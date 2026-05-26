НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, дождь

ощущается как +5

0 м/c,

 740мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
История учениц спецшколы
Улица в честь «Локомотива»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сменился главврач
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Развлечения Бить научился раньше, чем говорить: история двухлетнего боксера Демьяна Игешева, покорившего соцсети

Бить научился раньше, чем говорить: история двухлетнего боксера Демьяна Игешева, покорившего соцсети

Его похвалили даже именитые бойцы. Видео

128

Демьян посещал тренировки с отцом с 11 месяцев

Источник:

Городские медиа

Необычное видео с двухлетним Демьяном Игешевым из Владивостока покорило сердца миллионов пользователей. Мальчик недавно научился ходить и пока знает всего несколько слов, но уже умело и точно бьет по боксерской груше. Запись с увлеченно отрабатывающим удары ребенком опубликовал в соцсетях его отец, профессиональный боксер и тренер Александр Игешев.

Александр не учил сына специально, но неоднократно брал на тренировки или занимался дома перед соревнованиями, и маленький Демьян неожиданно стал повторять за отцом. Сначала он двигался неуклюже и неуверенно, но сейчас принимает стойку и машинально встает в защиту после нанесения ударов.

Видео набрало более 30 миллионов просмотров, 1 миллион лайков и тысячи комментариев. Демьяна заметили и похвалили именитые бойцы: Алексей Олейник, Дмитрий Кудряшов и Эдгар Гукасян.

Как изменилась жизнь семьи Игешевых после внезапной популярности и планирует ли Александр развивать сына как профессионального спортсмена, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Никита АвдеевНикита Авдеев
Никита Авдеев
Бокс Спорт Популярность Видео Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Это разве трешь?
Гость
13 минут
Надо умилиться?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем