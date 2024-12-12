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Семья «7 лет как муж отрубил мне руки»: как живет Маргарита Грачева, ставшая жертвой домашнего тирана

«7 лет как муж отрубил мне руки»: как живет Маргарита Грачева, ставшая жертвой домашнего тирана

Энтузиазма в ней значительно поубавилось

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4 комментария

Одну руку Маргариты врачам удалось собрать по частям, вторую пришлось заменить протезом

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Каждый декабрь Маргарита Грачева невольно вспоминает тот день, когда одичавший от ревности муж едва не лишил ее жизни. Тогда, в 2017 году, мужчина вывез супругу в лес, долго и жестоко пытал и отрубил ей кисти. Врачи по кусочкам восстановили ее левую руку, а вместо правой установили бионический протез. Семь лет спустя Маргарита рассказала, что сейчас происходит в ее жизни.

Сейчас «мама-трансформер», как сама себя называет Маргарита, ведет свой блог и воспитывает четырех детей. Несмотря на весь ужас, в который превратил ее жизнь бывший муж, она не разочаровалась в любви и в 2019 году вышла замуж за нового избранника Максима Андрющенко. Однако, несмотря на семейное счастье, женщина до сих пор помнит тот кошмар, что ей довелось пережить.

— 7 лет как бывший муж отрубил мне руки. В этом году даже не знаю, что написать. Хотя раньше мысли как-то сами появлялись в моей голове. Кажется, у меня наступила стадия принятия, не по поводу физических ограничений, отсутствия рук, а на тему домашнего насилия, — поделилась Маргарита своими мыслями.

Пара познакомилась в социальных сетях и до первой встречи Максим не знал историю Маргариты

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При этом женщина верит, что однажды ей удастся не только распрощаться с травмирующими воспоминаниями, но и внести достойную лепту в борьбу с домашним насилием в целом. После личной трагедии она помогает женщинам, столкнувшимся с подобными ситуациями, и делает всё возможное, чтобы кухонные тираны забыли поднимать руки на своих жен.

— Когда со мной всё случилось, во мне было значительно больше энтузиазма — казалось, мы свернем горы. Сейчас я продолжаю верить, но не исключаю, что изменения в лучшую сторону могут произойти, когда мне исполнится 50 лет, — говорит Маргарита.

Об истории Маргариты сняли сериал «Сама виновата?» (18+), на основе ее автобиографичной книги «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства» (16+).

— Мы поднимаем тему домашнего насилия, тему инвалидности. Так как ничего не меняется на законодательном уровне — важно об этом говорить и не молчать, — считает Маргарита Грачева. — Я обязательно говорила, что хотела быть в тот съемочный день, когда мы будем снимать те ужасные события. Мне было важно видеть, хотелось, чтобы это было максимально достоверно.

Даже спустя годы Маргарита не может делать многие повседневные вещи: писать ручкой или застегнуть куртку

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Несмотря на то, что у Маргариты, по ее словам, началась стадия принятия, единственное, с чем она не может ужиться, — это мысль о том, что рано или поздно ее мучитель выйдет на свободу. За минувшие семь лет ее бывший муж отмотал почти половину срока, к которому его приговорили за совершённые зверства. Освободиться он должен в 2032 году.

— Я не знаю, что делать, когда он выйдет. Никакой защиты со стороны государства нет. Я действительно боюсь, — переживает Маргарита Грачева.

ПО ТЕМЕ
Маргарита Грачева Домашнее насилие Муж Жена Семья Любовь Инвадидность
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Комментарии
4
Гость
1 час
Маргарите слова поддержки и любви ♥️♥️♥️🫂
Гость
31 минута
от этого Хосударствацарства никакой помощи и защиты от бандитов наркоторговцев коррупционеров нет само Хосударствоцарство и порождает их и даёт им возможность творить Злодеяния безнаказанно, просто попробуйте позвонить в полицию и всё будет понятно в самые тяжёлые годы при русском Президенте Ельцине такого не было
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