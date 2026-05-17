Развлечения Тест Только тот, кто жил в 90-е, сможет пройти этот тест: сколько баллов наберете вы?

10 вопросов для тех, у кого память еще не «зажевала пленку»

Если всё это вызывает у вас чувство ностальгии, вы на верном пути

Интернета не было, мы выживали как могли: точили бритвенные станки о стаканы, взрывали гидроперит за гаражами и молились, чтобы Dendy не сожгла кинескоп телевизора. Если эти фразы не вызывают у вас ступора, значит, вы выросли в те самые легендарные и суровые девяностые, где царили тотальный дефицит, безумная уличная мода и гениальная дворовая изобретательность.

Вспомнив всё это, мы составили тест, который станет машиной времени. Он на несколько минут вернет вас на 30 лет назад. Сдуйте пыль со своих воспоминаний и попробуйте набрать 10 из 10!

1 / 10

Что делал каждый экономный обладатель кассетного плеера, чтобы батарейки не сели раньше времени посреди улицы?

  • Слушал музыку только на минимальной громкости

  • Не использовал функцию автореверса

  • Перематывал кассету вручную на карандаше

  • Доставал кассету на холоде и грел в кармане

2 / 10

А если батарейки всё же садились, как им продлевали жизнь?

  • Тщательно грызли зубами или мяли

  • Нагревали в ладонях и терли о шерстяной свитер

  • Клали в морозилку

  • Опускали в стакан с сильно газированной водой

3 / 10

Какая деталь женской прически в 90-е требовала почти половины флакона лака «Прелесть», чтобы стоять монолитной конструкцией вопреки любому ветру?

  • Высокий хвост-пальма

  • Ирокез

  • Начес на затылке в стиле бабетты

  • Челка

4 / 10

Какой ритуал проводили со сломанным или зависшим картриджем для Sega или Dendy, чтобы игра запустилась со второй попытки?

  • Стучали картриджем по колену

  • Клали его на теплую батарею на пять минут

  • Тщательно дули внутрь картриджа на плату

  • Протирали контакты подсолнечным маслом

5 / 10

Зачем в конце 90-х владельцы первых сотовых телефонов сбрасывали входящий звонок строго на 2-й или 4-й секунде разговора?

  • Чтобы КГБ не успело засечь геопозицию номера

  • В целях экономии

  • Чтобы не перегревался аккумулятор

  • Из-за суеверия, что четные секунды приносят неудачу

6 / 10

Вам где-то 6–12 лет. У вас есть пластиковая бутылка с крышкой и шило. Что с ними сделаете?

  • Подвеску-рыбку или чертика

  • Гирлянду

  • Фонарь

  • Брызгалку

7 / 10

С какой целью продавцы на рынке давали покупателям кусок картона?

  • Чтобы определить размер скидки

  • Чтобы те на него вставали

  • Чтобы определить объем талии

  • Чтобы те держали его в руках

8 / 10

У вас есть много скрепок, старых журналов и открыток. Что с ними сделаете?

  • Украшу козырек кепки

  • Починю подошву обуви

  • Выкину

  • Шторы

9 / 10

Для чего во дворах 90-х годов мальчишки собирали старые автомобильные аккумуляторы и разбивали их корпуса тяжелыми камнями?

  • Чтобы достать и расплавить свинец на костре для отливки грузил или кастетов

  • Чтобы добыть угольные стержни для рисования на асфальте

  • Чтобы сдать дефицитную кислоту в пункты приема химии

  • Из-за пластин, которые использовали в качестве лопаток для песка

10 / 10

На торце видеокассет VHS был маленький пластиковый квадрат. Что происходило, если его выламывали?

  • Кассету больше нельзя было использовать для записи

  • Кассета больше не застревала в видеомагнитофоне

  • Пропадали помехи и горизонтальные полосы

  • Это был родительский контроль

Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Инженер1

17 мая, 19:19
Лучше про борьку с чубайсером напишите квест. Сколько борька заливал за воротник, сколько стоил ваучер, куда они пошли при скупке, кто такой починок... Это будет гораздо интереснее!
Гость
17 мая, 23:17
Да ненко, плохо тебе родится в начале 2000
