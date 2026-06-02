Тамара Глоба назвала главные опасности июня: кому стоит быть особенно осторожными

Экватор 2026 года станет для многих из нас временем ностальгии. Наступает идеальный момент для анализа и подведения итогов не только за последние несколько месяцев, но и за весь 2025 год. По словам астролога Тамары Глобы, в этот период люди начнут чаще мысленно возвращаться к былым временам, вспоминать детство, семейные традиции и историю своего рода. Многие примут решение провести отпуск в родных местах, посвятят время благоустройству семейного гнезда, заботе о близких и воспитанию детей.
— Этот период способствует тому, чтобы заняться собственным домом, делами детей, продвигать их интересы и также интересы, связанные с жильем. Поспешите сделать то, что вы не успели в этом плане, — советует астролог. — Но также появятся и новые перспективы. Они дают возможности открыть новые дела в последующий период лета.
О том, что ближайший месяц принесет всем нам и каждому знаку зодиака в отдельности, читайте в подробном гороскопе.
Общие тенденции
Каждый этап этого лета, по словам Тамары Глобы, окажется по-своему уникальным. Однако именно в июне желание оглянуться назад будет сочетаться с необходимостью решать старые отложенные вопросы или возвращаться к прежним рабочим обязанностям. На первый план выйдут темы патриотизма, смены места жительства и обустройства быта. Те, кто планировал эмиграцию или смену региона, могут внезапно передумать и вернуться к истокам.
— Июнь может укрепить ваше положение на родине как в делах, так и в личных интересах. И в поисках лучшего места для жизни каждый будет выбирать себе то место, которое комфортнее для него, для его семьи, для его дел и работы, — говорит астролог.
Финансовая сфера в этом месяце столкнется с серьезной трансформацией. Начнется жесткая гонка за высокой прибылью, а крупные корпорации пустят в ход любые доступные инструменты для защиты своих интересов. Наиболее напряженными и переломными станут первые и последние числа июня. Это критические дни для переформатирования денежных потоков, однако именно в течение этого месяца многие застарелые финансовые проблемы и долги окончательно останутся в прошлом.
Основным трендом месяца станет стремление к стабильности и долгосрочной безопасности. Финансовые потрясения затронут практически все государства, что вынудит людей искать надежные способы защиты своих сбережений. Самыми популярными инструментами для сохранения капитала станут инвестиции в земельные участки и жилую недвижимость, гарантирующие личную материальную устойчивость.
Главным астрономическим событием месяца станет день летнего солнцестояния, который в 2026 году выпадает на 21 июня.
— Это время, когда необходимо заниматься ритуалами, связанными с омовением, очищением и вопросами здоровья семьи, — говорит астролог.
В течение месяца Тамара Глоба рекомендуют проявлять особую бдительность в следующие периоды:
2 июня — полностью;
4 июня — в первой половине дня;
10 июня — полностью;
11 июня — в первой половине дня;
12 июня — в вечерние часы;
17 июня — вечером;
23 июня — во второй половине дня;
24 июня — в первой половине дня;
28 июня — вечером;
29 июня — полностью.
Овен
Для Овнов июнь — период двойственный.
— В первую очередь обратите внимание на то, что будут волновать дела, связанные с детьми, домом, делами родителей. Вы займетесь обустройством жилья. Этому будет посвящена особенно первая половина месяца. Но также в июне, июле и августе вы посвятите много времени делам детей, а также семейным вопросам, — говорит астролог. — Будете вкладываться в строительство, недвижимость, займетесь работой дома и на дому. Хорошее время во второй половине для любви, новых приключений, увлечений, знакомств.
Также Овны смогут успешно продвинуться в творческих проектах и раскрыть свой интеллектуальный потенциал в процессе обучения. Июнь будет насыщен яркими событиями: ожидаются знакомства с интересными компаниями, незабываемые путешествия, новые хобби и захватывающие приключения. Социальная активность представителей знака заметно возрастет, что позволит обзавестись преданными друзьями.
