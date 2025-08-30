«Это могло бы сломать ему жизнь»: удивительная история семьи, которая спустя 22 года нашла потерянного брата

У Саши Храбровой (справа) трое братьев. Младший — Даня (слева), ему 18 лет, рядом стоит Миша, ему 24, а между ним и Сашей — Дима, ему 22, и только в этом году он узнал свою семью Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Александре Храбровой всего 25 лет. Но за эти годы в ее жизни произошло столько событий, что об этом легко было бы снять сериал о воссоединении большой семьи. И непременно со счастливым финалом. E1.RU рассказывает, как Александра потеряла мать, росла под присмотром бабушек и с двумя братьями, а спустя годы познакомилась с отцом и встретилась с братом, которого не видела 22 года.

«Саша, здравствуй, я твой отец»

— Когда мне было 11 лет, в какой-то день мама просто ушла из дома и не вернулась. Бабушка написала заявление в полицию, ее искали, но так и не нашли. Сначала она была признана пропавшей без вести, через год — погибшей, через пять лет нам выдали свидетельство о смерти. Тело так и не нашли, — начинает рассказ Саша.

Из всех детей только Саша более-менее помнит маму Источник: alex.hrabrova / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда мама пропала, опеку над Сашей и двумя ее младшими братьями — Мишей и Данилом оформили бабушка с дедушкой. Также в семье жила еще и прабабушка.

Отца Саша не знала до 13 лет. Анна и Денис никогда не были женаты, жили, как говорят, в гражданском браке. Когда дочери было пять лет, расстались.

— Папа приезжал в детстве, но я этого уже не помнила. И вот, когда мне было 13 лет, он сам меня нашел, приехал к нам на район и написал мне: «Саша, здравствуй, я твой отец». Он скинул детские фотографии, которых даже у меня не было, у меня вообще никаких с ним фотографий не было, — вспоминает Саша.

Отец все годы хранил детские фото дочери Источник: alex.hrabrova / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она сразу поверила в то, что перед ней — ее отец, так как узнала себя на детских фото. И стала часто общаться и видеться с ним. Никакой обиды на отца за то, что вернулся спустя столько лет, Саша не затаила.

Я уже тогда была, скажем так, взрослой девочкой и понимала, что люди расстаются по разным причинам. Я же не знаю, что у них произошло. Я ребенок, они родители, я в это просто не лезла. Я была просто рада, что он нашелся, и все. Александра Сестра

За эти годы у Дениса появилась первая официальная семья в Верхней Пышме — жена и дочь. Как позже рассказывал Саше отец, он пытался увидеться с ней, но Анна говорила, что делать этого не нужно. Тогда Денис решил выждать. По его словам, когда он написал Саше то сообщение, думал, что ей уже есть 14 лет, а раз у нее есть паспорт, то и решать может сама, общаться или нет.

Посмотрите, какой трогательной получилась встреча! Источник: Максим Бутусов, Артем Чудинов / E1.RU

«Больно за прожитые годы»

Отец Саши женился во второй раз и вернулся в Екатеринбург. И его новая супруга Анастасия убедила всех, что один из младших братьев Саши тоже может быть родным сыном Дениса.

— Я родилась, когда родители были еще молоды, а через год появился Миша. В какой-то ссоре мама сказала отцу, что Миша не его сын. Но он все равно, когда в детстве вел меня на аттракционы, брал и Мишу тоже, мы вместе везде ездили, — рассказывает Саша.

Анна еще несколько раз говорила, что отец Миши — другой мужчина, а Денис хоть и сомневался, но проверить это никак не мог: в начале нулевых ДНК-тесты не были настолько доступны.

— Анастасия — наша мачеха — как-то написала мне сообщение: «Саша, мне не дает покоя мысль, что Миша очень сильно похож на папу. Вы не думаете, что он тоже его сын?» Мы-то привыкли все друг к другу и не замечали сходства, а со стороны все было куда более очевидно. Мы начали составлять коллажи и сравнивать фото папы и Миши из армии — одно лицо, — вспоминает Саша.

