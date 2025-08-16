Семьи с детьми начнут получать ежегодную выплату: условия и размер пособия

Для получения выплаты россиянам нужно будет подать заявление в Соцфонд РФ Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Семьи с детьми, воспитывающие двух и более детей, получат право на ежегодную компенсационную выплату в размере части уплаченного ими подоходного налога. Подробности об этом рассказал профессор Вадим Виноградов.

По его словам, сумму компенсации будут определять как разницу между двумя расчетами НДФЛ: по стандартной 13-процентной ставке (без применения налоговых вычетов) и по пониженной 6-процентной ставке от идентичной суммы дохода за предыдущий год.

«Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 000 рублей. (900 000 рублей x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6% — 54 000 рублей. Таким образом, размер выплаты составит 63 000 рублей (117 000 — 54 000)», — пояснил эксперт.

Для получения выплаты россиянам нужно будет подать заявление в Соцфонд РФ. Заявление можно оформить тремя способами: при личном визите, через МФЦ или онлайн в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Первый прием заявлений начнут с 1 июня 2026 года, он будет открыт до 1 октября 2026 года.

Выплату могут получить семьи, где:

дети еще не достигли 18 лет (в случае получения образования по очной форме — 23 лет);

родители с доходов за прошлый год уплатили НДФЛ;

у заявителя не было задолженности по уплате алиментов;

среднедушевой доход семьи за предшествующий год не превышал 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту проживания семьи.

Кроме того, получение ежегодной выплаты не скажется на праве граждан претендовать на другие виды государственной поддержки и помощи. Размер этих выплат и помощи может зависеть от уровня дохода семьи.