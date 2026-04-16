НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

ю-в.

 747мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,48
EUR 89,60
Подорожают проездные
Пострадали в пожаре
Здесь был Пушкин
Брань Шнурова
Дыра на дороге
Запер пассажиров в автобусе
Затопило Ярославль
Афиша на неделю
Развлечения Мнение «Кино про то, как Серебряков за всё извинился»: почему фильм «Хейтер» очень хочется захейтить

«Кино про то, как Серебряков за всё извинился»: почему фильм «Хейтер» очень хочется захейтить

Рецензия на новую картину с кучей звезд и странностей

1 357
Страшный хейтер всех хейтит | Источник: «Кинопоиск»Страшный хейтер всех хейтит | Источник: «Кинопоиск»

Страшный хейтер всех хейтит

Источник:

«Кинопоиск»

В российских кинотеатрах показывают новый фильм режиссера Михаила Боева «Хейтер». Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь рассказывает, чего ждать от этой картины. Далее — от первого лица.

С отечественным кино у нас всё очень нестабильно. В том смысле, что ни имя режиссера, ни сильный актерский состав, ни острота темы не гарантируют, что зритель в зале получит хоть какое-то удовлетворение от просмотра. С «Хейтером», который вышел в прокат 9 апреля, всё так и получилось.

Анонс внушал как минимум любопытное: «Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех».

Актеры — сплошь звезды. Мария Аронова, Алексей Серебряков, Александр Самойленко, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Елена Подкаминская, Константин Крюков, Андрей Смоляков…

И все без малого полтора часа экранного времени ты пытаешься в своей голове как-то уложить происходящее и ответить на вопрос: «Ну почему так-то»?

Одну из главных ролей сыграл Алексей Серебряков | Источник: «Кинопоиск»Одну из главных ролей сыграл Алексей Серебряков | Источник: «Кинопоиск»

Одну из главных ролей сыграл Алексей Серебряков

Источник:

«Кинопоиск»

«Хейтер» — на мой взгляд, провальная попытка поговорить о действительно важных сегодня вещах. А конкретно — о хайпе и сетевой травле.

Фильм состоит из пяти новелл, которые связывает между собой рассказчик — хейтер в маске кровожадного кролика. По логике сюжета он провоцирует свою паству на агрессию и ненависть по отношению ко всему доброму, что есть в человеке. Но чтобы это понять, придется поднатужиться. Ибо три из пяти новелл почти не имеют отношения к соцсетям.

«Кинопоиск» услужливо подскажет, что «новелла о скрипаче основана на реальном эксперименте, когда виртуоз Джошуа Белл играл в нью-йоркском метро на скрипке Страдивари за 15 млн долларов. За четыре часа он заработал всего 4 доллара, оставшись незамеченным тысячами прохожих». А еще, что в другой новелле «описана сцена прощания с тигром, основанная на реальной истории, которую режиссеру лично рассказал Эдгард Запашный».

Это всё прекрасно, конечно, но…

Фильм серьезно хромает и в части сценария, и в части его реализации. Чего стоит один грим Смолякова, где в молодости он выглядит раза в два старее себя настоящего!

Андрей Смоляков пытается быть молодым | Источник: «Кинопоиск»Андрей Смоляков пытается быть молодым | Источник: «Кинопоиск»

Андрей Смоляков пытается быть молодым

Источник:

«Кинопоиск»

И даже когда к финалу все сюжетные линии собираются воедино, чуда не происходит. Зритель узнаёт, кто прячется за маской злобного кролика, почему он стал таким. И тем страннее станет смотреть на слащавую и нереальную развязку.

Перед титрами нам скажут, что всё это, оказывается, было «исследованием феномена цифровой жестокости». Как? Ну как такое получается? Хотели исследование, а сняли нечто без внятных выводов на уровне самодеятельности.

И вроде бы в фильме есть здравые крупицы… Но как же сложно их разглядеть за нагромождением штампов! В Сети уже ходит шутка, что (осторожно, спойлер) «Хейтер» — это «кино про то, как Серебряков за всё извинился». Может, потому и жанр драмеди.

Знаете, у меня на этой неделе был не особенно великий выбор премьер. Но, наверное, любая из картин, вышедших на большие экраны, будет лучше той, которую я описала.

Наверное, надо было «Вот это драма!» выбрать с Паттинсоном и Зендеей. Вы, кстати, еще можете.

Захотелось посмотреть фильм «Хейтер»?

Да
Нет
Подумаю еще
Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь
Телеграм-канал «ТекстУРА»

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Евгений ЗиновьевЕвгений Зиновьев
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Кинорецензия Премьера фильма Рецензия на фильм Российское кино Алексей Серебряков Любовь Аксенова Андрей Смоляков Ирина Пегова Мария Аронова Павел Деревянко Елена Подкаминская
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
16 апреля, 23:19
После всего что было Серебрякова смотреть в принципе не хочу
Гость
16 апреля, 21:17
Серебряков харизматичный актёр, но не более того. Он играет всегда один типаж.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем