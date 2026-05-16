На большом воздушном шаре: как супруги превратили шутливую затею в общее дело и уже 15 лет покоряют небо

История семьи воздухоплавателей — в видео

Супруги 15 лет вместе покоряют небо

Полет на воздушном шаре — мечта многих романтиков, а для барнаульцев Ивана и Натальи Ярцевых — дело всей жизни. Вот уже 15 лет они совместно покоряют небо, ставят рекорды и берут новые высоты. Почему засыпать и просыпаться приходится с прогнозом погоды и сложно ли управлять аэростатом, смотрите в нашем видео.

Любовь к полетам на воздушном шаре появилась у семьи совершенно внезапно: тогда Иван и Наталья просто хотели найти для себя небанальное увлечение, которые могло бы привнести в жизнь краски и стать источником дохода.

«В каком-то разговоре Иван неожиданно обмолвился о том, что хотел бы полетать на воздушном шаре. Мы пошутили, посмеялись, а потом отправились в Омск, в свое первое путешествие по небу», — вспоминает Наталья.

Спустя некоторое время супруги сшили свой первый воздушный шар, который назвали «Семицветиком», а еще немного погодя поехали учиться на пилотов аэростата.

«Все почему-то думают, что это динамично, но это совершенно не так. Просто стоим в корзине на высоте метров 500 и летим вместе с ветром. Ощущается это так, будто балкон подняли, потому что скорость в полете практически не чувствуется из-за того, что шар движется в одном потоке воздуха», — говорит Наталья.

