«Я, конечно, обалдела»! История молодой мамы, которая сделала ЭКО и родила тройню. Две девочки — близняшки

У семьи Марьинских теперь втрое больше забот

У супругов Елизаветы и Артема Марьинских из Екатеринбурга — тройная радость. В конце июля Елизавета родила сразу трех девочек. Малышки уже готовятся к выписке из Уральского НИИ ОММ и вот-вот отправятся домой вместе с мамой.

При этом две из трех сестер — близняшки. Как так получилось — наши коллеги из E1.RU рассказывают в истории многодетной мамы.

«Ну, Лиза, давай считать детей»

Елизавета до декрета работала в областном информационном расчетном центре главным специалистом отдела документооборота. Ее муж Артем — самозанятый, занимается ремонтами. Пара вместе уже больше десяти лет, и они очень давно мечтали о ребенке.

Супруги решились на ЭКО, но удачной оказалась только четвертая попытка.

«В декабре я узнала о беременности. Пришла на плановое УЗИ, лечащий врач меня посмотрела и сказала: „Двоих подсаживали, двое и прикрепилось“. К двойне мы были готовы», — рассказала E1.RU Елизавета Марьинских.

Елизавета и Артем познакомились 10 лет назад и давно мечтали о ребенке

До следующего скрининга оставался месяц, но у молодой мамы заболел низ живота и она попросила врача осмотреть ее еще раз.

«УЗИ шло очень долго, я боялась что-то спросить, вдруг что-то не так. Потом врач развернула ко мне экран монитора и говорит: „Ну, Лиза, давай считать твоих детей“. И показала мне, что их три. Я, конечно, обалдела», — призналась екатеринбурженка.

Срок был меньше 12 недель. На экране они выглядели как креветочки. Сработала моя генетика, получается, что один эмбрион на шестые сутки разделился надвое. Елизавета Марьинских Мама тройняшек

Две сестрички поселились в одной «комнатке» — амниотической полости, так что они близняшки, но между ними была небольшая перегородка. У самой крохотной малышки был свой «домик».

Как только Елизавета вышла из больницы — не выдержала, сразу позвонила мужу и рассказала обо всем. Артем был в шоке, но вместе с этим сильно обрадовался.

За молодой мамой наблюдали врачи сразу трех больниц, а потом за ней стали следить в Уральском НИИ ОММ, где специализируются на многоплодных беременностях. Екатеринбурженка чувствовала себя отлично и даже до последнего ходила в бассейн.

Тяжело было только в последние две-три недели перед родами.

Девочки появились на свет как по часам

Малышки такие маленькие, что их едва видно из-под одеялок

Ровно на 34-й неделе беременности, 28 июля, Елизавету направили на плановое кесарево сечение. По-другому никак, потому что при тройне есть свои риски как для малышей, так и для мамы.

«Во-первых, дети должны правильно лежать. Может быть такое, что у двоих малышей — головное предлежание, а у третьего — поперечное. И третьему просто не родиться самостоятельно, он не перевернется, — объяснила E1.RU Татьяна Маркова, заведующая отделением патологии беременности № 2 Уральского НИИ ОММ, кандидат медицинских наук. — Потом это большая нагрузка на мать, организм женщины приспособлен для родов одного плода, максимум двух. Увеличивается нагрузка на сердце, сосуды, легкие, почки».

У нас на весах — жизнь и здоровье мамы, жизнь и здоровье детей. Должна быть золотая середина. Поэтому роды при многоплодной беременности чаще всего бывают преждевременные. Татьяна Маркова заведующая отделением патологии беременности № 2 Уральского НИИ ОММ, кандидат медицинских наук

Девочки появились на свет как по часам, с разницей у каждой в одну минуту — 10:36, 10:37 и 10:38. Вес сестер — 1700, 1800 и 1960 граммов. Для тройни это очень хороший показатель.

