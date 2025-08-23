«Достойных граждан» будут растить с трех лет. В детсадах введут «Разговоры о важном» — разбираемся, стоит ли так делать

В детских садах начнут проводить «Разговоры о важном» Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

С сентября по ноябрь в сотне детских садов Москвы и многих других регионов и городов Сибири, Урала, Центральной России, Юга и новых регионов проведут серию «Разговоров о важном». Министр просвещения Сергей Кравцов считает, что это поможет детям «сформировать правильные представления о важных жизненных ценностях» и «вырасти достойными гражданами своей страны».

Будут ли в будущем «Разговоры о важном» во всех детских садах России, в Минпросвещения решат «по результатам проведенной апробации». Как именно они будут оценивать эти результаты, пока непонятно.

Психолог Надежда Резенова в разговоре с MSK1.RU призналась, что тоже не понимает, как определить успешность проекта.

«Воспитание — длительный процесс, и результат будет видно в школе, а то и позже», — объяснила она.

В соцсетях уже поспорили, нужно ли нагружать малышей. Одни говорят, что «нельзя красть детство», или иронично призывают «ввести уроки сразу в роддоме». Другие одобрили инициативу, потому что «ценности важно прививать с малых лет».

MSK1.RU обсудил с воспитательницей и детскими психологами, стоит ли проводить «Разговоры о важном» с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Чего боятся те, кто против: мнение воспитательницы

Воспитательница Ксения высказалась против таких занятий в садике, так как, по ее мнению, это будет перегружать детский мозг. Она считает «Разговоры» неэффективными в дошкольном возрасте, потому что дети еще не могут фокусировать внимание. Кроме того, она опасается, что воспитатели могут излишне запугать малышей, если станут говорить с ними о политике.

«Если в моем саду введут „Разговоры о важном“, я буду заменять их на что угодно, лишь бы оттянуть жестокость мира от детей, ведь они не заслуживают постоянно бояться», — заключила Ксения в беседе с MSK1.RU.

Детям во время «Разговоров» расскажут о важности семьи и дружбы, помогут сформировать навыки общения и нравственные качества, воспитают уважение к культуре и истории России, любовь к Родине. Минпросвещения уверяет, что материалы адаптированы для дошкольников, будут развивать их кругозор, навыки коммуникации и эмоциональный интеллект.

Как не навредить детям: мнения психологов

Детский психолог Елизавета Соловьева сказала MSK1.RU, что программу для «Разговоров о важном» должны разрабатывать профессионалы с учетом возрастных особенностей.

«Если это будет так, то вполне уместно. Почему бы в пять лет детей не познакомить с творчеством Чайковского и не послушать „Танец маленьких лебедей“? Вопрос в том, кто будет разрабатывать программу и насколько учтут возрастные особенности», — считает Соловьева.

Психолог Надежда Резенова в беседе с MSK1.RU объяснила, что дошкольники познают мир через игру и, если в «Разговорах о важном» это учтут, инициатива вполне адекватная.

«Мы же всегда на этом жили: что такое семья, что хорошо и плохо, нравственные ценности, правила поведения. Главное — чтобы в фокусе внимания были потребности детей», — сказала собеседница.

Резенова добавила, что многое зависит от личности педагога: в сады должны идти профессионалы, которых поддерживает государство. Она признала, что в воспитании детей важно не перейти грань, не углубиться в политику.

Где уже говорят с малышами «о важном»

Президент России Владимир Путин поддержал идею о «Разговорах о важном» в детсадах по аналогии со школами. При этом он сказал, что «базовые вещи» ребенку закладывать нужно, но «в рамках разумного».

После этого в садах в разных городах стали проводить первые занятия. Образовательные учреждения отчитывались о них в соцсетях, и чаще всего детям рассказывали про семью или взросление. Впрочем, могли и пригласить участника СВО или ветерана Афганистана с военными стихами.

На уровне целого региона еженедельные занятия в детсадах ввели власти Вологды в январе 2025 года и приурочили их к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Детям рассказывали о защитниках Отечества, в некоторых садах дошкольников одели в военную форму, дали им игрушечное оружие и провели минуту молчания.

