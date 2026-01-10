«Я не боюсь слова „бабушка“»: 55-летняя ярославна рассказала, как пилон стал частью ее жизни

Анна Дементьева более 16 лет профессионально занимается пилонным спортом Источник: Артем Бауман / 76.RU

Наверняка многие слышали мнение, что возраст — это лишь цифры в паспорте. Однако эта фраза нередко воспринимается как очередная красивая цитата. С годами здоровье слабеет, тело становится «деревянным», а возможности для самореализации, кажется, сводятся к уходу за внуками и работе в огороде.

Однако всё зависит от желания человека. 55-летняя молодая бабушка из Ярославля Анна Дементьева в определенный момент своей жизни решила кардинально сменить сферу деятельности и начать заниматься пилоном. Казалось, мимолетное увлечение стало делом жизни. Сейчас Анна занимает призовые места в международных чемпионатах по пилону, которые проводятся в разных уголках мира.

В этом материале — интервью 76.RU с Анной Дементьевой о том, как она поддерживает себя в форме, относится к предрассудкам о пилонном спорте и сколько стоит участие в международных соревнованиях.

От работы в газете до тренерства

Анна Дементьева по образованию прикладной математик. Однако большую часть своей жизни проработала в СМИ.

«Я почти 22 года проработала в одной из региональных газет. Там размещались бесплатные объявления и реклама. Мы занимались сбором информации и их обработкой. Сначала я работала оператором, потом корректором, потом заместителем главного редактора, после — заместителем генерального директора», — рассказала наша героиня.

Впервые она пошла на тренировку на пилоне по наводке подруги 16 лет назад. Тогда это было просто хобби, возможность размять тело после офисной работы.

Никто не предполагал, что всё зайдет так далеко и я из любительского уровня перескочу и выведу это в свою профессиональную деятельность. Анна Дементьева профессиональная спортсменка по пилонному спорту

В 2019 году газета, где Анна работала, закрылась. После этого она полностью ушла в тренерство.

«Когда начала заниматься пилоном и поняла, что надо расти дальше и уходить в тренерскую деятельность, я получила дополнительное образование тренера», — отметила спортсменка.

Чемпионат в Африке

Анна Дементьева более 16 лет занимается на пилоне Источник: Артем Бауман / 76.RU

В международных соревнованиях Анна Дементьева участвует уже восемь лет. Первую серебряную медаль она завоевала в 2017 году на чемпионате в Лихтенштейне, выступив в категории «40+ профессионалы». Спустя два года спортсменка поднялась на пьедестал в Испании, где заняла третье место. Серебро Анна также брала на чемпионатах по пилону Posa в Италии — в 2021 и 2024 годах.

В 2025 году Анна завоевала серебряную медаль на чемпионате по пилонному спорту POSA в Кейптауне (ЮАР), выступив в категории «профессионалы 50+». Подготовку к турниру она начала еще весной.

«Перед каждым соревнованием я думаю о том, что уже пора взять золото. В этом году у меня была конкретная цель — создать достаточно сложный образ в музыкальном и театральном плане, чтобы через номер рассказать историю, придуманную нами. Главным было донести ее до зрителя, и это удалось, поэтому из-за серебра я, честно говоря, не расстроилась», — рассказала Анна Дементьева.

Так выглядит серебряная медаль, которую Анна получила в Кейптауне в конце ноября 2025 года Источник: Артем Бауман / 76.RU

По словам спортсменки, большую роль в подготовке сыграла поддержка семьи, в первую очередь дочери, которая является мастером спорта по художественной гимнастике и активно развивает воздушное направление в студии.

«Дочь сказала: „Это был твой лучший номер, в котором ты проявила свое актерское мастерство“. Для меня это стало главной оценкой, плюс, конечно, реакция зрителей в зале», — поделилась спортсменка.

Соревнования в Африке прошли 29 и 30 ноября 2025 года. Участники самостоятельно оплачивали перелет, проживание и стартовый взнос: участие в чемпионате стоило 95 евро, перелет — около 90 тысяч рублей с человека, гостиница — четыре тысячи рублей в сутки.

«Участие в международных соревнованиях — это другой уровень, в какой-то степени статусность, возможность вживую увидеть выступления великих спортсменов. В этом году, например, выступал Дмитрий Палитов — наш соотечественник, уникальный человек, сильнейший спортсмен и актер», — отметила она.

Дмитрий Палитов — российский спортсмен по пилонному спорту и воздушной акробатике, актер и хореограф. Многократный победитель и призер международных чемпионатов. Участвовал в телепроекте «Минута славы», где получил широкую известность. Считается одним из самых сильных и узнаваемых представителей pole sport в России.

Если раньше у меня была боязнь сцены, то сейчас мне уже достаточно комфортно на площадке. В какой-то момент это стало приносить удовольствие. Анна Дементьева профессиональная спортсменка по пилонному спорту

«Я не боюсь этого слова — „бабушка “»

На чемпионат в Южно-Африканской республике Анна поехала с мужем Источник: Артем Бауман / 76.RU

У Анны Дементьевой две взрослые дочки — 34 и 27 лет — и трехлетний внук.

«В наше время бабушками и раньше становятся. Я не боюсь этого слова — „бабушка“. Мне же не 36 лет, я всё прекрасно понимаю, — с улыбкой отметила Анна. — В нашей семье я, можно сказать, самое „слабое звено“. Только я могу с ним прыгать, бегать, складываться в три погибели. Дедушка этого себе позволить уже не может».

По словам Анны, внук уже хорошо понимает, чем занимается бабушка, и даже интересуется ее выступлениями.

Анна, помимо занятий, которые проводит в студии, занимается индивидуально пилонным спортом Источник: Артем Бауман / 76.RU

Занятия на пилоне, по словам Анны, давно перестали быть неожиданным для окружающих.

«Все вокруг давно знают, что я занимаюсь пилоном. Все понимают, что это тяжелый труд. Постоянно нужно держать тело в очень хорошей форме. Если ты хочешь тренировать, а тем более выступать, ты всегда должен быть в тонусе. Никаких вредных привычек здесь быть не должно», — подчеркивает Анна.

Сейчас у меня уже такая броня, что я не реагирую на негатив. Мое окружение — это в основном люди из этой сферы. Все друзья семьи болеют за меня. Анна Дементьева профессиональная спортсменка по пилонному спорту

Секреты стройного тела

Перед соревнованиями Анна тренировалась шесть дней в неделю Источник: Артем Бауман / 76.RU

Анна отмечает, что у нее нет четкого рациона питания. Диет она также не придерживается. В этом вопросе она больше полагается на ощущения.

«Я двигаюсь интуитивно. Иногда позволяю себе сладкое, чай просто так пить не могу. Но стараюсь уменьшать количество вредной еды. Всегда ем рыбу, яйца, творог. Воды пью не так много. Вредными привычками не злоупотребляю», — поделилась спортсменка.