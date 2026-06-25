Юный эрудит из Ярославской области покорил Тину Канделаки в шоу «Умнее всех»

15-летний школьник из Переславля-Залесского Ярославской области прошёл в финал шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Георгий Тутринов уверенно ответил на вопросы ведущей Тины Канделаки и одержал победу среди 11 участников.
Во время съёмок Георгий рассказал, что с детства мечтал связать жизнь со спортом. Однако позже задумался о более реалистичном пути и выбрал профессию врача.
«Спорт я люблю с детства и хотел хоть как-то связать с ним свою жизнь. Но понимаю, что это, скорее, мечта, потому что только один из десяти тысяч становится профессиональным спортсменом. А врач-невролог — это профессия, которая мне нравится и при этом даёт стабильный доход», — рассказал школьник.
Тина Канделаки отметила, что сегодня профессия невролога становится всё более востребованной из-за роста числа заболеваний, связанных с нервной системой, включая ПТСР, депрессию и СДВГ. Ведущая спросила Георгия, как он считает, почему таких расстройств становится больше.
По мнению школьника, одна из причин связана с развитием технологий и уменьшением количества живого общения.
«Люди стали больше времени проводить в интернете, меньше общаться вживую, а именно общение даёт заряд энергии и хорошее настроение. Многие постоянно находятся в телефонах и перестают замечать, насколько прекрасен мир вокруг. Я сам пользуюсь телефоном примерно 4–5 часов в день, но хотел бы сократить это время», — поделился Георгий.
25 июня в 22:20 на «Пятнице» выйдет финальный выпуск «Умнее всех».
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина для детей. Участники проходят четыре раунда с разными заданиями, проверяют свои знания и зарабатывают баллы. В конце игры баллы переводят в реальные деньги. Победитель получает денежный приз и возможность пройти в суперфинал. Ведущая проекта — Тина Канделаки.
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