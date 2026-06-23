«Алену Водонаеву необходимо отменить»: ведущая наехала на самокатчиков и получила жесткий ответ

Водонаева, может, и рада была бы не видеть самокатчиков, но они преследуют ее по пятам Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Телеведущая Алена Водонаева рискует попасть под жесткую культуру отмены из-за короткого видеоролика в соцсетях. Скандальными подробностями знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

Скандал вспыхнул после того, как Алена Водонаева опубликовала у себя в соцсетях видео, на котором в кадр попала проезжавшая мимо девушка на электросамокате, и телеведущая не преминула сделать в ролике неприкрытый акцент на пышных формах незнакомки.

«Я сегодня пошла 10 километров пешком, чтобы быть стройной и здоровой. А вы? Уже гуляли сегодня?» — подписала Водонаева это видео.

Водонаева не впервые агрессивно высказывается в адрес самокатчиков Источник: VODA / T.me

В комментарии к посту тут же набежали другие пользователи, но далеко не все были в восторге от слов Водонаевой. Некоторые открыто заявляли ей, что она, мягко говоря, неправа, снимая человека исподтишка и указывая на особенности его фигуры. Водонаева в ответ назвала свою публикацию «агрессивной пропагандой активного образа жизни».

«У всех свои методы пропаганды. У меня всегда — агрессивные и жесткие. И к себе, и к другим. Здесь третьего не дано: ты либо следишь за здоровьем и несешь ответственность за свою жизнь и внешний вид, либо нет, — объяснила ведущая. — Если что-то не нравится в моем стиле подачи информации — что ты здесь делаешь? Иди туда, где к тебе обращаются " мои хорошие " и " мои золотые " ».

После этого один из пользователей призвал полностью «стереть» звезду из медиапространства на федеральном уровне.

«Я считаю, что Алену Водонаеву необходимо отменить на государственном уровне. Эту сторис она опубликовала у себя в аккаунте в очередной попытке высмеять людей с лишним весом», — написал один из пользователей.

Нападать на себя Алена не позволила и в ответ жестко припечатала всех хейтеров, назвав недовольных критиков обычными бездельниками, которым нечем заняться.

Конфликт Алены Водонаевой с самокатчиками — ее давняя и последовательная «священная война», в которой переплелись ненависть к самому транспорту и жесткий фэтшейминг. Наезды телеведущей на электросамокаты регулярно взрывают соцсети.

Главные столкновения в этой битве разворачиваются по двум фронтам: эстетический протест и фэтшейминг и ненависть к самокатчикам как к классу.

Помимо внешности конкретных водителей, Водонаеву до бешенства доводит сам факт засилья этого транспорта на тротуарах. Ранее в своих блогах она неоднократно атаковала самокатчиков, указывая, что они — главная опасность для пешеходов в мегаполисе. Звезду раздражает даже технический писк арендных самокатов, о чём она эмоционально высказывалась в интервью и на своих страницах.

Алена выступает за радикальные меры — вплоть до полного запрета кикшеринга в черте города или введения жестких штрафов и уголовной ответственности за нарушения.