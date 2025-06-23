«Отвалите от нашей семьи»: чем занимаются повзрослевшие дети Валерия Меладзе

Пока Валерий Меладзе и в 60 лет продолжает выступать, его детей на сцену силком не вытащишь Источник: meladzevalerian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Валерий Меладзе, чьи песни умеют «красиво» и «без суеты» говорить о любви, сам не раз становился эпицентром бурных страстей. За 60 лет он прошел путь от образцового семьянина до изменщика и обратно, а во время этого еще и обзавелся шестью детьми. Чем сейчас занимается «последний романтик» российской эстрады и что известно о его детях, которые не спешат идти по стопам известного родителя.

Брак с Ириной Меладзе

Искать свое личное счастье Валерий начал в институте. Именно там на одной из дискотек он встретился с Ириной Малухиной. Это не была любовь с первого взгляда, мало того, девушке Валерий не понравился, и она после приятного вечера не хотела продолжать отношения.

Меладзе оказался не из тех, кто быстро сдается. Он продолжил ухаживать за Ириной, и в какой-то момент она сдалась и согласилась сначала быть девушкой Меладзе, а после и женой. Свадьба была скромной, молодожены не пригласили родственников и друзей, а родителям сообщили только после того, как всё закончилось.

— Я показала паспорт и сказала, что вышла замуж, — вспоминает Ирина.

Кто бы мог подумать, но по профессии Валерий инженер-механик по судовым энергетическим установкам Источник: meladzevalerian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На первый взгляд брак казался образцовым. Валерий строил карьеру, записывал песни вместе с братом, ездил на свои первые гастроли, а Ирина во всем его поддерживала и заботилась о семейном очаге. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные испытания. Первенец пары скончался всего через 10 дней после рождения.

— Я была в больнице одна. Выла как белуга. Потом родился малыш, попал в реанимацию сразу, — рассказала Ирина.

Женщина так и не смогла взять малыша на руки и все дни в больнице провела один на один со своим горем, пока Валерий не вернулся из другого города, где записывал новый альбом.

Несмотря на трагедию, пара не оставила желание построить большую семью. Через некоторое время, в 1991 году, Ирина родила дочь Ингу, а в начале 2000-х — Софику и Арину. Валерий к появлению второй наследницы оказался на пике популярности, и семья к тому времени уже перебралась из Николаева жить в Москву.

Меладзе всё же сыграли свадьбу, но позже, когда поехали к семье Валерия в Грузию Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), 2019 год











Единственное, что смущало Малухину, с каждым годом муж всё больше отдалялся от нее. Между ними встала какая-то преграда, но Ирина не предполагала, что имя ей Альбина Джанабаева. Только спустя практически десять лет жизни на две семьи Валерий признался, что уже давно любит свою бывшую бэк-вокалистку и солистку группы «ВИА Гра».

— Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и всё рассказал, но не стал называть ее имени, — поделилась Ирина.

Имя тайной избранницы всплыло позже от подруги. Ирина, по ее словам, была в шоке, так как считала, что Альбина была «вхожа в семью». Впрочем, сама певица эти слухи решительно опровергла.

— Это всё неправда, конечно же. Ни с кем я никогда не дружила, — заявляет Альбина.

Разговоры о расставании Валерия и Ирины появились в прессе в 2009 году. Официально пара оформила развод только в 2014 году, поставив точку в 25-летнем союзе. Для Ирины это стало настоящей трагедией, чтобы с ней справиться, она обратилась к Богу.

Несмотря на сложный развод, Ирина продолжает доверять мужчинам. В одном из шоу она рассказала, что ее сердце несвободно Источник: irinameladze_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Когда человеку больно, он ищет лекарство. Какое лекарство помогает, ты за это и цепляешься. Тогда начался период моей другой жизни, который уже связан не с душой, а с духом, — впоследствии говорила Малухина.

Спустя время Валерий и Ирина смогли пойти на контакт ради детей. Сейчас Малухина — частый гость на канале «Спас», она продолжает искать помощь и утешение в религии и поддерживает женщин, которые оказались в такой же ситуации, как она.

Запретная любовь с Альбиной Джанабаевой

Альбина Джанабаева появилась в жизни Валерия в начале нулевых. Во время съемки клипа он обмолвился со съемочной командой, что ищет бэк-вокалистку с хорошим голосом и умением танцевать.

— Ему дали номер моей подруги, а она в это время снималась в кино, поэтому посоветовали меня, — рассказывает про момент знакомства с Меладзе Альбина.