Она лично взяла мазки у отца и младшего брата, отправила в лабораторию и через полторы недели получила результат: вероятность отцовства — 99,9%.

Слева — отец Саши и Миши, справа — Миша Источник: alex.hrabrova / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мы обо всем узнали, когда Мише было 23 года. Получается, что он 10 лет смотрел на мужчину, который приходил за мной, и не знал, что это его отец. Анастасия рассказывала, что папа, когда узнал результат, закрылся на балконе и плакал, — говорит Саша.

Миша говорит, что о своем якобы отце знал мало. Ему говорили, что это другой человек, который живет в том же районе, якобы он прибалт по национальности, работает на заводе — и все. Найти его Миша и не пытался, а когда вскрылась правда о настоящем отце, признается, что в уже сложившейся жизни это ничего не изменило.

— Когда предложили сделать этот тест, я посмотрел на фотографии и тоже подумал, что, может, это и правда мой отец. Я хотя бы узнал, кто он, а так ничего в моей жизни не поменялось, у меня был дедушка, который воспитывал и всему научил, — говорит Миша.

Правду о родном отце Миша узнал только в прошлом году, ему тогда было 23 года Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На своей странице Саша публиковала видео с отцом и его реакцией на результат теста ДНК.

— В первую очередь было больно. Больно за прожитые годы, потому что человек был один и я был один без него. Во-вторых, переживания были, мой или не мой, ожидания результатов теста. В-третьих, как его примет моя семья, — со слезами на глазах говорил Денис.

Он сразу стал называть Мишу сыном, а вот тому потребовался примерно месяц, чтобы начать говорить «папа».

«Привет, я мама твоего братика»

3 мая 2025 года Храбровых ждал еще один сюрприз, пожалуй, самый большой в их жизни: они получили возможность познакомиться с братом, которого не видели никогда.

— Я просыпаюсь, 10 утра, еще полусонная открываю телефон, какая-то женщина мне пишет: «Сашенька, привет, я мама твоего братика». Я ничего не могу понять. Она отправляет его фотографии, а там будто меня и Мишу соединили в фотошопе. Я подумала: «Меня что, разводят на деньги? Что она сейчас попросит?» Пишу: «Как вы можете быть мамой моего брата, если моя мама умерла?» И следующее сообщение заставляет меня вскочить с кровати: «Мы забрали его из дома малютки под именем Александр Храбров», — рассказывает Саша, и по коже бегут мурашки.

Саша много лет мечтала найти младшего брата и однажды получила сообщение Источник: alex.hrabrova / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Саша знала, что есть еще один брат, но не была уверена, увидит ли его когда-нибудь. Ей было 15, когда бабушка и прабабушка зашли в комнату к детям и решили раскрыть тайну. В памяти Миши эта история всплывает смутно, информация закрепилась позже, когда об этом снова заговорили, а Даня — младший из всех — не помнит вообще ничего.

По словам бабушек, однажды Анна призналась, что недавно родила еще одного мальчика и оставила его в роддоме. О беременности никто не знал.

Анна была худенькой и невысокого роста, поэтому во время беременности Александрой и Мишей живот появлялся только на самых поздних сроках, а третий ребенок родился недоношенным.

— Мне отец рассказывал, что, когда она была беременна мной, у нее просто не было живота. В конце восьмого — начале девятого месяца живот распух, и они поехали в роддом. Мишу родила так же: ходила плоская, потом — живот, роддом, а Дима родился немного недоношенным, то есть живот еще не появился. Она не жила с бабушками тогда, вроде у нее был мужчина. В гости-то она приходила, но под одеждой никто ничего не видел. А потом она вернулась домой и обо всем рассказала, — говорит Саша.

Родители Анны тут же ринулись в роддом, но маленького Сашу — так назвала она мальчика при рождении — уже забрали, после родов прошел месяц. В новой семье ему дали имя Дима, но об этом Храбровы узнали только 22 года спустя.

