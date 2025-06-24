В России придумали, как поддержать отцов при рождении ребенка. Объясняем идею

Законопроект уже готов Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В России может появиться оплачиваемый отпуск отцам при рождении ребенка. Законопроект об этом уже подготовили для внесения в Госдуму, рассказал «Известиям» глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии со статьей 256 ТК РФ. Отпуска по уходу за ребенком могут быть представлены и отцам, но только тем, кто фактически осуществляет уход за ребенком», — говорится в пояснительной записке проекта.

Также там отмечается, что по статье 128 ТК РФ граждане имеют право получить неоплачиваемый отпуск до пяти календарных дней при рождении ребенка. В итоге в документе пришли к выводу, что отцы не могут полноценно ухаживать за новорожденным и матерью, так как женщина несколько дней еще находится в роддоме.

В партии отметили, что неоплачиваемый отпуск не позволяет мужчинам участвовать в жизнедеятельности семьи из-за возможных финансовых трудностей.

«Реализация инициативы станет для отцов дополнительной мотивацией взять отпуск и находиться рядом со своей семьей в самые ответственные дни при рождении ребенка», — говорится в документе.

Леонид Слуцкий также добавил, что в России необходимо выстроить систему поддержки отцов и создать для них «необходимые условия».