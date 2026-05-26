Бить научился раньше, чем говорить: история двухлетнего боксера Демьяна Игешева, покорившего соцсети

Демьян посещал тренировки с отцом с 11 месяцев Источник: Городские медиа

Необычное видео с двухлетним Демьяном Игешевым из Владивостока покорило сердца миллионов пользователей. Мальчик недавно научился ходить и пока знает всего несколько слов, но уже умело и точно бьет по боксерской груше. Запись с увлеченно отрабатывающим удары ребенком опубликовал в соцсетях его отец, профессиональный боксер и тренер Александр Игешев.

Александр не учил сына специально, но неоднократно брал на тренировки или занимался дома перед соревнованиями, и маленький Демьян неожиданно стал повторять за отцом. Сначала он двигался неуклюже и неуверенно, но сейчас принимает стойку и машинально встает в защиту после нанесения ударов.

Видео набрало более 30 миллионов просмотров, 1 миллион лайков и тысячи комментариев. Демьяна заметили и похвалили именитые бойцы: Алексей Олейник, Дмитрий Кудряшов и Эдгар Гукасян.