Дима (крайний справа) всю жизнь провел в большой семье, теперь она стала еще больше Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Мы уже не можем узнать, что было в голове у мамы. Я могу только предположить, что, возможно, ей требовалась какая-то помощь. У нас же только недавно депрессия стала считаться заболеванием, — может, у нее была послеродовая депрессия. Может быть, она подумала, что не справится с тремя детьми. Я могу только предполагать и говорить за себя, — добавляет Саша.

«Я знала, что мы точно встретимся»

В роддоме бабушке с дедушкой сказали не пытаться найти семью, усыновившую их внука, так как это может преследоваться по закону. Оставалось только ждать.

— Нужно было время. Когда я все узнала, ему было 13 лет. И как можно его найти и сказать, что он приемный? Даже если бы мы перевернули весь город и нашли его, это могло бы просто сломать ему жизнь. Ведь он прожил всю жизнь в приемной семье и думал, что они ему родные. Зачем это делать? Позже мне тоже предлагали начать поиски, но я не могла свое желание увидеть брата поставить выше жизни другого человека, — говорит Саша.

Когда бабушка рассказала мне в 15 лет всё это, я знала, что будет так: либо я найду его, либо он меня, но мы точно встретимся. Александра Сестра

Приемную мать Димы зовут Татьяна, у мальчика отчество и фамилия ее мужа. Саша узнала о том, что они живут в соседней с Екатеринбургом Сысерти, и в тот же вечер после работы рванула туда. Так хотелось увидеться с братом. Для Димы встреча с сестрой стала сюрпризом.

— Я только за месяц до этого узнал, что приемный. Мама сказала, что у меня есть биологические родственники, предложила их найти. Мы искали в соцсетях, выяснили, что есть два брата, которые живут в Екатеринбурге, занимаются боксом. Про папу и маму ничего не было, — говорит Дима.

Мама сказала, что я уже в достаточно зрелом возрасте и готов узнать правду. Не знаю даже, что я испытал в тот момент. Вроде отнесся спокойно. Дима Брат

— Я сразу понял, что это значит, что я приемный. У нас в семье 10 детей, все приемные, но мне всегда говорили, что я один родной. У меня же были детские фото, где я совсем маленький, из дома малютки. Поэтому я даже не задумывался, что тоже могу быть приемным. Но тогда пазл сразу сложился, — вспоминает Дима.

Семья, в которой вырос Дима, давно помогает детям, оставшимся без родителей. У них десять детей, и, когда они вырастают, Татьяна рассказывает им правду и помогает найти родных. Однако на контакт в итоге идти готовы не все, история Димы в этом случае скорее приятное исключение. Он понимает, что ситуации у всех разные.

Татьяна предложила Диме поехать в тот район, где живут его биологические родственники, и попытаться что-то о них узнать.

— Она сказала, что не нужно сразу вторгаться в эту семью, потому что они, может, даже не знают обо мне и непонятно, как ко всему этому отнесутся. В этот же вечер мне показали фото с предположительно моими братьями. Там стояли Миша, Даня и девочка посередине. Я без особого энтузиазма все это воспринял. Скорее всего, не хотел себя обнадеживать, — продолжает Дима.

Дима в 22 года узнал, что у него есть биологические родственники, а через месяц уже познакомился с ними Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дима признается, что решил не тешить себя надеждой, потому что до этого они уже находили людей, которые могли оказаться его родственниками, но ошиблись.

«Жалел, что маму не увидел»

Храбровых Татьяна нашла в соцсетях. Сначала вышла на страницу Миши, но там не было фото, увидела страницу Дани — тоже без снимков, а потом уже нашла аккаунт Саши с огромным количеством семейных фото.

И сказала Диме: «Одевайся, поедем». А когда тот был готов, ехать никуда не пришлось.

— Я уже сижу одетый, тут мама говорит: «Дима, к тебе гости». У меня сразу на подсознательном уровне мелькнуло что-то. Заходит Саша, я сразу вспоминаю ту фотку, моментально ее узнаю: будто я зашел в комнату, только в женском обличье. Через пару часов приехал мой старший брат Миша, тут вообще один в один, — говорит Дима.

— У него даже походняк [походка] как у меня, — тут же добавляет Миша.

