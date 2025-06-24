НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 749мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,29
EUR 89,84
Вырастут тарифы
Гид по отдыху в России
Новые микрорайоны
Упал со скалы
Концерт Трофима
Что с ипотекой
Переименование музея-заповедника
Ретро Ярославль
Ярославцы о пешеходном центре
В городском парке нашли утонувшего
Семья В России придумали, как поддержать отцов при рождении ребенка. Объясняем идею

В России придумали, как поддержать отцов при рождении ребенка. Объясняем идею

Новый закон поможет отцам провести больше времени с семьей

79
Написать комментарий
Законопроект уже готов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗаконопроект уже готов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Законопроект уже готов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России может появиться оплачиваемый отпуск отцам при рождении ребенка. Законопроект об этом уже подготовили для внесения в Госдуму, рассказал «Известиям» глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии со статьей 256 ТК РФ. Отпуска по уходу за ребенком могут быть представлены и отцам, но только тем, кто фактически осуществляет уход за ребенком», — говорится в пояснительной записке проекта.

Также там отмечается, что по статье 128 ТК РФ граждане имеют право получить неоплачиваемый отпуск до пяти календарных дней при рождении ребенка. В итоге в документе пришли к выводу, что отцы не могут полноценно ухаживать за новорожденным и матерью, так как женщина несколько дней еще находится в роддоме.

В партии отметили, что неоплачиваемый отпуск не позволяет мужчинам участвовать в жизнедеятельности семьи из-за возможных финансовых трудностей.

«Реализация инициативы станет для отцов дополнительной мотивацией взять отпуск и находиться рядом со своей семьей в самые ответственные дни при рождении ребенка», — говорится в документе.

Леонид Слуцкий также добавил, что в России необходимо выстроить систему поддержки отцов и создать для них «необходимые условия».

Ранее в Госдуме предложили новую схему выплаты маткапитала, по которой он станет еще больше. Рассказали, как она работает.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Семья Отец Новорожденный Отпуск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать
Сергей Энквист
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление