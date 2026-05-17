Только тот, кто жил в 90-е, сможет пройти этот тест: сколько баллов наберете вы?

Интернета не было, мы выживали как могли: точили бритвенные станки о стаканы, взрывали гидроперит за гаражами и молились, чтобы Dendy не сожгла кинескоп телевизора. Если эти фразы не вызывают у вас ступора, значит, вы выросли в те самые легендарные и суровые девяностые, где царили тотальный дефицит, безумная уличная мода и гениальная дворовая изобретательность.
Вспомнив всё это, мы составили тест, который станет машиной времени. Он на несколько минут вернет вас на 30 лет назад. Сдуйте пыль со своих воспоминаний и попробуйте набрать 10 из 10!
Что делал каждый экономный обладатель кассетного плеера, чтобы батарейки не сели раньше времени посреди улицы?
Слушал музыку только на минимальной громкости
Не использовал функцию автореверса
Перематывал кассету вручную на карандаше
Доставал кассету на холоде и грел в кармане
А если батарейки всё же садились, как им продлевали жизнь?
Тщательно грызли зубами или мяли
Нагревали в ладонях и терли о шерстяной свитер
Клали в морозилку
Опускали в стакан с сильно газированной водой
Какая деталь женской прически в 90-е требовала почти половины флакона лака «Прелесть», чтобы стоять монолитной конструкцией вопреки любому ветру?
Высокий хвост-пальма
Ирокез
Начес на затылке в стиле бабетты
Челка
Какой ритуал проводили со сломанным или зависшим картриджем для Sega или Dendy, чтобы игра запустилась со второй попытки?
Стучали картриджем по колену
Клали его на теплую батарею на пять минут
Тщательно дули внутрь картриджа на плату
Протирали контакты подсолнечным маслом
Зачем в конце 90-х владельцы первых сотовых телефонов сбрасывали входящий звонок строго на 2-й или 4-й секунде разговора?
Чтобы КГБ не успело засечь геопозицию номера
В целях экономии
Чтобы не перегревался аккумулятор
Из-за суеверия, что четные секунды приносят неудачу
Вам где-то 6–12 лет. У вас есть пластиковая бутылка с крышкой и шило. Что с ними сделаете?
Подвеску-рыбку или чертика
Гирлянду
Фонарь
Брызгалку
С какой целью продавцы на рынке давали покупателям кусок картона?
Чтобы определить размер скидки
Чтобы те на него вставали
Чтобы определить объем талии
Чтобы те держали его в руках
У вас есть много скрепок, старых журналов и открыток. Что с ними сделаете?
Украшу козырек кепки
Починю подошву обуви
Выкину
Шторы
Для чего во дворах 90-х годов мальчишки собирали старые автомобильные аккумуляторы и разбивали их корпуса тяжелыми камнями?
Чтобы достать и расплавить свинец на костре для отливки грузил или кастетов
Чтобы добыть угольные стержни для рисования на асфальте
Чтобы сдать дефицитную кислоту в пункты приема химии
Из-за пластин, которые использовали в качестве лопаток для песка
На торце видеокассет VHS был маленький пластиковый квадрат. Что происходило, если его выламывали?
Кассету больше нельзя было использовать для записи
Кассета больше не застревала в видеомагнитофоне
Пропадали помехи и горизонтальные полосы
Это был родительский контроль
