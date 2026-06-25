НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 749мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,77
EUR 85,18
Эксперт — о бензине
Арест экс-замов
Кому делегировать бизнес-процессы?
Оставили без газа
Где в Ярославле жить хорошо?
Обзор заправок
Афиша на неделю
Вырастут выплаты депутатам
Развлечения Обзор Русская красавица победила на конкурсе World Next Top Model — смотрим фото очаровательной девушки

Русская красавица победила на конкурсе World Next Top Model — смотрим фото очаровательной девушки

Мария Исаева обошла участниц из 30 стран

158
Модель из Брянска Мария Исаева победила на конкурсе в Ливане | Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Модель из Брянска Мария Исаева победила на конкурсе в Ливане | Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Модель из Брянска Мария Исаева победила на конкурсе в Ливане

Источник:

miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Россиянка Мария Исаева взяла главную награду одного из крупнейших международных модельных конкурсов World Next Top Model 2026. За корону боролись красотки из 30 стран, но российская участница обошла всех.

К финалу, который проходил в Бейруте, девушка упорно готовилась две недели. В ее расписании были интенсивные тренировки дефиле, официальные фотосессии мирового уровня и участие в пресс-конференции.

Мария Исаева победила на World Next Top Model 2026 в Ливане | Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Мария Исаева победила на World Next Top Model 2026 в Ливане | Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мария Исаева победила на World Next Top Model 2026 в Ливане

Источник:

miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это не просто конкурс красоты, это возможность показать профессионализм, интеллект и уникальную эстетику нашей страны, — призналась Мария после победы.

На World Next Top Model 2026 участницы представили два образа: фирменные платья конкурса и дизайнерские вечерние наряды. Жюри оценивало выходы, а результаты в реальном времени появлялись на экранах.

Эффектный выход в розовом платье с блестками стал для Марии Исаевой победным: ее образ не просто запомнился — он убедил жюри поставить максимальные баллы.

Мария Исаева дефилировала в розовом платье с блестками на World Next Top Model 2026

Источник:

miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Триумф на World Next Top Model 2026 органично вписался в ее растущее портфолио: еще раньше Мария заявила о себе на Miss Europe 2026, где завоевала титул первой вице‑мисс.

Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
+3
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Второе место на «поединке» в Ливане заняла участница из Узбекистана Нафиса, а третье — модель из Беларуси Алеся. Престижный конкурс второй год подряд покоряется российским моделям. В 2025 году главный титул завоевала Ляйсан Ягуткина из Татарстана. Девушка вошла в историю как первая татарка, покорившая конкурс «Мисс Европа» за всю его историю.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Модель Победа Россия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
44 минуты
Все эти конкурсы красоты унизительны для разумных существ. Сильно напоминают выставки собак.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем