Ольга Бузова приехала в Ярославль. Что она тут делает — видео

Певица и актриса Ольга Бузова приехала в Ярославль 26 января. Об этом она сама рассказала у себя в соцсетях.

«Какая красота! Ярославль встречает с шариками, записочками, фруктами. Везде мои фотографии. Боже, как приятно. И солнце невероятное, яркое такое!» — телезвезда показала кадры из гостиничного номера в Ярославле.

Также Бузова уточнила, что уже находится в КЗЦ «Миллениум», где в 19:00 пройдет спектакль «Мужчина нарасхват» (16+), в котором она играет одну из главных ролей.

Спектакль «Мужчина нарасхват» — житейская история о героине, которая ищет мужчину мечты, руководствуясь всего одним критерием — его финансовой состоятельностью. Идеально, если это олигарх, но подойдет и владелец банка поскромнее. Мужчина находится, и счастливая невеста уже готовится к свадебному путешествию, однако внезапно выясняется, что «принц» женат и вполне счастлив в браке. Разочарованная героиня решает отомстить, рассказав его жене о моральном облике мужа.

В ролях: Сергей Писаренко, Ольга Бузова, Павел Гайдученко и Евгений Никишин. Режиссеры: Александр Горбань и Владимир Устюгов.