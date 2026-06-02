Тамара Глоба назвала главные опасности июня: кому стоит быть особенно осторожными

Тамара Глоба назвала главные опасности июня: кому стоит быть особенно осторожными

Гороскоп для всех знаков зодиака

Чтобы не ходить весь месяц вслепую, прочитайте гороскоп на месяц и подстелите соломку, где это необходимо

Чтобы не ходить весь месяц вслепую, прочитайте гороскоп на месяц и подстелите соломку, где это необходимо

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Экватор 2026 года станет для многих из нас временем ностальгии. Наступает идеальный момент для анализа и подведения итогов не только за последние несколько месяцев, но и за весь 2025 год. По словам астролога Тамары Глобы, в этот период люди начнут чаще мысленно возвращаться к былым временам, вспоминать детство, семейные традиции и историю своего рода. Многие примут решение провести отпуск в родных местах, посвятят время благоустройству семейного гнезда, заботе о близких и воспитанию детей.

— Этот период способствует тому, чтобы заняться собственным домом, делами детей, продвигать их интересы и также интересы, связанные с жильем. Поспешите сделать то, что вы не успели в этом плане, — советует астролог. — Но также появятся и новые перспективы. Они дают возможности открыть новые дела в последующий период лета.

О том, что ближайший месяц принесет всем нам и каждому знаку зодиака в отдельности, читайте в подробном гороскопе.

  1. Общие тенденции
  2. Овен
  3. Телец
  4. Близнецы
  5. Рак
  6. Лев
  7. Дева
  8. Весы
  9. Скорпион
  10. Стрелец
  11. Козерог
  12. Водолей
  13. Рыбы
Общие тенденции

Каждый этап этого лета, по словам Тамары Глобы, окажется по-своему уникальным. Однако именно в июне желание оглянуться назад будет сочетаться с необходимостью решать старые отложенные вопросы или возвращаться к прежним рабочим обязанностям. На первый план выйдут темы патриотизма, смены места жительства и обустройства быта. Те, кто планировал эмиграцию или смену региона, могут внезапно передумать и вернуться к истокам.

— Июнь может укрепить ваше положение на родине как в делах, так и в личных интересах. И в поисках лучшего места для жизни каждый будет выбирать себе то место, которое комфортнее для него, для его семьи, для его дел и работы, — говорит астролог.

Финансовая сфера в этом месяце столкнется с серьезной трансформацией. Начнется жесткая гонка за высокой прибылью, а крупные корпорации пустят в ход любые доступные инструменты для защиты своих интересов. Наиболее напряженными и переломными станут первые и последние числа июня. Это критические дни для переформатирования денежных потоков, однако именно в течение этого месяца многие застарелые финансовые проблемы и долги окончательно останутся в прошлом.

Основным трендом месяца станет стремление к стабильности и долгосрочной безопасности. Финансовые потрясения затронут практически все государства, что вынудит людей искать надежные способы защиты своих сбережений. Самыми популярными инструментами для сохранения капитала станут инвестиции в земельные участки и жилую недвижимость, гарантирующие личную материальную устойчивость.

Главным астрономическим событием месяца станет день летнего солнцестояния, который в 2026 году выпадает на 21 июня.

— Это время, когда необходимо заниматься ритуалами, связанными с омовением, очищением и вопросами здоровья семьи, — говорит астролог.

В течение месяца Тамара Глоба рекомендуют проявлять особую бдительность в следующие периоды:

  • 2 июня — полностью;

  • 4 июня — в первой половине дня;

  • 10 июня — полностью;

  • 11 июня — в первой половине дня;

  • 12 июня — в вечерние часы;

  • 17 июня — вечером;

  • 23 июня — во второй половине дня;

  • 24 июня — в первой половине дня;

  • 28 июня — вечером;

  • 29 июня — полностью.

Овен

Для Овнов июнь — период двойственный.

— В первую очередь обратите внимание на то, что будут волновать дела, связанные с детьми, домом, делами родителей. Вы займетесь обустройством жилья. Этому будет посвящена особенно первая половина месяца. Но также в июне, июле и августе вы посвятите много времени делам детей, а также семейным вопросам, — говорит астролог. — Будете вкладываться в строительство, недвижимость, займетесь работой дома и на дому. Хорошее время во второй половине для любви, новых приключений, увлечений, знакомств.