Меладзе как током ударило при виде очаровательной начинающей певицы. И между ними закрутился роман. Альбина признавалась, что их отношения были настолько сложными, что порой казалось, что легче их прервать, но друг без друга артисты уже не могли.

Источник: meladzevalerian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— У него была своя семья, и если сейчас умом всё разложить, то, конечно, я не хотела бы, чтоб кому-то из нас было так плохо и больно. И себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации, — искренне признается Альбина.

В 2004 году Альбина родила сына Константина, которого назвали в честь брата Валерия. Ирина Меладзе, не подозревая правды, поздравила ее, думая, что отец ребенка — «некий музыкант». В этом же году певица пришла в группу «ВИА Гра», но, несмотря на то что они с Валерием стали меньше видеться, это не повлияло на их чувства, а, наоборот, укрепило.

— Ирине было безумно тяжело, Альбине тоже. Это на самом деле так! Казалось бы, одна потеряла, другая вроде приобрела. Но тяжело пришлось обеим, — признается Валерий.

Только после официального развода с Ириной в 2014 году Валерий и Альбина зарегистрировали брак и в том же году стали родителями во второй раз — на свет появился их младший сын Лука.

Лука, как и отец, не любит сидеть на месте, но вместо микрофона и сцены ему больше нравятся лошади Источник: albinadzhanabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Их роман, прозванный «запретной любовью», вызвал шквал критики и осуждения со стороны публики, которая окрестила Альбину разлучницей. Однако Валерий всегда решительно защищает свою новую семью.

— Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал всё, чтобы она ответила взаимностью. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких, — отвечает хейтерам Меладзе.

Источник: albinadzhanabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Несмотря на давление, пара нашла свое счастье. В апреле 2021 года Альбина подарила Валерию третьего общего ребенка — дочь Агату. Джанабаева, кажется, не против и дальнейшего пополнения, ведь, по ее словам, материнство для нее не обуза, а настоящее счастье. Валерий, со своей стороны, признается, что с Альбиной он обрел вдохновение.

Где сейчас Валерий Меладзе и чем занимаются его дети

Последние несколько лет Валерий Меладзе вместе с супругой и детьми живут в Испании. Певец продолжает ездить в туры и выпускает новые песни, но при этом успевает сниматься в смешных роликах для социальных сетей жены.

Будучи многодетным отцом, Валерий не только работает, но и активно участвует в воспитании младших детей, без привлечения няни. Артист признается, что самое главное достижение в его жизни — появление его детей. Каждому он старается по максимуму уделять внимание.

Судя по синякам под глазами, родительство Валерию и Альбине совсем не в тягость Источник: albinadzhanabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Старшей Инге сейчас 34 года. Она окончила Оксфорд и Лондонскую школу экономики. После этого открывала свой бренд украшений и также планировала податься в гастробизнес в Москве, но так и не реализовала задуманное. В 2023 году Инга вышла замуж за фотографа Никиту Бережного и живет в Москве.

Инга и Софико часто выбираются с отцом в музеи или рестораны Источник: meladzevalerian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дочь Софико, с самого детства которую считали копией отца, также не пошла по его стопам. Она окончила МГИМО и в 2023 году подалась в ресторанный бизнес и открыла в Москве заведение Omela. Правда, богатство это ей не принесло, а даже наоборот, всего за год появились новости о том, что ресторан несет миллионные убытки, и в январе он закрылся.

Теперь Софико сменила вектор развития и реализовывает себя как мать. В июне 2024 года у нее родился сын Георгий от Саввы Байбакова. Меладзе замужем за наследником компании по поставкам угля и дров с 2022 года.

Младшая дочь от первого брака пока не думает о замужестве. Она окончила медицинский университет и планирует посвятить свою жизнь спасению людей. По ее словам, на выбор профессии ее вдохновила мама, которая рассказала о том, как врачи не могли вылечить ее от гайморита во время беременности.

Источник: irinameladze_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Константин Меладзе с самого детства не любит концерты, шумные сборища и не понимает мир шоу-бизнеса. Вместо похода на вечеринку он отдавал предпочтение занятиям спортом или еще лучше — изобретению чего-то. Сейчас ему 20 лет, и он продолжает конструировать и показывать свои творения в социальных сетях.

Изобретения Константина понять сможет не каждый (мы не поняли) Источник: k.meladze_design / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как поделился Валерий, он безумно гордится каждым из своих детей, но одна мысль так и не дает ему покоя.

В такой компании Валерий Меладзе проводит свои дни в Испании Источник: meladzevalerian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