Для многих Овнов это время станет судьбоносным в личной жизни — высока вероятность зачатия или известия о беременности. Встречи и романтические знакомства, завязавшиеся в течение месяца, начнут приносить первые счастливые плоды ближе к его финалу.
Все июньские дни Овны посвятят активному укреплению своего финансового положения. В приоритете окажутся вопросы приобретения недвижимости, возведения жилья или инвестирования сбережений в надежные активы. Наибольший финансовый успех и высокую прибыль принесут проекты, организованные совместно с близкими родственниками или членами семьи.
Телец
Тельцам июнь откроет прекрасные перспективы для приятного времяпрепровождения в кругу близких людей. В этот период на первый план выйдут вопросы, связанные с поездками, общением с родственниками и получением новых знаний. Огромное удовольствие и внутреннее удовлетворение представителям знака принесет литературная деятельность — чтение редких книг или собственное писательское творчество.
Тельцам удастся успешно разобраться с давними трудностями и завершить зависшие проекты в сфере образования. Ключевую роль в решении этих задач сыграют члены семьи и надежные друзья, чьи своевременные советы и реальная помощь окажутся как нельзя кстати.
— Это период, который принесет хороший доход. Телец в это время разовьет небывалую активность и нужно поспешить сделать как можно больше хорошего и полезного, — говорит астролог. — Но в начале третьей декады месяца будьте очень внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Решайте дела и проблемы, связанные с домом. Строительство и недвижимость возможны, но в то же время будьте внимательны к людям, которые занимаются этими вопросами.
Близнецы
Для Близнецов июнь — время для удачной торговли и хороших сделок.
— Вы возьмете на себя очень много дел, забот. Не только своих. Вполне возможно, это будет и ваша работа, и дела, которые вы будете посвящать своим близким, любимым и бытовым вопросам, — говорит Тамара Глоба.
Июнь — идеальное время для больших шагов. Если вы давно планировали крупную покупку, вложение в недвижимость или серьезную сделку, сейчас самое время действовать. Звезды благоволят любым важным договорам и покупкам — как для себя любимого, так и для уюта в доме или поддержки близких.
Ближе к середине месяца откроется настоящее денежное окно. Финансовая удача ждет на всех фронтах: и в масштабных бизнес-проектах, и в небольших подработках, так что кошелек приятно потяжелеет.
Конец июня и вовсе закружит в вихре событий. Вас ждут душевные поездки, посиделки в классных компаниях и встречи с невероятными людьми, которые могут полностью изменить ваш взгляд на мир. А если вы одиноки, приготовьтесь: внезапная влюбленность не просто подарит ощущение бабочек в животе, но и зарядит мощным вдохновением, которое захочется немедленно направить в творчество.
Рак
Для Раков июнь — время подготовки к переменам в жизни.
— Это время удачное для интеллектуальной деятельности, для обучения, для поступления, для дел детей, для работы, которая откроет для вас новые возможности и хорошие перспективы, — говорит астролог. — Вы реализуете прежние планы и займетесь новыми.
Поездки в этот месяц принесут массу удовольствия и откроют двери для новых знакомств. В вашем окружении появятся интересные люди, причем общение вполне может перерасти в сильное увлечение или даже большую любовь. Кстати, это идеальное время для тех, кто готов узаконить отношения: звезды максимально благоволят свадьбам и любым вашим личным планам.
В июне вы будете в центре внимания — окружающие обязательно оценят ваш утонченный вкус и искренность. Пользуйтесь моментом: период отлично подходит для творчества, хороших заработков и создания прочного фундамента для будущего. Главное — не закрывайтесь от мира, ведь в любых начинаниях вам с радостью помогут преданные друзья и любимая семья.
Лев
Львам в первой половине июня стоит быть готовыми к перемене планов.
— Но во второй половине месяца открываются возможности, которые касаются личных дел, личной популярности, любви, внимания к вашей персоне, — уверяет астролог. — Будут затронуты личные интересы. Во многих делах помогут женщины. Будет приходить хорошая прибыль.