Также Овны смогут успешно продвинуться в творческих проектах и раскрыть свой интеллектуальный потенциал в процессе обучения. Июнь будет насыщен яркими событиями: ожидаются знакомства с интересными компаниями, незабываемые путешествия, новые хобби и захватывающие приключения. Социальная активность представителей знака заметно возрастет, что позволит обзавестись преданными друзьями.

Для многих Овнов это время станет судьбоносным в личной жизни — высока вероятность зачатия или известия о беременности. Встречи и романтические знакомства, завязавшиеся в течение месяца, начнут приносить первые счастливые плоды ближе к его финалу.

Все июньские дни Овны посвятят активному укреплению своего финансового положения. В приоритете окажутся вопросы приобретения недвижимости, возведения жилья или инвестирования сбережений в надежные активы. Наибольший финансовый успех и высокую прибыль принесут проекты, организованные совместно с близкими родственниками или членами семьи.

Телец

Тельцам июнь откроет прекрасные перспективы для приятного времяпрепровождения в кругу близких людей. В этот период на первый план выйдут вопросы, связанные с поездками, общением с родственниками и получением новых знаний. Огромное удовольствие и внутреннее удовлетворение представителям знака принесет литературная деятельность — чтение редких книг или собственное писательское творчество.

Тельцам удастся успешно разобраться с давними трудностями и завершить зависшие проекты в сфере образования. Ключевую роль в решении этих задач сыграют члены семьи и надежные друзья, чьи своевременные советы и реальная помощь окажутся как нельзя кстати.

— Это период, который принесет хороший доход. Телец в это время разовьет небывалую активность и нужно поспешить сделать как можно больше хорошего и полезного, — говорит астролог. — Но в начале третьей декады месяца будьте очень внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Решайте дела и проблемы, связанные с домом. Строительство и недвижимость возможны, но в то же время будьте внимательны к людям, которые занимаются этими вопросами.

Близнецы

Для Близнецов июнь — время для удачной торговли и хороших сделок.

— Вы возьмете на себя очень много дел, забот. Не только своих. Вполне возможно, это будет и ваша работа, и дела, которые вы будете посвящать своим близким, любимым и бытовым вопросам, — говорит Тамара Глоба.

Июнь — идеальное время для больших шагов. Если вы давно планировали крупную покупку, вложение в недвижимость или серьезную сделку, сейчас самое время действовать. Звезды благоволят любым важным договорам и покупкам — как для себя любимого, так и для уюта в доме или поддержки близких.

Ближе к середине месяца откроется настоящее денежное окно. Финансовая удача ждет на всех фронтах: и в масштабных бизнес-проектах, и в небольших подработках, так что кошелек приятно потяжелеет.

Конец июня и вовсе закружит в вихре событий. Вас ждут душевные поездки, посиделки в классных компаниях и встречи с невероятными людьми, которые могут полностью изменить ваш взгляд на мир. А если вы одиноки, приготовьтесь: внезапная влюбленность не просто подарит ощущение бабочек в животе, но и зарядит мощным вдохновением, которое захочется немедленно направить в творчество.

Рак

Для Раков июнь — время подготовки к переменам в жизни.

— Это время удачное для интеллектуальной деятельности, для обучения, для поступления, для дел детей, для работы, которая откроет для вас новые возможности и хорошие перспективы, — говорит астролог. — Вы реализуете прежние планы и займетесь новыми.

Поездки в этот месяц принесут массу удовольствия и откроют двери для новых знакомств. В вашем окружении появятся интересные люди, причем общение вполне может перерасти в сильное увлечение или даже большую любовь. Кстати, это идеальное время для тех, кто готов узаконить отношения: звезды максимально благоволят свадьбам и любым вашим личным планам.

В июне вы будете в центре внимания — окружающие обязательно оценят ваш утонченный вкус и искренность. Пользуйтесь моментом: период отлично подходит для творчества, хороших заработков и создания прочного фундамента для будущего. Главное — не закрывайтесь от мира, ведь в любых начинаниях вам с радостью помогут преданные друзья и любимая семья.

Лев

Львам в первой половине июня стоит быть готовыми к перемене планов.

