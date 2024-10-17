НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 765мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
Пробка на въезд в Брагино
Прогулки по Волге
Сколько стоит клюква
Гигантские грибы
Малыш умер после обморока
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Продают столетнюю часовню
Стипендии в вузах Ярославля
Семья Спецоперация на Украине «Убили и кинули в погреб»: как погибла на СВО 44-летняя медсестра из Сибири

«Убили и кинули в погреб»: как погибла на СВО 44-летняя медсестра из Сибири

Она добровольно отправилась на спецоперацию — вслед за мужем

80
Написать комментарий

О гибели на СВО 44-летней жительницы Омской области Галины Костиковой стало известно в начале октября. Она была медсестрой и в зону боевых действий отправилась добровольно два года назад. Сначала ушел ее 46-летний муж Евгений, а следом и она. У супругов осталось трое детей — сыновья — 11 и 24 лет и 21-летняя дочь.

Старший сын погибшей медсестры рассказал нашим коллегам из NGS55.RU о ее жизни и смерти. По словам Владислава, Галина пропала без вести год назад. Примерно через 7–8 месяцев ее тело нашли, но опознать не смогли. Потребовалась ДНК родственников. Обо всех обстоятельствах дети Галины узнали только три месяца назад, когда им позвонили из Следственного комитета.

— Про службу она говорила, что ей всё нравится. Правда, в последнее время, когда мы с ней виделись, она ходила какая-то грустная, загруженная. Я к ней подходил, спрашивал: «В чём проблема, что случилось?» Она говорила: «На работе проблемы». А теперь вот… Такие проблемы, — говорит Владислав Костиков.

Подробнее о том, что произошло с Галиной, смотрите в коротком видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
СВО Медсестра Гибель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление