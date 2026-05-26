«Выглядишь лохушкой». Таксистка раскрыла изнанку известного шоу о любви

Екатерина побывала на «Давай поженимся»

Екатерина рассказала, что большую часть диалогов вырезали

Источник:

taxiekb1 / instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Екатеринбурженка стала участницей шоу «Давай поженимся» (16+). Екатерине Костенко 40 лет, и она уже девять лет работает в такси. Она ушла со стабильной работы менеджера в найме ради более высокого заработка и потому что любит водить, рассказывает E1.RU.

На программе Екатерина рассказала историю неудавшихся отношений, которые длились три года и закончились полтора года назад. Девушка встречалась с вахтовиком, который утверждал, что давно разошелся с супругой, но официально брак еще не расторг. Правда об изменах вскрылась случайно — на телефон экс-бойфренда поступил звонок от женщины, когда он спал. В результате Екатерина открыла переписки и выяснила, что у мужчины есть другая любовница, которая беременна от него.

Екатерина расчувствовалась, когда рассказывала о неудачных отношениях

Источник:

«Давай поженимся» / 1tv.ru

«Выглядит, будто я приехала, рассказала только историю о неудавшихся отношениях, распереживалась, чуть не расплакалась. Я очень сильно разволновалась, потому что вспомнила историю, которая была полтора года назад, как я в этом всём жила. Но ни мое чувство юмора, ни мои шутки, диалоги с женихом, то, как я его увидела [в монтаж не вошли]. На самом деле я давала очень много комментариев, мы многое обсуждали — и девочек, и жениха», — прокомментировала Екатерина выпуск в своем блоге.

Я реально это всё переживала и проживала. И рассказать свою историю — это непросто. Когда ты выглядишь немного лохушкой на глазах у миллионов телезрителей — это такое себе.

Екатерина Костенко

участница шоу

При этом Екатерина отметила, что никакого сценария не было, все истории девушек и жениха — правдивые.

«Я считала жениха, мне с ним вообще всё понятно. Женщины от него не просто так уходили, он бабник, скорее всего, и каждой из них он изменял. Жених мне не понравился, просто я не стала с ходу об этом говорить. Потом я сказала всё, что я о нем думаю, но это вырезали, не показали.

Перед выходом в анкете сказали, что я замуж за него собралась. Я таких слов не говорила. Ехала я туда с другой целью. Во-первых, мне было интересно изнутри посмотреть на съемки. И вообще — съездить в Москву, меня пригласили на «Первый канал», это вам не хухры-мухры», — объяснила Екатерина.

Участница добавила, что изначально в сюрпризе она планировала петь, но редакторы программы настояли, чтобы Екатерина танцевала, так как номер с песней уже показывала другая невеста. Танец в народном сарафане был, по сути, импровизированным.

Ранее Екатерина рассказывала E1.RU, как пришла в такси, и как ей удается зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц.

История Екатерины — в видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

В шоу «Давай поженимся!» также принял участие 40-летний бизнесмен Денис из Екатеринбурга. Искать свою любовь он пришел уже во второй раз. Также в проекте поучаствовала 25-летняя уральская модель plus size Анастасия Светлякова.

Почитайте, как блогер Анна Данилова снималась в этом шоу. Ради этого уральская Барби прилетела в Москву. Ранее красотка признавалась нам, что продюсеры не раз пытались сделать ее героиней программы.

корреспондент E1.RU
