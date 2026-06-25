Русская красавица победила на конкурсе World Next Top Model — смотрим фото очаровательной девушки

Россиянка Мария Исаева взяла главную награду одного из крупнейших международных модельных конкурсов World Next Top Model 2026. За корону боролись красотки из 30 стран, но российская участница обошла всех.
К финалу, который проходил в Бейруте, девушка упорно готовилась две недели. В ее расписании были интенсивные тренировки дефиле, официальные фотосессии мирового уровня и участие в пресс-конференции.
— Это не просто конкурс красоты, это возможность показать профессионализм, интеллект и уникальную эстетику нашей страны, — призналась Мария после победы.
На World Next Top Model 2026 участницы представили два образа: фирменные платья конкурса и дизайнерские вечерние наряды. Жюри оценивало выходы, а результаты в реальном времени появлялись на экранах.
Эффектный выход в розовом платье с блестками стал для Марии Исаевой победным: ее образ не просто запомнился — он убедил жюри поставить максимальные баллы.
Триумф на World Next Top Model 2026 органично вписался в ее растущее портфолио: еще раньше Мария заявила о себе на Miss Europe 2026, где завоевала титул первой вице‑мисс.
Второе место на «поединке» в Ливане заняла участница из Узбекистана Нафиса, а третье — модель из Беларуси Алеся. Престижный конкурс второй год подряд покоряется российским моделям. В 2025 году главный титул завоевала Ляйсан Ягуткина из Татарстана. Девушка вошла в историю как первая татарка, покорившая конкурс «Мисс Европа» за всю его историю.