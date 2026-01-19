Ее песню исполнил Киркоров: жительница Ярославля стала героиней шоу со звездным жюри на ТНТ

Жительница Ярославля Светлана Матвейцевская приняла участие в музыкальном шоу «Конфетка» (16+) на телеканале ТНТ. В новогоднем выпуске она встретилась лицом к лицу со звездным жюри, состоящим из Демиса Карибидиса, Ольги Бузовой, Сергея Светлакова. В качестве специального гостя четвертого сезона пригласили Полину Гагарину.
Участники шоу представляют песни и клипы собственного авторства, а звезды эстрады добавляют в них свои детали, чтобы превратить в настоящие хиты. Главный приз, за который борются участники — 500 тысяч рублей.
«Звучит, как потенциальный хит»
На шоу Светлана Матвейцевская представила клип на свою песню «Бесишь».
«Это звучит по моим ощущениям, как потенциальный хит, который можно разносить вообще. В хорошем попсовом крутом исполнении это может быть хитяра вообще», — сказал Сергей Светлаков.
После просмотра клипа, на сцену пригласили саму Светлану. Она рассказала, что работает руководителем отдела логистики в крупной федеральной компании.
«Творчество в моей жизни было всегда, только я его активно игнорировала. В 45 — баба ягодка опять, и я решила заняться творчеством. И поделиться с миром всем, что накопила. Я начала писать стихи, а потом и песни. Я начала жить, любить и быть счастливой женщиной. Не только мамой, и начальницей, но еще и творческим человеком», — рассказала героиня шоу.
Ведущий передачи Гарик Мартиросян поздравил ярославну с Новым годом, а она, в свою очередь, поприветствовала его на армянском языке.
Светлана рассказала, что песня родилась благодаря сотруднику, которого когда-то перевели в ее отдел.
«Он очень шумный, эмоциональный, и любимая его реплика: „Бесишь“. А я наблюдаю за этим всем, и у меня родилась такая фантазия. И я написала песню», — рассказала ярославна.
Светлана Матвейцевская рассказала, что героя для своего клипа искала больше трех месяцев.
Киркоров шутливо придушил ярославну
После того, как Светлана рассказала об истории происхождении песни, на сцену вышли певица MARGO (Марго Овсянникова. — Прим. Ред.) и Филипп Киркоров. Они исполнили трек, придуманный жительницей Ярославля, под собственную аранжировку. В конце звездного выступления зал взорвался аплодисментами. А глаза Светланы наполнились слезами.
«С Новым годом, тетя Света!», — обратился Киркоров к ярославне. А затем едва не уселся к ней на колени. На этом его общение со Светланой не закончилось.
«Ах, как ты меня бесишь, бесишь, бесишь», — прорычал Киркоров и стал шутливо душить ярославну.
После своими впечатлениями от выступления поделилась Ольга Бузова.
«Получилось очень красивое выступление, красивый номер, красивые вы. И она, действительно, круто звучит. Вам очень идет», — рассказала телезвезда.
«Я не знаю, Светлана, как вы разговариваете вообще, потому что вашу песню спел король. Понимаете?» — сказала Полина Гагарина.
«И звезда номер один!», — добавила MARGO.
Счастливая жительница Ярославля поблагодарила всех участников.
«Я на самом деле благодарна. Это Новый год, чудеса случаются», — рассказала Светлана.
Со сцены Светлана Матвейцевская ушла за руку с MARGO.
Не получила полмиллиона
Главный приз выпуска — 500 тысяч рублей, Светлане получить не удалось. Она не дошла до финального этапа голосования, набрав 35 баллов на этапе зрительского голосования. В финальном решении жюри полмиллиона было решено отдать другой участнице «Конфетки» — Екатерине Федункиной.
Полный выпуск шоу можно посмотреть здесь.
Ранее мы рассказывали про маму бойца СВО из Ярославской области, ставшей участницей шоу «Мужское / Женское» (16+) на Первом. С помощью передачи она хотела лишить невестку родительских прав.