В этот период вашей главной опорой станут люди, которым вы безоговорочно доверяете. Не бойтесь делегировать задачи и просить о помощи. Если вам предложат командировку или поездку, соглашайтесь: именно вдали от дома откроются отличные перспективы для хорошего заработка.
Сейчас идеальный момент, чтобы заявить о себе, продвинуться по карьерной лестнице и запустить проекты, которые вы долго откладывали. Удача на вашей стороне, поэтому смело продвигайте как рабочие дела, так и свои личные интересы — вас обязательно заметят.
Дева
Для Дев июнь — самое время строить смелые планы на будущее.
— Июнь принесет хорошие перспективы, которые откроются перед вами в интеллектуальном плане, — обращает внимание Тамара Глоба. — Во многом помогут друзья и родные люди. Некоторые из них появятся в вашей жизни неожиданно. Но эти планы могут продлиться не один месяц. Удачное время для того, чтобы почувствовать себя свободным и в личных отношениях, и в любви, и в творческом плане.
Ваша главная сила сейчас — это люди. Подруги, новые знакомые и проверенные временем друзья единодушно встанут на вашу сторону и будут активно помогать вам добиваться своего. Если планируется поездка, не сомневайтесь: вдали от дома вас ждет большой успех.
Всё, во что вы раньше вкладывали силы и душу, наконец-то выстрелит. Вы получите и заслуженное признание окружающих, и отличный осязаемый результат, который превзойдет все ожидания.
Весы
Весам июнь принесет значительные перемены. Это время, когда вы пересматриваете многие вопросы, связанные с карьерой.
— Эти новшества и начинания откроют для вас перспективы в конце месяца, — говорит Тамара Глоба. — Во второй половине месяца во многом будут помогать друзья, люди, которые вас любят и ценят. Вышестоящие будут вам помогать, поддерживать вас, но в то же время будет немало расходов. Важное время и для вопросов здоровья.
Но также для вас сейчас самое время притормозить и взять небольшую паузу. Не торопите события — ситуация требует от вас максимальной внимательности, глубокого осмысления и тщательного планирования будущего. Просто переведите дух и всё обдумайте. А вот ближе к концу месяца ситуация изменится: вдали от дома перед вами откроются отличные и очень многообещающие перспективы.
Скорпион
Для Скорпионов июнь станет удачным временем для дальних дорог.
— Вы откроете для себя новые возможности в работе, в обучении, появятся новые партнеры, — говорит астролог. — В первой половине месяца будут интересные увлечения. Они связаны и с творчеством, и с личными интересами. Но возможна и любовь. Это время, когда вдали от дома вы познакомитесь с людьми, которые откроют для вас важные перспективы. Они связаны и с вашими детьми.
Любые поездки сейчас пойдут на пользу: в дорогах вы сможете найти новые варианты для заработка или решить важные вопросы, связанные с детьми. Однако держите ухо востро с конкурентами и недоброжелателями. В самые первые дни июня, а также на стыке первой и второй декад и в самом конце месяца отношения с ними могут обостриться, из-за чего возникнут трудности. Вашей главной защитой станут родственники — и дальние, и близкие. Разделяя с ними общие заботы и поддерживая друг друга, вы легко справитесь со всеми проблемами.
Стрелец
Стрельцам июнь принесет немало перемен.
— Это период, когда вы будете вкладывать значительные средства в дела детей, а также в дела, связанные с недвижимостью. Это ремонты, дела дома. Будет много работы и бытовой, и личной, — уверяет астролог. — Ваши собственные интересы вы будете продвигать в течение всего месяца. Стремление заработать нужные вам деньги захватит практически весь месяц. Но в первой половине месяца будет много расходов. А вот во второй половине появятся хорошие шансы для заработков, особенно вдали от дома.
В пути вас может ждать судьбоносная встреча — поездки в этот период буквально заряжены романтикой, сильными увлечениями и большой любовью. Для многих это время станет идеальным для долгожданного зачатия или принесет новость о беременности.
Вторая половина месяца окажется невероятно мощной в творческом плане. Однако в самом конце июня сбавьте обороты: поберегите здоровье и уделите повышенное внимание безопасности своей семьи.
