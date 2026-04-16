«Кино про то, как Серебряков за всё извинился»: почему фильм «Хейтер» очень хочется захейтить

Страшный хейтер всех хейтит Источник: «Кинопоиск»

В российских кинотеатрах показывают новый фильм режиссера Михаила Боева «Хейтер». Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь рассказывает, чего ждать от этой картины. Далее — от первого лица.

С отечественным кино у нас всё очень нестабильно. В том смысле, что ни имя режиссера, ни сильный актерский состав, ни острота темы не гарантируют, что зритель в зале получит хоть какое-то удовлетворение от просмотра. С «Хейтером», который вышел в прокат 9 апреля, всё так и получилось.

Анонс внушал как минимум любопытное: «Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех».

Актеры — сплошь звезды. Мария Аронова, Алексей Серебряков, Александр Самойленко, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Елена Подкаминская, Константин Крюков, Андрей Смоляков…

И все без малого полтора часа экранного времени ты пытаешься в своей голове как-то уложить происходящее и ответить на вопрос: «Ну почему так-то»?

Одну из главных ролей сыграл Алексей Серебряков Источник: «Кинопоиск»

«Хейтер» — на мой взгляд, провальная попытка поговорить о действительно важных сегодня вещах. А конкретно — о хайпе и сетевой травле.

Фильм состоит из пяти новелл, которые связывает между собой рассказчик — хейтер в маске кровожадного кролика. По логике сюжета он провоцирует свою паству на агрессию и ненависть по отношению ко всему доброму, что есть в человеке. Но чтобы это понять, придется поднатужиться. Ибо три из пяти новелл почти не имеют отношения к соцсетям.

«Кинопоиск» услужливо подскажет, что «новелла о скрипаче основана на реальном эксперименте, когда виртуоз Джошуа Белл играл в нью-йоркском метро на скрипке Страдивари за 15 млн долларов. За четыре часа он заработал всего 4 доллара, оставшись незамеченным тысячами прохожих». А еще, что в другой новелле «описана сцена прощания с тигром, основанная на реальной истории, которую режиссеру лично рассказал Эдгард Запашный».

Это всё прекрасно, конечно, но…

Фильм серьезно хромает и в части сценария, и в части его реализации. Чего стоит один грим Смолякова, где в молодости он выглядит раза в два старее себя настоящего!

Андрей Смоляков пытается быть молодым Источник: «Кинопоиск»

И даже когда к финалу все сюжетные линии собираются воедино, чуда не происходит. Зритель узнаёт, кто прячется за маской злобного кролика, почему он стал таким. И тем страннее станет смотреть на слащавую и нереальную развязку.

Перед титрами нам скажут, что всё это, оказывается, было «исследованием феномена цифровой жестокости». Как? Ну как такое получается? Хотели исследование, а сняли нечто без внятных выводов на уровне самодеятельности.

И вроде бы в фильме есть здравые крупицы… Но как же сложно их разглядеть за нагромождением штампов! В Сети уже ходит шутка, что (осторожно, спойлер) «Хейтер» — это «кино про то, как Серебряков за всё извинился». Может, потому и жанр драмеди.

Знаете, у меня на этой неделе был не особенно великий выбор премьер. Но, наверное, любая из картин, вышедших на большие экраны, будет лучше той, которую я описала.

Наверное, надо было «Вот это драма!» выбрать с Паттинсоном и Зендеей. Вы, кстати, еще можете.