В операционной их встречали сразу три бригады неонатологов. После родов малышек увезли в реанимацию, потом перевели в палату интенсивной терапии, где сестры набирали нужный вес в кувезах для новорожденных.

Затем девочки лежали в специальных кроватках с подогревом, а сейчас втроем спят в обычных детских коечках.

Девочки весили меньше двух килограммов. Только посмотрите на их крохотные ручки!

После родов Елизавета лежала в платной палате, чтобы ей мог помогать супруг. В операционную Артема не пустили, но новорожденных девочек показали и даже разрешили подержать на руках после того, как врачи убедились, что с ними все хорошо.

Кесарево сечение ударило по организму — Елизавета потеряла почти литр крови, была в реанимации и несколько дней не могла без помощи встать с кровати, теряла сознание.

В это время Артем бегал к детям, узнавал у врачей о состоянии дочерей, а потом возвращался к жене и рассказывал все, приносил подгузники и пеленки.

«Оперировал меня главный врач больницы — Шерстобитов Алексей Васильевич. И всякий раз, когда мы встречались в коридоре, он останавливался и спрашивал, как у меня дела», — с благодарностью сказала Елизавета.

Как же их отличать?

Сначала родители не знали, кто у них будет, поэтому устроили гендер-пати и заранее придумали варианты трех имен и для мальчиков.

Сестренок назвали Есения, Агата и Оливия. Первое имя родители услышали в одном из любимых сериалов, и оно им очень понравилось. Второе — Агата — придумали в разговоре с родственниками и друзьями. Мысли об Оливии появились у мамы, когда она ехала на такси домой.

Каждая еще во время беременности показывала свой характер.

«С правой стороны лежали две девочки, одна из них — совсем низко, а третья — под ребрами, самая маленькая. Она, конечно, нормально под ребра меня пинала, бойкая», — смеется Елизавета.

Сейчас они все рядом лежат, и я вижу, что они разные. Хоть и две близняшки, но они все равно разные. И характеры разные. Елизавета Марьинских мама тройняшек

Самое сложное — просыпаться каждые три часа и найти коляску

Елизавета живет в больнице почти месяц. Первое время ухаживать за дочками ей помогали медсестры.

Дома возиться с девочками уже готовы все родственники и друзья супругов. На радость маме в роддоме малышки ведут себя спокойно.

«Выработался режим, сначала мне приходилось их будить, толкать, чтобы они покушали. Вес-то нужно набирать. Сейчас они сами просыпаются на кормление, — рассказывает счастливая мама. — Кушаем раз в три часа. Сейчас я уже побыстрее стала все делать, научилась».

Быть мамой — тяжелый труд, но неожиданной тройне Елизавета только рада

Постоянно просыпаться — днем и ночью, — конечно, тяжело, призналась екатеринбурженка. Если дети просят кушать раз в три часа, то Елизавете приходится вставать еще чаще, чтобы подготовить бутылочки со смесью или сцедить молоко — на троих его едва хватает.

Пока Елизавета ухаживает за дочками, Артем занимался домашними делами. Ему пришлось перевезти все вещи в новый дом — временно семья из однушки в хрущевке переехала в двухкомнатную квартиру в новостройке.

«Мы жили на третьем этаже без лифта, а у тройной коляски один только каркас 25 килограммов весит, мне не поднять, — говорит Елизавета. — Тут нам помогли родственники, мы на время поменялись квартирами, пока не купим себе новое просторное жилье».

Мама с дочками долго лежала больнице, но буквально на днях они вернулись домой

Дома девочек ждут две кроватки, пеленальные столики и тройная коляска. Найти ее было очень трудно — в Екатеринбурге и даже области таких не продают.

«Ее нам везли доставкой по частям из Обнинска, Калужской области. Заплатили почти 50 тысяч, но девушка, которая нам ее продавала, пошла нам навстречу и подарила автокресла», — отметила Елизавета.