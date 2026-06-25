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Развлечения Окна ТВ Обзор Угадай кто: эти факты про дятла Вуди вы точно не знали

Угадай кто: эти факты про дятла Вуди вы точно не знали

Впервые известный персонаж появился на экранах 85 лет назад

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Озорной дятел настолько популярен, что студия Universal Pictures сделала его своим талисманом | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОзорной дятел настолько популярен, что студия Universal Pictures сделала его своим талисманом | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Озорной дятел настолько популярен, что студия Universal Pictures сделала его своим талисманом

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Кто ворвался в российские дома 90-х с безумным смехом и дерзкими выходками? Дятел Вуди! Этот мультсериал резко контрастировал с советской назидательной мультипликацией и стал новым культурным опытом для россиян. Главный герой был хулиганом — это было непривычно и потому особенно притягательно.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Создатель персонажа Уолтер Ланц придумал Вуди ранним утром, проснувшись от назойливого стука дятла по крыше. Впервые герой появился в 1940 году в мультфильме «Тук-тук».

Фирменный смех Вуди принадлежал Мэлу Бланку — тому самому, который озвучивал Багза Банни. Спустя год актер ушел в другую студию, но его смех продолжали использовать. Через девять лет Бланк подал в суд на Ланца. Конфликт удалось уладить, но возник вопрос: кто теперь станет голосом дятла?

Первоначально появление Вуди должно было ограничиться лишь одним мультиком, но история разрослась на много сезонов

Источник:

«Вуди Вудпекер» (16+), реж. Боб Жакс, Мауро Казалезе, Альфред Гимено, студия Walter Lantz Productions, 1999 год

Ланц объявил открытый конкурс. Его жена, актриса Грейс Стаффорд, мечтала озвучить Вуди, но муж был против: всё-таки персонаж мужской. Тогда Грейс тайно отправила запись на студию вместе с десятками других претендентов. Победителем оказался… именно ее голос.

Однако имя Стаффорд долго скрывали в титрах — студия опасалась реакции зрителей на то, что мужского персонажа озвучивает женщина. Грейс озвучивала Вуди до 1972 года. В российской версии традицию продолжила актриса Наталья Гурзо — ее же голосом в ряде серий говорит Гаечка из «Чипа и Дейла».

С приходом Грейс образ Вуди начал меняться. К 1960-м из злобного и мстительного героя он превратился в озорного хулигана, чьи проделки чаще всего оборачивались против него самого. А в 1990 году, в год своего пятидесятилетия, Вуди Вудпекер получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Наблюдать за его выходками было чистым удовольствием. Вряд ли найдется ребенок девяностых, который не пытался пародировать этот фирменный смех — к отчаянию родителей и на радость себе.

Ну что, получится повторить сейчас?

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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