Миша (слева) подмечает, что у них с Димой (справа) даже походка одинаковая, что уж говорить о внешности Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Саша приехала в Сысерть часов в шесть вечера, а назад она и Миша уехали, когда уже стемнело. Братья и сестра долго разговаривали, Дима узнал про свою семью. Сложнее всего было поделиться историей о маме, судьба которой так и осталась загадкой. Без слез, конечно, не обошлось.

— Когда мы сели разговаривать, я видела в его глазах главный вопрос. Он же понимает, что если я его сестра, значит, логично, что у нас есть родители. Мне было тяжело начать. Я так и сказала: «Дим, я, к сожалению, не смогу познакомить тебя с мамой, потому что она умерла, когда мне было 11». Нам обоим было тяжело. Но я сказала, что, возможно, наш папа является его папой тоже, предложила сделать ДНК-тест. Может, и сделаем, — рассказывает Саша.

Я, конечно, жалел, что маму не увидел. Очень жалел. Дима Брат

Даже без теста видно, насколько похожи друг на друга Саша, Миша и Дима, чуть отличается внешне от всех только Данил. Когда пропала Анна, он был совсем маленьким, так что смутно помнит мать, а отца тоже не знает.

О существовании потерянного брата он тоже не знал. Для Дани сделали сюрприз: в день его рождения, 24 мая, к нему просто привезли еще одного старшего брата. Данил немногословен, признаётся, что был в шоке, но приятном.

Данил — самый младший брат Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На дне рождения Данила были и 85-летняя прабабушка Римма, и бабушка Ирина — ей 64 года. Появление еще одного внука стало для них шоком. Поначалу не поверили, затем у прабабушки подскочило давление и полились слезы — от радости.

«Это же родная кровь, блин!»

Все четверо отмечают, что периода притирки не было. Саша, Миша и Даня сразу же увидели в Диме, как и он в них, родственную душу.

После знакомства с семьей Дима переехал поближе к братьям и сестре. Они часто встречаются, проводят время вместе, а еще все трое братьев вместе работают на складе.

— Он сразу вошел в нашу семью. Чуть ли не каждый день я их всех на работу вожу, мы всё время куда-то гоняем. Вот в боулинге недавно были, в кино ездили вместе. Дима постоянно с нами, — говорит Саша.

— Мы сразу нашли общий язык. Это же родная кровь, блин! — добавляет Дима с улыбкой.

Я как только его обняла, сразу почувствовала: «Это мой родной маленький брат». Я уже его любила, еще когда ехала туда. Александра Сестра

— Мы росли в разных семьях, воспитывались разными людьми, но жили схожие жизни. Мы все занимались спортом: Дима с детства в спорте, Данька с четырех лет боксом занимался, меня в спорт отдали тоже в четыре года, Миша в хоккей играл. У нас одинаковые вкусы на одежду, парфюм, часы, даже музыку одну и ту же слушаем, — добавляет Саша.

Хоть Дима (крайний справа) и рос не вместе с сестрой и братьями, у них много общего Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дима говорит, что, когда узнал свое настоящее имя, мысль о том, чтобы его сменить, была, но он быстро от нее отказался. Приемная семья для молодого человека родная, и связь с ней он терять не хочет.

— Конечно, они живут подальше, поэтому реже с ними видимся, но я не забываю про них. Они меня растили 22 года. [Сменить] фамилию, имя или отчество для меня неуважение к ним, — уверенно говорит Дима.

Эта тема уже обсуждалась. Татьяна сразу сказала, что поймет, если Дима захочет стать Храбровым, а не Балакиным, и просила лишь, чтобы он в таком случае взял двойную фамилию.

Саша, Миша и Даня на вопрос о том, как отреагировали бы на новость о потерянном брате, если бы бабушки не рассказали о нем в детстве, говорят, что явно испытали бы гораздо больший шок.

— Не знаю, какая у меня была бы реакция, если бы мы все были не в курсе. Наверное, сошли бы с ума. Я бы вообще не поняла того сообщения [от приемной матери Татьяны], позвонила бы бабушке, — признаётся Саша.