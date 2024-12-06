«Они плачут по ночам». Как из России выгнали из-за мелкого нарушения отца троих детей

Семью разделили весной Источник: Агима Халилова











В Екатеринбурге суд принял решение выдворить из страны 26-летнего Мамыржана Халилова. Он приехал на Урал почти десять лет назад и успел завести здесь семью с гражданкой России — Агимой. У супругов родилось трое детей: старшей дочке пять лет, средней — два года, а младшему ребенку, сыну, всего три месяца.

Сынишка родился, когда папы уже не было в стране. Мамыржана выдворили в Киргизию в апреле и запретили въезд на пять лет. Причиной стало мелкое нарушение: он не сдал вовремя дактилоскопию. Подробности — в материале E1.RU.

Мамыржана выдворили за то, что он не сдал вовремя отпечатки пальцев Источник: Агима Халилова











— Я была беременна, у меня был сильный токсикоз. Поэтому днем муж сидел с детьми, пока я ходила по больницам, а по ночам он работал. Потом я ему сказала, что надо заняться документами. Он пришел в полицию, с собой была действующая прописка и медкарта, только не было отпечатков. Сотрудники сообщили, что 30-дневный срок для сдачи дактилоскопии истек и придется заплатить штраф, потом уже сдавать отпечатки. Он пошел в суд, а в этот момент ему взяли и вынесли решение о выдворении, — рассказала Агима.

Мамыржан официально не работал, но полностью обеспечивал свою семью. Днем он трудился поваром, а по ночам подрабатывал в такси.

В момент задержания мужа Агима была на пятом месяце беременности. Глава семейства даже не успел сообщить жене о случившемся — его сразу увезли в изолятор. Супруга думала, что он пропал: на звонки не отвечал, телефон был выключен. У сотрудников полиции Агима выяснила, что мужа выдворяют.

— Я обратилась к адвокату, но и в апелляции решение не изменили: он нарушил закон и должен нести ответственность. Я просила ограничиться штрафом или уменьшить срок запрета на въезд. Он никогда не нарушал ничего, это единственный проступок. Я плакала, объясняла, что я вот-вот рожу, работать из-за этого не смогу, еще двое детей совсем маленькие. Более того, у нас ипотека. Но меня даже слушать никто не стал, — рассказала молодая женщина.

Источник: Агима Халилова

В начале лета Агима с малышами летала к мужу в Киргизию, тогда она получила декретные выплаты и сдала ипотечную квартиру в аренду. Но уже через два месяца вернулась в Екатеринбург, ведь за границей ей и малышам, как гражданам РФ, не оказывают медпомощь. Кроме того, денег в семье не хватало.

— Осенью мы снова летали на десять дней к мужу. Но ведь жить так на две страны невозможно. Сейчас мы живем в квартире моих родителей в Екатеринбурге, свою квартиру я сдаю, чтобы платить ипотеку и хоть на что-то жить. Дети плачут по ночам, очень скучают по папе, — добавила Агима.

Жена Мамыржана осталась в России одна с тремя детьми Источник: Агима Халилова











Помочь семье согласилась президент Уральской ассоциации беженцев и помощник спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства Людмила Лукашева. Она порекомендовала написать в прокуратуру и МВД обращения о снятии запрета на въезд.

— В подзаконных актах у сотрудников МВД предусмотрена возможность без суда отменить это несправедливое и несоизмеримое наказание о запрете на въезд . Во-первых, разделена семья, а дети и мама — граждане России. Во-вторых, Киргизия входит в ряд международных соглашений, это партнеры нашей страны. Заместитель министра внутренних дел Александр Горовой публично заявлял, что его сотрудники должны внимательнее относиться к иностранцам, имеющим семьи в России. С тем же поручением выступала на совещании в Москве начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Я считаю, что нам на областном уровне тоже нужно решать эту проблему, чтобы представители МВД и судьи учитывали положение семьи мигранта, — заявила Людмила Лукашева.