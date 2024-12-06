НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

4 м/c,

южн.

 770мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
Расширят М-8
Кто строит новую Россию
Эвакуировали школу
Чем опасна микоплазменная пневмония
Какие дворы отремонтируют в 2025-м
Без елки на Новый год
Дорога-решето
Суд над блогером из Рыбинска
Новый год: программа
Семья проблема «Они плачут по ночам». Как из России выгнали из-за мелкого нарушения отца троих детей

«Они плачут по ночам». Как из России выгнали из-за мелкого нарушения отца троих детей

Его жена, две дочки и трехмесячный сын — граждане России

334
4 комментария

Семью разделили весной

Источник:

В Екатеринбурге суд принял решение выдворить из страны 26-летнего Мамыржана Халилова. Он приехал на Урал почти десять лет назад и успел завести здесь семью с гражданкой России — Агимой. У супругов родилось трое детей: старшей дочке пять лет, средней — два года, а младшему ребенку, сыну, всего три месяца.

Сынишка родился, когда папы уже не было в стране. Мамыржана выдворили в Киргизию в апреле и запретили въезд на пять лет. Причиной стало мелкое нарушение: он не сдал вовремя дактилоскопию. Подробности — в материале E1.RU.

Мамыржана выдворили за то, что он не сдал вовремя отпечатки пальцев

Источник:

— Я была беременна, у меня был сильный токсикоз. Поэтому днем муж сидел с детьми, пока я ходила по больницам, а по ночам он работал. Потом я ему сказала, что надо заняться документами. Он пришел в полицию, с собой была действующая прописка и медкарта, только не было отпечатков. Сотрудники сообщили, что 30-дневный срок для сдачи дактилоскопии истек и придется заплатить штраф, потом уже сдавать отпечатки. Он пошел в суд, а в этот момент ему взяли и вынесли решение о выдворении, — рассказала Агима.

Мамыржан официально не работал, но полностью обеспечивал свою семью. Днем он трудился поваром, а по ночам подрабатывал в такси.

В момент задержания мужа Агима была на пятом месяце беременности. Глава семейства даже не успел сообщить жене о случившемся — его сразу увезли в изолятор. Супруга думала, что он пропал: на звонки не отвечал, телефон был выключен. У сотрудников полиции Агима выяснила, что мужа выдворяют.

— Я обратилась к адвокату, но и в апелляции решение не изменили: он нарушил закон и должен нести ответственность. Я просила ограничиться штрафом или уменьшить срок запрета на въезд. Он никогда не нарушал ничего, это единственный проступок. Я плакала, объясняла, что я вот-вот рожу, работать из-за этого не смогу, еще двое детей совсем маленькие. Более того, у нас ипотека. Но меня даже слушать никто не стал, — рассказала молодая женщина.

Источник:

В начале лета Агима с малышами летала к мужу в Киргизию, тогда она получила декретные выплаты и сдала ипотечную квартиру в аренду. Но уже через два месяца вернулась в Екатеринбург, ведь за границей ей и малышам, как гражданам РФ, не оказывают медпомощь. Кроме того, денег в семье не хватало.

— Осенью мы снова летали на десять дней к мужу. Но ведь жить так на две страны невозможно. Сейчас мы живем в квартире моих родителей в Екатеринбурге, свою квартиру я сдаю, чтобы платить ипотеку и хоть на что-то жить. Дети плачут по ночам, очень скучают по папе, — добавила Агима.

Жена Мамыржана осталась в России одна с тремя детьми

Источник:

Помочь семье согласилась президент Уральской ассоциации беженцев и помощник спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства Людмила Лукашева. Она порекомендовала написать в прокуратуру и МВД обращения о снятии запрета на въезд.

— В подзаконных актах у сотрудников МВД предусмотрена возможность без суда отменить это несправедливое и несоизмеримое наказание о запрете на въезд. Во-первых, разделена семья, а дети и мама — граждане России. Во-вторых, Киргизия входит в ряд международных соглашений, это партнеры нашей страны. Заместитель министра внутренних дел Александр Горовой публично заявлял, что его сотрудники должны внимательнее относиться к иностранцам, имеющим семьи в России. С тем же поручением выступала на совещании в Москве начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Я считаю, что нам на областном уровне тоже нужно решать эту проблему, чтобы представители МВД и судьи учитывали положение семьи мигранта, — заявила Людмила Лукашева.

Ранее мы рассказывали о драме вокруг семьи Морозовых, которых тоже пытались выдворить по формальному поводу. После широкой огласки и помощи общественников это решение удалось отменить.

ПО ТЕМЕ
Выдворение Депортация полиция Мигранты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Ну блин, все логично. Иностранный специалист и официально безработный. Зачем он тут?
Гость
54 минуты
В Японию пусть едет, там за своего сойдёт легко
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление