Куда сходить в Ярославле 3 января: афиша мероприятий

Куда сходить в Ярославле 3 января: афиша мероприятий

Смотрим, как можно развлечься в праздничный выходной

Праздники продолжаются! Для ярославцев 3 января подготовили много интересных мероприятий. Смотрим афишу и выбираем развлечение себе по душе.

Театр кукол (ул. Свободы, 23)

  • 10:30, 13:00, 15:30, 18:00 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки — 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.

Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1)

  • 11:00 — музыкально-сказочное представление «Заколдованный принц» (0+). Постановка по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» оживет на сцене благодаря коллективу музыкально-хореографического театра «Карусель». Стоимость билета — от 400 до 600 рублей.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

  • 11:00 — новогодняя ёлка для малышей 2–6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета  1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).

  • 11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.

Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)

  • 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.

Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)

  • 11:00, 14:00 — праздник новогодней елки «Сказка средь бела дня» (0+). В программе мероприятия: спектакль с участием творческих коллективов и веселые хороводы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)

  • 11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история Бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.

Дворец культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)

  • 11:00, 14:00 — новогодние приключения кота Варфоломея по мотивам сказки В. Янсюкевич «Праздник кота Варфоломея». История рассказывает о брошенных игрушках и бродячих животных, которые встретились в пустующей из-за капитального ремонта квартире в канун Нового года. Цена билета — 500 рублей.

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)

  • 11:00, 15:00, 18:00 — новогодний мюзикл «Буратино» (6+). На концерте выступят исполнители разных жанров, из них: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Стоимость билета от 600 до 1000 рублей.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

  • 11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). На арене цирка будет представлено путешествие Деда Мороза и Снегурочки во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.

Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)

  • 11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке и стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.

  • 19:00 — спектакль «Две смешные истории о любви» (12+). На сцене покажут постановку по пьесам А. П. Чехова «Предложение» и «Медведь». Билет можно приобрести от 500 рублей.

Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8)

  • 12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+). Это сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках-снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.

Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)

  • 12:00 — спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+). История расскажет о героях одноименного советского фильма. Стоимость детского билета без подарка — 400 рублей, взрослого — 200 рублей.

Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, 15)

  • 14:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.

Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, 3)

  • 17:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.

Советская площадь

  • 18:00 — театрализованная программа «Всё путем или новогодняя кутерьма» (0+). На мероприятии ожидается праздничное представление, игры, конкурсы и встреча со сказочными персонажами.

КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)

  • 19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.

Concert-Hall «Кино» (Волжская наб., 4)

  • 19:00 — спецпроект «Несерьезное шоу» (18+). Гостей ожидает пижамная вечеринка, шутки, подарки, рэп-батл с актерами и многое другое. Билет на мероприятие стоит 1200–2200 рублей.

Кстати, мы делали полную афиша развлечений на праздничные выходные.

