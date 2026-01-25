НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-21°C

Сейчас в Ярославле
Погода-21°

пасмурно, без осадков

ощущается как -24

0 м/c,

штиль.

 761мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Зачем нужно окно между ванной и кухней
Ярославцы показали породистых котов
Сбил пешехода насмерть
Вакансии для сотрудников старше 50 лет
Пельмени из аэрогриля
Новые объединения в образовании
Развлечения Обзор Красивые открытки на Татьянин день: 25 поздравлений в картинках

Красивые открытки на Татьянин день: 25 поздравлений в картинках

Скачайте их и поделитесь с именинницами и студентами

1 941
«Я вам пишу, чего же боле…» А, тьфу, нет: «Поздравляю с Днем студента, Танюша!» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU«Я вам пишу, чего же боле…» А, тьфу, нет: «Поздравляю с Днем студента, Танюша!» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Я вам пишу, чего же боле…» А, тьфу, нет: «Поздравляю с Днем студента, Танюша!»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Раз в год все студенты страны сбиваются в стройные стайки и идут в намоленные места отмечать День студента. И слово «намоленные» здесь оказалось не случайно. Ведь второе свое название — Татьянин день — праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. И некоторые студенты действительно молятся ей в надежде, что святая поможет им сдать сессию. При МГУ так и вовсе есть церковь святой Татьяны.

Но к кому бы вы ни относились — студентам, что полагаются на помощь извне, или стараются сделать всё своими силами, а может быть, вы просто Татьяна, которая давно окончила учебу, — получить лишнее поздравление всегда приятно. И они у нас есть.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Открытка Студент Праздник Поздравление День студента Татьянин день
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
23 января, 00:00
С праздником, Татьяна! Пусть этот день будет ярким и запоминающимся!
Гость
23 января, 00:02
Поздравляю с Татьяниным днём, друзья! Желаю радости и позитива! Пусть каждый улыбнётся в этот день!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Рекомендуем