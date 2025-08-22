«Я, конечно, обалдела»! История молодой мамы, которая сделала ЭКО и родила тройню. Две девочки — близняшки

У супругов Елизаветы и Артема Марьинских из Екатеринбурга — тройная радость. В конце июля Елизавета родила сразу трех девочек. Малышки уже готовятся к выписке из Уральского НИИ ОММ и вот-вот отправятся домой вместе с мамой.
При этом две из трех сестер — близняшки. Как так получилось — наши коллеги из E1.RU рассказывают в истории многодетной мамы.
«Ну, Лиза, давай считать детей»
Елизавета до декрета работала в областном информационном расчетном центре главным специалистом отдела документооборота. Ее муж Артем — самозанятый, занимается ремонтами. Пара вместе уже больше десяти лет, и они очень давно мечтали о ребенке.
Супруги решились на ЭКО, но удачной оказалась только четвертая попытка.
«В декабре я узнала о беременности. Пришла на плановое УЗИ, лечащий врач меня посмотрела и сказала: „Двоих подсаживали, двое и прикрепилось“. К двойне мы были готовы», — рассказала E1.RU Елизавета Марьинских.
До следующего скрининга оставался месяц, но у молодой мамы заболел низ живота и она попросила врача осмотреть ее еще раз.
«УЗИ шло очень долго, я боялась что-то спросить, вдруг что-то не так. Потом врач развернула ко мне экран монитора и говорит: „Ну, Лиза, давай считать твоих детей“. И показала мне, что их три. Я, конечно, обалдела», — призналась екатеринбурженка.
Срок был меньше 12 недель. На экране они выглядели как креветочки. Сработала моя генетика, получается, что один эмбрион на шестые сутки разделился надвое.
Две сестрички поселились в одной «комнатке» — амниотической полости, так что они близняшки, но между ними была небольшая перегородка. У самой крохотной малышки был свой «домик».
Как только Елизавета вышла из больницы — не выдержала, сразу позвонила мужу и рассказала обо всем. Артем был в шоке, но вместе с этим сильно обрадовался.
За молодой мамой наблюдали врачи сразу трех больниц, а потом за ней стали следить в Уральском НИИ ОММ, где специализируются на многоплодных беременностях. Екатеринбурженка чувствовала себя отлично и даже до последнего ходила в бассейн.
Тяжело было только в последние две-три недели перед родами.
Девочки появились на свет как по часам
Ровно на 34-й неделе беременности, 28 июля, Елизавету направили на плановое кесарево сечение. По-другому никак, потому что при тройне есть свои риски как для малышей, так и для мамы.
«Во-первых, дети должны правильно лежать. Может быть такое, что у двоих малышей — головное предлежание, а у третьего — поперечное. И третьему просто не родиться самостоятельно, он не перевернется, — объяснила E1.RU Татьяна Маркова, заведующая отделением патологии беременности № 2 Уральского НИИ ОММ, кандидат медицинских наук. — Потом это большая нагрузка на мать, организм женщины приспособлен для родов одного плода, максимум двух. Увеличивается нагрузка на сердце, сосуды, легкие, почки».
У нас на весах — жизнь и здоровье мамы, жизнь и здоровье детей. Должна быть золотая середина. Поэтому роды при многоплодной беременности чаще всего бывают преждевременные.
Девочки появились на свет как по часам, с разницей у каждой в одну минуту — 10:36, 10:37 и 10:38. Вес сестер — 1700, 1800 и 1960 граммов. Для тройни это очень хороший показатель.
В операционной их встречали сразу три бригады неонатологов. После родов малышек увезли в реанимацию, потом перевели в палату интенсивной терапии, где сестры набирали нужный вес в кувезах для новорожденных.
Затем девочки лежали в специальных кроватках с подогревом, а сейчас втроем спят в обычных детских коечках.
После родов Елизавета лежала в платной палате, чтобы ей мог помогать супруг. В операционную Артема не пустили, но новорожденных девочек показали и даже разрешили подержать на руках после того, как врачи убедились, что с ними все хорошо.
Кесарево сечение ударило по организму — Елизавета потеряла почти литр крови, была в реанимации и несколько дней не могла без помощи встать с кровати, теряла сознание.
В это время Артем бегал к детям, узнавал у врачей о состоянии дочерей, а потом возвращался к жене и рассказывал все, приносил подгузники и пеленки.
«Оперировал меня главный врач больницы — Шерстобитов Алексей Васильевич. И всякий раз, когда мы встречались в коридоре, он останавливался и спрашивал, как у меня дела», — с благодарностью сказала Елизавета.
Как же их отличать?
Сначала родители не знали, кто у них будет, поэтому устроили гендер-пати и заранее придумали варианты трех имен и для мальчиков.
Сестренок назвали Есения, Агата и Оливия. Первое имя родители услышали в одном из любимых сериалов, и оно им очень понравилось. Второе — Агата — придумали в разговоре с родственниками и друзьями. Мысли об Оливии появились у мамы, когда она ехала на такси домой.
Каждая еще во время беременности показывала свой характер.
«С правой стороны лежали две девочки, одна из них — совсем низко, а третья — под ребрами, самая маленькая. Она, конечно, нормально под ребра меня пинала, бойкая», — смеется Елизавета.
Сейчас они все рядом лежат, и я вижу, что они разные. Хоть и две близняшки, но они все равно разные. И характеры разные.
Самое сложное — просыпаться каждые три часа и найти коляску
Елизавета живет в больнице почти месяц. Первое время ухаживать за дочками ей помогали медсестры.
Дома возиться с девочками уже готовы все родственники и друзья супругов. На радость маме в роддоме малышки ведут себя спокойно.
«Выработался режим, сначала мне приходилось их будить, толкать, чтобы они покушали. Вес-то нужно набирать. Сейчас они сами просыпаются на кормление, — рассказывает счастливая мама. — Кушаем раз в три часа. Сейчас я уже побыстрее стала все делать, научилась».
Постоянно просыпаться — днем и ночью, — конечно, тяжело, призналась екатеринбурженка. Если дети просят кушать раз в три часа, то Елизавете приходится вставать еще чаще, чтобы подготовить бутылочки со смесью или сцедить молоко — на троих его едва хватает.
Пока Елизавета ухаживает за дочками, Артем занимался домашними делами. Ему пришлось перевезти все вещи в новый дом — временно семья из однушки в хрущевке переехала в двухкомнатную квартиру в новостройке.
«Мы жили на третьем этаже без лифта, а у тройной коляски один только каркас 25 килограммов весит, мне не поднять, — говорит Елизавета. — Тут нам помогли родственники, мы на время поменялись квартирами, пока не купим себе новое просторное жилье».
Дома девочек ждут две кроватки, пеленальные столики и тройная коляска. Найти ее было очень трудно — в Екатеринбурге и даже области таких не продают.
«Ее нам везли доставкой по частям из Обнинска, Калужской области. Заплатили почти 50 тысяч, но девушка, которая нам ее продавала, пошла нам навстречу и подарила автокресла», — отметила Елизавета.
15 августа Елизавету с дочками выписали из Уральского НИИ ОММ — семье предстоит обжиться дома, но главное — что и мама, и девочки абсолютно здоровы.