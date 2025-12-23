Родителям будут платить больше миллиона за рождение ребенка — кому именно

Новые правила будут действовать со следующего года Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С начала 2026 года в Новгородской области произойдёт настоящий прорыв в поддержке молодых семей. При рождении первого ребёнка родители смогут получить более миллиона рублей финансовой помощи, но только если маме не исполнилось 29 лет.

Новая система выплат складывается из двух основных компонентов: региональной и федеральной поддержки. Региональная выплата на первенца составит 350 тысяч рублей, а федеральный материнский капитал достигнет отметки в 737 тысяч рублей. На третьего и последующих детей предусмотрена отдельная выплата в размере 250 тысяч рублей.

Использовать полученные средства можно будет весьма эффективно. Региональный капитал разрешено направить на улучшение жилищных условий в пределах области. А молодым родителям первенца предоставляется дополнительная возможность — оплатить с помощью этих денег детский сад.

Стоит отметить, что нынешняя сумма регионального капитала составляет всего 150 тысяч рублей. К 2026 году она увеличится более чем вдвое. При этом для получения выплаты на первенца материальное положение семьи учитываться не будет. Однако при рождении третьего ребёнка этот фактор станет важным критерием.

Успех программы во многом обусловлен удачным опытом пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который с 2024 года успешно реализуется в трёх районах области. На поддержку семей с детьми в 2026 году власти планируют направить более двух миллиардов рублей.

Сейчас максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней составляет 794 355 рублей при одноплодной беременности. При осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.

Также россияне получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его максимальный размер в 2026 году превысит 83 тысячи рублей, а право на получение этих денег сохранится и в случае, если родитель выйдет на работу. Подробнее об этом мы рассказали здесь.