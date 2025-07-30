В Ярославской области назвали самые популярные и редкие современные имена детей

В ярославском ЗАГСе составили список самых редких и популярных имен, которыми семьи называли новорожденных в этом году. Специалисты Управления ЗАГС Ярославской области составили топ за первые шесть месяцев 2025 года.
Как уточнили в ЗАГСе, с начала года появилось на свет больше мальчиков.
«В процентном соотношении — мальчиков 51%, девочек 49%», — уточнили в управлении.
Самые популярные имена в Ярославской области
В этом году ярославцы чаще всего называли своих сыновей Михаилами, Артёмами, Александрами, Максимами, Матвеями. Среди девочек наиболее популярны варианты: Мария, Ева, София, Варвара, Василиса.
Редкие имена для девочек и мальчиков
Кроме того, по запросу 76.RU в ярославском ЗАГСе представили список редких имен. В частности, в Ярославской области появились мальчики Кристиан, Арам, Отто, Мухамад, Маркос. А также девочки Аксиния, Хумайро, Мата, Афродита, Аксения.