Родила актриса в ночь: Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

Поклонники Агаты Муцениеце не первую неделю ждут, когда в ее семье появится пополнение, и вот это наконец произошло. Актриса, еще недавно делившая общего сына с казахом Павлом Прилучным, а потом выскочившая замуж за аккордеониста Петра Дрангу, стала мамой в третий раз.
В телеграм-канале СТС появилось сообщение о том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги родилась дочь.
— Наш подарок Агате Муцениеце, у которой в день рождения СТС появилась дочка, — говорится в сообщении.
Актриса родила девочку в подмосковном роддоме в Лапино, в котором часто рожают российские знаменитости.
— Рядом диван для папы, кофе. Папа может попить кофеечек, понервничать за стол сесть, потом на диван… Это не палата, а целая квартира, — проводила артистка рум-тур по роддому в конце октября.
В соцсетях Муцениеце по-прежнему публикует подготовленные заранее видео и фотографии с беременным животом, сохраняя интригу вокруг первых снимков малышки.
Отец девочки, для которого новорожденная стала первенцем, новость пока тоже не комментирует.
О том, что пара готовится стать родителями, поклонники заговорили еще в мае, когда Муцениеце объявила о помолвке с Петром Дрангой. Однако сама Агата, носившая скрывающую фигуру одежду, никак не комментировала слухи.
В начале июня актриса появилась на Забайкальском международном кинофестивале в Чите в обтягивающем платье, тем самым буквально подтвердив все догадки.
Вскоре после этого Муцениеце объявила, что и правда ждет ребенка.
История отношений Агаты Муцениеце и Петра Дранги стала публичной прошлой зимой. Скептиков хватало: ходили разговоры, будто рядом с актрисой вовсе не музыкант, а некий женатый поклонник. После новости о беременности ситуацию закрутило сильнее — в соцсетях отцом ребенка даже объявили 59-летнего миллиардера Сулеймана Керимова. Сомнения в искренности пары не рассеялись и после их помолвки. Тем не менее свадьба Муцениеце и Дранги состоялась этим летом.