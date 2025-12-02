Родила актриса в ночь: Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

В блоге Агаты Муцениеце всё еще появляются «беременные» фотографии, а актриса тем временем вновь стала мамой

Поклонники Агаты Муцениеце не первую неделю ждут, когда в ее семье появится пополнение, и вот это наконец произошло. Актриса, еще недавно делившая общего сына с казахом Павлом Прилучным, а потом выскочившая замуж за аккордеониста Петра Дрангу, стала мамой в третий раз.

В телеграм-канале СТС появилось сообщение о том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги родилась дочь.

— Наш подарок Агате Муцениеце, у которой в день рождения СТС появилась дочка, — говорится в сообщении.

Актриса родила девочку в подмосковном роддоме в Лапино, в котором часто рожают российские знаменитости.

— Рядом диван для папы, кофе. Папа может попить кофеечек, понервничать за стол сесть, потом на диван… Это не палата, а целая квартира, — проводила артистка рум-тур по роддому в конце октября.