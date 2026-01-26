НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Ольга Бузова приехала в Ярославль. Что она тут делает — видео

Ольга Бузова приехала в Ярославль. Что она тут делает — видео

Публикуем фото звезды из столицы Золотого кольца

590
Ольга Бузова приехала в Ярославль | Источник: buzov.a_86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ольга Бузова приехала в Ярославль | Источник: buzov.a_86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ольга Бузова приехала в Ярославль

Источник:

buzov.a_86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певица и актриса Ольга Бузова приехала в Ярославль 26 января. Об этом она сама рассказала у себя в соцсетях.

«Какая красота! Ярославль встречает с шариками, записочками, фруктами. Везде мои фотографии. Боже, как приятно. И солнце невероятное, яркое такое!» — телезвезда показала кадры из гостиничного номера в Ярославле.

Также Бузова уточнила, что уже находится в КЗЦ «Миллениум», где в 19:00 пройдет спектакль «Мужчина нарасхват» (16+), в котором она играет одну из главных ролей.

Ольга Бузова показала кадры из Ярославля

Источник:

buzov.a_86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спектакль «Мужчина нарасхват» — житейская история о героине, которая ищет мужчину мечты, руководствуясь всего одним критерием — его финансовой состоятельностью. Идеально, если это олигарх, но подойдет и владелец банка поскромнее. Мужчина находится, и счастливая невеста уже готовится к свадебному путешествию, однако внезапно выясняется, что «принц» женат и вполне счастлив в браке. Разочарованная героиня решает отомстить, рассказав его жене о моральном облике мужа.

В ролях: Сергей Писаренко, Ольга Бузова, Павел Гайдученко и Евгений Никишин. Режиссеры: Александр Горбань и Владимир Устюгов.

Билеты на спектакль с участием Ольги Бузовой в Ярославле стоят от 1700 до 4000 рублей. По данным на 18:00 26 января, большинство мест в зале не раскуплено.

Самые дорогие места у сцены заняты | Источник: «Яндекс Афиша»Самые дорогие места у сцены заняты | Источник: «Яндекс Афиша»

Самые дорогие места у сцены заняты

Источник:

«Яндекс Афиша»

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ольга Бузова
Рекомендуем