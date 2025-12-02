НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,70
EUR 90,34
Экопроекты российских компаний
Как город украсят к Новому году
«Умные решения»
Умерла старейшая ярославна
Что подарить и как отметить Новый год
Будет ли обмеление Волги?
Миллионы на зимнюю уборку
Земельные разборки участников СВО
Что продают к Новому году
Семья Подробности Родила актриса в ночь: Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

Родила актриса в ночь: Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

Она пока скрывает новорожденную от камер

111
В блоге Агаты Муцениеце всё еще появляются «беременные» фотографии, а актриса тем временем вновь стала мамой | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В блоге Агаты Муцениеце всё еще появляются «беременные» фотографии, а актриса тем временем вновь стала мамой | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В блоге Агаты Муцениеце всё еще появляются «беременные» фотографии, а актриса тем временем вновь стала мамой

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники Агаты Муцениеце не первую неделю ждут, когда в ее семье появится пополнение, и вот это наконец произошло. Актриса, еще недавно делившая общего сына с казахом Павлом Прилучным, а потом выскочившая замуж за аккордеониста Петра Дрангу, стала мамой в третий раз.

В телеграм-канале СТС появилось сообщение о том, что у Агаты Муцениеце и Петра Дранги родилась дочь.

— Наш подарок Агате Муцениеце, у которой в день рождения СТС появилась дочка, — говорится в сообщении.

Актриса родила девочку в подмосковном роддоме в Лапино, в котором часто рожают российские знаменитости.

— Рядом диван для папы, кофе. Папа может попить кофеечек, понервничать за стол сесть, потом на диван… Это не палата, а целая квартира, — проводила артистка рум-тур по роддому в конце октября.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В соцсетях Муцениеце по-прежнему публикует подготовленные заранее видео и фотографии с беременным животом, сохраняя интригу вокруг первых снимков малышки.

Отец девочки, для которого новорожденная стала первенцем, новость пока тоже не комментирует.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

О том, что пара готовится стать родителями, поклонники заговорили еще в мае, когда Муцениеце объявила о помолвке с Петром Дрангой. Однако сама Агата, носившая скрывающую фигуру одежду, никак не комментировала слухи.

В начале июня актриса появилась на Забайкальском международном кинофестивале в Чите в обтягивающем платье, тем самым буквально подтвердив все догадки.

Вскоре после этого Муцениеце объявила, что и правда ждет ребенка.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИсточник: Олег Фёдоров / CHITA.RU
Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

История отношений Агаты Муцениеце и Петра Дранги стала публичной прошлой зимой. Скептиков хватало: ходили разговоры, будто рядом с актрисой вовсе не музыкант, а некий женатый поклонник. После новости о беременности ситуацию закрутило сильнее — в соцсетях отцом ребенка даже объявили 59-летнего миллиардера Сулеймана Керимова. Сомнения в искренности пары не рассеялись и после их помолвки. Тем не менее свадьба Муцениеце и Дранги состоялась этим летом.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Агата Муцениеце Петр Дранга Роды Беременность Дети звезд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление