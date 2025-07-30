В Ярославской области назвали самые популярные и редкие современные имена детей

В ярославском ЗАГСе назвали необычные имена девочек и мальчиков Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ярославском ЗАГСе составили список самых редких и популярных имен, которыми семьи называли новорожденных в этом году. Специалисты Управления ЗАГС Ярославской области составили топ за первые шесть месяцев 2025 года.

Как уточнили в ЗАГСе, с начала года появилось на свет больше мальчиков.

«В процентном соотношении — мальчиков 51%, девочек 49%», — уточнили в управлении.

Самые популярные имена в Ярославской области

В этом году ярославцы чаще всего называли своих сыновей Михаилами, Артёмами, Александрами, Максимами, Матвеями. Среди девочек наиболее популярны варианты: Мария, Ева, София, Варвара, Василиса.

Редкие имена для девочек и мальчиков

Кроме того, по запросу 76.RU в ярославском ЗАГСе представили список редких имен. В частности, в Ярославской области появились мальчики Кристиан, Арам, Отто, Мухамад, Маркос. А также девочки Аксиния, Хумайро, Мата, Афродита, Аксения.

В Ярославской области составили топ самых популярных имен мальчиков и девочек Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Необычные имена мальчиков и девочек в 2025 году Источник: Полина Авдошина / Городские медиа