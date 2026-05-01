Готовьтесь к встряске: как на вас отразится цветочная луна 1 мая

Некоторые люди особенно чувствительны к полнолуниям. А что насчет вас? Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

1 мая в небе взойдет полнолуние с поэтичным названием и мощной энергетикой — цветочная луна. Астрологи говорят: это не просто красивое зрелище, а важный момент для перемен. Возможны резкие всплески чувств, неожиданные признания и желание уехать в лес без связи. Рассказываем, как с наименьшими потерями пережить влияние цветочной луны всем знакам зодиака.

Что такое цветочная луна

Цветочная луна — это полнолуние, которое происходит раз в год в мае. Его название пришло из древних традиций североамериканских индейцев. По легенде, у каждого полнолуния в году было свое имя, связанное с природными циклами. Майское полнолуние получило имя «цветочная луна», потому что это время пышного цветения природы.

В языческих культурах майское полнолуние посвящали женскому началу, плодородию, любви и вдохновению. Это время очищения, пробуждения и стремления жить в полную силу. Цветочная луна символизирует переход от весны к лету, пик энергии и чувств, расцвет интуиции.

Когда цветочная луна в 2026 году

1 мая 2026 года в 20:23 мск произойдет полнолуние в знаке Скорпиона. Астропсихолог Александра Курникова предупреждает: это будет трансформирующая луна, насыщенная эмоциями, тенью, глубиной и внутренними поворотами.

— Луна в Скорпионе — это всегда момент правды, боли, освобождения и силы. Здесь нет места поверхностности — только глубина, искренность, очищение, — отмечает Александра Курникова. — Луна в Скорпионе, солнце в Тельце — ось стабильности и трансформации: вам удастся понять, что оставить, а что отпустить. Квадрат к Сатурну в Рыбах принесет испытания, разочарование, но и рост.

Что делать в дни цветочной луны

Это полнолуние — самое время выбросить всё лишнее, что тащили за собой: старые обиды, страхи, токсичные привязанности и незакрытые долги, не только финансовые, но и эмоциональные. Цветочная луна подталкивает к прощению, прощанию и полной перезагрузке. В это время Александра Курникова рекомендует:

писать и отпускать — через ритуалы сжигания, списки «Я освобождаюсь от…»;

делать энергетические чистки (баня, вода, соль);

медитировать на тему «Кем я становлюсь, если отпущу боль?»;

не бояться слез, сильных эмоций — они очищают и освобождают;

практиковать завершения, прощания, уход от зависимостей.

Гороскоп на цветочную луну для всех знаков зодиака

Цветочная луна в мае подсветит слабые места и откроет новые возможности для всех знаков зодиака. Кому-то она поможет отпустить старые страхи, а кому-то надавит на больную мозоль. Астропсихолог Александра Курникова составила прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Полнолуние поднимает темы контроля, зависимости, чужих ресурсов. Это точка освобождения от страха потерять власть, деньги или влияние. Хорошее время, чтобы распрощаться с долгами, тревогой и токсичными эмоциональными связями. Возможен важный поворот в сексуальной жизни или финансовой зависимости.

Телец

Ваша зона отношений — под светом луны. Возможны эмоциональные всплески, важные разговоры, окончание затянувшихся сомнений. Это момент истины: с кем вам по пути? Не бойтесь честно проговорить, что давно копилось. Одинокие Тельцы могут получить знак судьбы. В паре — шанс обновить союз или поставить точку.

Близнецы

Цветочная луна касается здоровья, работы, рутины. Возможно обострение хронических симптомов, усталости или внутреннего перегруза. Если что-то давно просит вашего внимания — не игнорируйте. Время отпустить разрушающие привычки, сменить рабочий ритм, завершить утомляющий проект. Поддержите свое тело и психику.

Рак

Полнолуние осветит темы любви, детей, творчества. Возможны вспышки страсти, конфликтов, ревности. Старые сценарии из прошлого могут всплыть в отношениях. Это шанс освободиться от обид и страха быть отвергнутым. У кого-то — расставание, у кого-то — новый импульс к творчеству. Позвольте себе искренне чувствовать.

Лев

Фокус — семья, род, эмоциональные корни. Может активироваться тема переезда, ремонта, смены дома или разборов с близкими. Полнолуние покажет, что вас по-настоящему питает, а что лишь держит из страха. Отличное время для очищения домашнего пространства, прощения родителей и проживания детских травм.

Дева

Вас ждет переосмысление круга общения, информационного поля. С кем вы говорите и о чём? Какие знания уже устарели? Полнолуние может принести завершение курса, отписку от лишнего или прорыв в понимании. Возможны откровенные разговоры с братьями, сестрами, соседями. Писать, очищать ум — идеально.

Весы

В центре внимания — ваши ресурсы, деньги, самооценка. Полнолуние может вскрыть старые установки бедности, страх потерять или обесценивание себя. Это точка, где вы можете отпустить зависимость от чужого одобрения и начать видеть собственную ценность. Возможны решения по доходам, смена отношения к деньгам, переоценка желаний.

Скорпион

Ваше личное перерождение. Цветочная луна в вашем знаке — это завершение большого внутреннего этапа. Вы можете уйти из старой роли, сбросить маску, обрести силу в уязвимости. Не бойтесь «умирать» для прошлого: пришло время сменить имидж, подход к жизни и выстроить новые отношения с телом.

Стрелец

Полнолуние в 12-м доме уводит вас внутрь. Возможны желание уединиться, вещие сны, медитации, отрешенность от суеты. Это момент для духовного очищения, для того, чтобы отпустить боль, прошлые связи, энергетические хвосты. Позвольте себе побыть в покое, без перегрузок. Отличное время для внутреннего отпуска, отдыха от соцсетей и информационного шума или завершения психотерапии.

Козерог

Полнолуние поможет понять, кто по-настоящему с вами, а кто — тень из прошлого. Это время может принести разочарование, а еще освободить место для новых союзников. Возможно осознание, что старые цели уже не греют. Время честно спросить: куда я хочу теперь? И с кем?

Водолей

Фокус — карьера, признание, публичность. Возможно завершение проекта, выход в свет, трансформация профессии. Полнолуние покажет, где вы играете чужую роль, чтобы «нравиться». Ваш путь — быть собой, а не шаблоном. Возможна смена статуса, разговор с начальством или поворот в карьерной стратегии.

Рыбы

Цветочная луна активирует веру, мировоззрение, обучение. Вас ждет освобождение от старой картины мира. Может прийти озарение, вдохновение, но также и разочарование. Оно нужно, чтобы сделать шаг вперед. Отпустите чужие убеждения, вы не обязаны верить в то, что больше не живо. Благоприятны поездки, курсы — всё это ведет к расширению кругозора.