длинными пальчиками сделала нас еще счастливее! Мы были вместе, крепко держались за руки, и у нас были настоящие партнерские роды, хотя мы и не планировали!» — откровенничала актриса.
Лизу Моряк зрители узнали благодаря ролям в фильмах ее мужа-режиссера. Ради актрисы Сарик Андреасян оставил первую жену и двоих сыновей. С Лизой Моряк они поженились в ноябре 2022 года, а в 2023 году у них родилась дочь, которую назвали Элизабет.
После родов актриса поразила подписчиков своей активностью. Она ворвалась в блогосферу и почти каждый день записывала множество видео, многие из которых зацепили фанатов самоиронией.
Стала многодетной матерью: Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали многодетными родителями. В сентябре 2025 года у них родился третий сын, которого назвали Федор. Роды прошли в частной клинике в Майами, США, где ранее появились на свет их младшие сыновья Мирослав (2022) и Михаил (2018).
Во время беременности Тодоренко продолжила работать и сниматься на телевидении. Уже с округлившимся животом, она отправилась на Бали для съемок шоу «Ставка на любовь», ее соведущим стал муж.
После родов она не планирует делать большой перерыв от съемок. «Много детей, много денежков надо, чтобы их обеспечивать. А еще путешествовать хочется… Паузу обязательно сделаю, но небольшую — от месяца до трех», — рассказывала Тодоренко.
Ранее мы рассказывали, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) забеременела под домашним арестом. Отцом оказался ее тренер по аргентинскому танго — Луис Сквиччиарини.