Козерог
Для Козерогов июнь — это период, когда больше всего времени и внимания вы посвятите своей семье, детям, делам родственников и знакомых.
— Другие люди, даже посторонние для вас, их проблемы займут ваше внимание. Много времени вы также уделите и делам, которые связаны с вашими деловыми партнерами. Вполне возможно, вам придется разделить свои обязанности и свою работу с интересными и компетентными персонажами, которые войдут в вашу жизнь, — говорит астролог. — Но во второй половине месяца они принесут перемены в ваши интересы.
В июне Козерогам стоит проявить максимальную осторожность в общении. Мужчинам звездное небо советует не терять голову и избегать легкомыслия с малознакомыми женщинами. Женщинам тоже не мешает держать дистанцию с новыми людьми в окружении. Если вокруг вас начнут виться сплетницы, пытаясь втянуть в интриги или заставить принять чью-то сторону — сразу же отстраняйтесь. Чужие личные дела сейчас точно не ваша забота.
Зато это время станет просто идеальным для спорта, активного отдыха и восстановления жизненных сил. Появится отличный шанс вплотную заняться своими интересами и навести порядок в личных делах. Энергии и внутреннего ресурса у вас будет в избытке, так что сил хватит на всё. Направьте этот мощный поток на пользу себе и обязательно поддержите тех, кого вы искренне любите.
Водолей
У Водолеев июнь будет наполнен событиями.
— Это период, удачный для пополнения профессиональных знаний. Вы также будете делиться знаниями с людьми, которых захотите обучить тому, что вы уже знаете. Это период признания, признания ваших заслуг, того, что уже было сделано, — говорит Тамара Глоба. — Также это хорошие возможности для того, чтобы получить новые шансы для заработков. И эти заработки придут в вашу жизнь.
Направьте энергию на обустройство семейного гнезда: июнь идеально подходит для ремонта, строительства или решения любых вопросов с недвижимостью. Близкие с радостью подставят плечо и помогут по дому, но будьте готовы к тому, что семейные дела потребуют и ощутимых денежных расходов.
В пути держите ухо востро, особенно в районе 10–12 чисел. Этот период может подкинуть хлопот с вашим автомобилем или другим транспортом — возможно, придется внепланово заняться его ремонтом и обслуживанием.
Во второй половине месяца сместите фокус внимания на любимого человека. Вашему партнеру сейчас как никогда нужны забота и крепкое плечо. Из-за вечной занятости и горы собственных задач вы рискуете просто не заметить чужую проблему. Обязательно выделите время, чтобы вникнуть в дела второй половинки, в третьей декаде июня. В это же время на горизонте появятся новые интересные люди, с которыми завяжется рабочее сотрудничество.
Отдельное внимание — подрастающему поколению. Конец июня принесет в жизнь ваших детей крупные перемены и откроет перед ними отличные перспективы на будущее.
Рыбы
Рыб в июне будут радовать дела детей, но в то же время наследники потребуют от вас немалых расходов.
— Удачное время для того, что связано с личной жизнью. Хорошие знакомства, интересные встречи, которые принесут вам и творческий поток, и личный успех, и внимание, и популярность, — говорит Тамара Глоба. — Это время признания. Придут новые предложения, связанные с деловыми вопросами. Они могут начать реализовываться в конце июня.
Практически весь июнь вы будете крутиться как белка в колесе, но эта суета пойдет только на пользу. Месяц откроет перед вами отличные горизонты для творчества и интеллектуальной работы. Наступает по-настоящему важный период, который принесет крутые перемены как в вашу жизнь, так и в жизнь тех, кого вы искренне любите.
Для Рыб этот июнь станет месяцем дорог. Вас ждут постоянные перемещения, поездки и полноценные путешествия, причем чаще всего в компании родственников или хороших знакомых. Параллельно в пути удастся найти новые источники дохода и отлично заработать.
Главное — не терять бдительности за рулем или в транспорте. Будьте предельно осторожны в поездках на стыке первой и второй декад (примерно с 8 по 12 июня), а также в самые последние дни месяца.