— Но во второй половине месяца открываются возможности, которые касаются личных дел, личной популярности, любви, внимания к вашей персоне, — уверяет астролог. — Будут затронуты личные интересы. Во многих делах помогут женщины. Будет приходить хорошая прибыль.

В этот период вашей главной опорой станут люди, которым вы безоговорочно доверяете. Не бойтесь делегировать задачи и просить о помощи. Если вам предложат командировку или поездку, соглашайтесь: именно вдали от дома откроются отличные перспективы для хорошего заработка.

Сейчас идеальный момент, чтобы заявить о себе, продвинуться по карьерной лестнице и запустить проекты, которые вы долго откладывали. Удача на вашей стороне, поэтому смело продвигайте как рабочие дела, так и свои личные интересы — вас обязательно заметят.

Дева

Для Дев июнь — самое время строить смелые планы на будущее.

— Июнь принесет хорошие перспективы, которые откроются перед вами в интеллектуальном плане, — обращает внимание Тамара Глоба. — Во многом помогут друзья и родные люди. Некоторые из них появятся в вашей жизни неожиданно. Но эти планы могут продлиться не один месяц. Удачное время для того, чтобы почувствовать себя свободным и в личных отношениях, и в любви, и в творческом плане.

Ваша главная сила сейчас — это люди. Подруги, новые знакомые и проверенные временем друзья единодушно встанут на вашу сторону и будут активно помогать вам добиваться своего. Если планируется поездка, не сомневайтесь: вдали от дома вас ждет большой успех.

Всё, во что вы раньше вкладывали силы и душу, наконец-то выстрелит. Вы получите и заслуженное признание окружающих, и отличный осязаемый результат, который превзойдет все ожидания.

Весы

Весам июнь принесет значительные перемены. Это время, когда вы пересматриваете многие вопросы, связанные с карьерой.

— Эти новшества и начинания откроют для вас перспективы в конце месяца, — говорит Тамара Глоба. — Во второй половине месяца во многом будут помогать друзья, люди, которые вас любят и ценят. Вышестоящие будут вам помогать, поддерживать вас, но в то же время будет немало расходов. Важное время и для вопросов здоровья.

Но также для вас сейчас самое время притормозить и взять небольшую паузу. Не торопите события — ситуация требует от вас максимальной внимательности, глубокого осмысления и тщательного планирования будущего. Просто переведите дух и всё обдумайте. А вот ближе к концу месяца ситуация изменится: вдали от дома перед вами откроются отличные и очень многообещающие перспективы.

Скорпион

Для Скорпионов июнь станет удачным временем для дальних дорог.

— Вы откроете для себя новые возможности в работе, в обучении, появятся новые партнеры, — говорит астролог. — В первой половине месяца будут интересные увлечения. Они связаны и с творчеством, и с личными интересами. Но возможна и любовь. Это время, когда вдали от дома вы познакомитесь с людьми, которые откроют для вас важные перспективы. Они связаны и с вашими детьми.

Любые поездки сейчас пойдут на пользу: в дорогах вы сможете найти новые варианты для заработка или решить важные вопросы, связанные с детьми. Однако держите ухо востро с конкурентами и недоброжелателями. В самые первые дни июня, а также на стыке первой и второй декад и в самом конце месяца отношения с ними могут обостриться, из-за чего возникнут трудности. Вашей главной защитой станут родственники — и дальние, и близкие. Разделяя с ними общие заботы и поддерживая друг друга, вы легко справитесь со всеми проблемами.

Стрелец

Стрельцам июнь принесет немало перемен.

— Это период, когда вы будете вкладывать значительные средства в дела детей, а также в дела, связанные с недвижимостью. Это ремонты, дела дома. Будет много работы и бытовой, и личной, — уверяет астролог. — Ваши собственные интересы вы будете продвигать в течение всего месяца. Стремление заработать нужные вам деньги захватит практически весь месяц. Но в первой половине месяца будет много расходов. А вот во второй половине появятся хорошие шансы для заработков, особенно вдали от дома.

В пути вас может ждать судьбоносная встреча — поездки в этот период буквально заряжены романтикой, сильными увлечениями и большой любовью. Для многих это время станет идеальным для долгожданного зачатия или принесет новость о беременности.

Вторая половина месяца окажется невероятно мощной в творческом плане. Однако в самом конце июня сбавьте обороты: поберегите здоровье и уделите повышенное внимание безопасности своей семьи.

