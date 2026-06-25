Русская красавица победила на конкурсе World Next Top Model — смотрим фото очаровательной девушки

Модель из Брянска Мария Исаева победила на конкурсе в Ливане Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Россиянка Мария Исаева взяла главную награду одного из крупнейших международных модельных конкурсов World Next Top Model 2026. За корону боролись красотки из 30 стран, но российская участница обошла всех.

К финалу, который проходил в Бейруте, девушка упорно готовилась две недели. В ее расписании были интенсивные тренировки дефиле, официальные фотосессии мирового уровня и участие в пресс-конференции.

Мария Исаева победила на World Next Top Model 2026 в Ливане Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это не просто конкурс красоты, это возможность показать профессионализм, интеллект и уникальную эстетику нашей страны, — призналась Мария после победы.

На World Next Top Model 2026 участницы представили два образа: фирменные платья конкурса и дизайнерские вечерние наряды. Жюри оценивало выходы, а результаты в реальном времени появлялись на экранах.

Эффектный выход в розовом платье с блестками стал для Марии Исаевой победным: ее образ не просто запомнился — он убедил жюри поставить максимальные баллы.

Мария Исаева дефилировала в розовом платье с блестками на World Next Top Model 2026 Источник: miss_miss_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Триумф на World Next Top Model 2026 органично вписался в ее растущее портфолио: еще раньше Мария заявила о себе на Miss Europe 2026, где завоевала титул первой вице‑мисс.

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