Козерог

Для Козерогов июнь — это период, когда больше всего времени и внимания вы посвятите своей семье, детям, делам родственников и знакомых.

— Другие люди, даже посторонние для вас, их проблемы займут ваше внимание. Много времени вы также уделите и делам, которые связаны с вашими деловыми партнерами. Вполне возможно, вам придется разделить свои обязанности и свою работу с интересными и компетентными персонажами, которые войдут в вашу жизнь, — говорит астролог. — Но во второй половине месяца они принесут перемены в ваши интересы.

В июне Козерогам стоит проявить максимальную осторожность в общении. Мужчинам звездное небо советует не терять голову и избегать легкомыслия с малознакомыми женщинами. Женщинам тоже не мешает держать дистанцию с новыми людьми в окружении. Если вокруг вас начнут виться сплетницы, пытаясь втянуть в интриги или заставить принять чью-то сторону — сразу же отстраняйтесь. Чужие личные дела сейчас точно не ваша забота.

Зато это время станет просто идеальным для спорта, активного отдыха и восстановления жизненных сил. Появится отличный шанс вплотную заняться своими интересами и навести порядок в личных делах. Энергии и внутреннего ресурса у вас будет в избытке, так что сил хватит на всё. Направьте этот мощный поток на пользу себе и обязательно поддержите тех, кого вы искренне любите.

Водолей

У Водолеев июнь будет наполнен событиями.

— Это период, удачный для пополнения профессиональных знаний. Вы также будете делиться знаниями с людьми, которых захотите обучить тому, что вы уже знаете. Это период признания, признания ваших заслуг, того, что уже было сделано, — говорит Тамара Глоба. — Также это хорошие возможности для того, чтобы получить новые шансы для заработков. И эти заработки придут в вашу жизнь.

Направьте энергию на обустройство семейного гнезда: июнь идеально подходит для ремонта, строительства или решения любых вопросов с недвижимостью. Близкие с радостью подставят плечо и помогут по дому, но будьте готовы к тому, что семейные дела потребуют и ощутимых денежных расходов.

В пути держите ухо востро, особенно в районе 10–12 чисел. Этот период может подкинуть хлопот с вашим автомобилем или другим транспортом — возможно, придется внепланово заняться его ремонтом и обслуживанием.

Во второй половине месяца сместите фокус внимания на любимого человека. Вашему партнеру сейчас как никогда нужны забота и крепкое плечо. Из-за вечной занятости и горы собственных задач вы рискуете просто не заметить чужую проблему. Обязательно выделите время, чтобы вникнуть в дела второй половинки, в третьей декаде июня. В это же время на горизонте появятся новые интересные люди, с которыми завяжется рабочее сотрудничество.

Отдельное внимание — подрастающему поколению. Конец июня принесет в жизнь ваших детей крупные перемены и откроет перед ними отличные перспективы на будущее.

Рыбы

Рыб в июне будут радовать дела детей, но в то же время наследники потребуют от вас немалых расходов.

— Удачное время для того, что связано с личной жизнью. Хорошие знакомства, интересные встречи, которые принесут вам и творческий поток, и личный успех, и внимание, и популярность, — говорит Тамара Глоба. — Это время признания. Придут новые предложения, связанные с деловыми вопросами. Они могут начать реализовываться в конце июня.

Практически весь июнь вы будете крутиться как белка в колесе, но эта суета пойдет только на пользу. Месяц откроет перед вами отличные горизонты для творчества и интеллектуальной работы. Наступает по-настоящему важный период, который принесет крутые перемены как в вашу жизнь, так и в жизнь тех, кого вы искренне любите.

Для Рыб этот июнь станет месяцем дорог. Вас ждут постоянные перемещения, поездки и полноценные путешествия, причем чаще всего в компании родственников или хороших знакомых. Параллельно в пути удастся найти новые источники дохода и отлично заработать.

Главное — не терять бдительности за рулем или в транспорте. Будьте предельно осторожны в поездках на стыке первой и второй декад (примерно с 8 по 12 июня), а также в самые последние дни месяца.

Илья Ненко
Гость
46 минут
Неожиданно, что астрология затрагивает такие серьёзные аспекты жизни.
Гость
47 минут
Интересно, как эти астрологические прогнозы соотносятся с реальными событиями в жизни людей.
