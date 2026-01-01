Что смотреть в кино в новогодние каникулы: 10 фильмов, которые нельзя пропускать

Новогодние каникулы в этом году настолько продолжительные, что некоторым приходят в голову призывы выйти на работу уже 2 января. Оставим это право за инициаторами таких резких движений: им надо — пусть они и выходят. Сами же пойдем другим путем и узнаем, что показывают в кинотеатрах в новогодние каникулы. А посмотреть там есть на что!
«Буратино» (6+)
Новая версия знакомой сказки Алексея Толстого рассказывает о мастере, который больше всего на свете мечтает о сыне. Волшебный ключ исполняет желание, но деревянный мальчик оказывается куда самостоятельнее, чем ожидал папа Карло. Его путь — это попытка доказать, что настоящая семья не измеряется материалом, из которого ты сделан.
Зрителям обещают современный визуал и звездный актерский состав, так что классика здесь идет рука об руку с новыми технологиями.
«Три богатыря и свет клином» (6+)
Пока в семьях богатырей намечается пополнение, на горизонте появляется угроза для всего княжества. Огромная туча грозит погрузить мир во тьму, а купец Колыван снова пользуется моментом.
Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алеше Поповичу приходится отложить личные дела и напомнить, что спасение родины — дело коллективное.
Франшиза про русских богатырей традиционно собирает солидную кассу в прокате, нынешняя часть — уже 14-я по счету.
«Новый год на связи» (12+)
Шестиклассник Егор привык общаться с отцом через радиоэфир: папа работает вахтовым методом и всегда выходит на связь. Но 30 декабря сигнал обрывается.
Решив, что случилась беда, мальчик отправляется на поиски.
Это история о доверии, страхах и о том, как далеко можно зайти ради близкого человека.
«Мечты сбываются» (16+)
«Не уверен — не мечтай!» — гласит слоган романтической комедии с новогодним настроением.
Пара, прожившая вместе пять лет, внезапно выигрывает миллиард рублей. Вместо счастья деньги вскрывают старые противоречия: она мечтает о свадьбе, он — о музыкальной карьере.
Лотерея превращается в тест на совместимость, где призом становятся не купюры, а понимание друг друга.
«Чебурашка-2» (6+)
Прошел год с тех пор, как Чебурашка поселился у Гены, и ушастый герой заметно подрос — вместе с этим выросла и его тяга к самостоятельности. Желание делать всё по-своему приводит к ссорам, а неудачный визит на роскошный детский праздник окончательно запутывает отношения.
В попытке избежать очередного конфликта Чебурашка вместе с новыми друзьями сбегает в горы, где беззаботное приключение быстро превращается в серьезное испытание.
Взрослым предстоит не только найти беглецов, но и разобраться, как учиться слышать друг друга, когда дети перестают быть совсем маленькими.
«Елки-12» (12+)
Можно по-разному относиться к «Елкам», но если режиссеры снимают уже 12-ю часть этого новогоднего эпоса, значит, это кому-нибудь нужно.
Очередная глава праздничной франшизы снова собирает несколько судеб под бой курантов. В центре — девятилетний мальчик, который хочет спасти семью и отправляется за помощью к Деду Морозу. Пока ребенок ищет чудо, взрослым приходится срочно пересматривать свои решения и вспоминать, зачем вообще нужен Новый год.
«Елки» давно стали современной новогодней классикой. Кто знает, может, когда-нибудь они достигнут того статуса, что мы сделаем отдельный тест по этой франшизе.
«Простоквашино» (6+)
Сарик Андреасян за всё берется смело. На этот раз благодаря смелости он хотел открыть для себя знаменитую сказку Эдуарда Успенского, но поленился и ограничился известным советским мультфильмом о похождениях Дяди Федора, пса, кота и других персонажей, обитающих в Простоквашино и около него. Лень, бесстрашие и Сарик Андреасян — три всадника апокалипсиса российского кино.
Главный герой новой киноверсии классической истории — всё тот же Дядя Федор. Мальчик, который слишком любит животных. Не найдя понимания у родителей, он отправляется в деревню вместе с котом Матроскиным и псом Шариком. В Простоквашино героев ждут самостоятельная жизнь, бытовые открытия и простые, но важные уроки о дружбе и ответственности.
Создатели делают ставку на узнаваемых персонажей, современные актерские голоса и аккуратное обновление сюжета без резких экспериментов, чтобы история одинаково сработала и для детей, и для тех, кто помнит оригинал с детства.
«Безумное свидание» (18+)
Первое свидание школьного учителя и реставратора мебели быстро превращается в хаос. Внутренние голоса героев спорят громче, чем они сами, а попытка понравиться друг другу рискует закончиться самым странным вечером в их жизни.
Легкая, но наблюдательная комедия о том, как сложно быть честным даже на собственной кухне.
«Пункт назначения: Новый аттракцион» (18+)
Понятно, что от оригинального «Пункта назначения» (18+) здесь лишь название, на которое только и были способны авторы российской адаптации, но «Новый аттракцион» вполне себе подойдет для любителей треша, где насилие не имеет никакого смысла, а киношной крови льется столько, что кажется, фильм снимали неподалеку от цеха «Новбытхима», где производят красную краску.
Герои «Нового аттракциона» — компания молодых людей, которая отправляется туда, где когда-то сгорел парк развлечений и погибли дети.
Местные легенды о призраках оказываются не просто страшилками, а поиск острых ощущений быстро перерастает в борьбу за выживание. Экстремальный отдых здесь имеет слишком высокую цену.
Новый «Пункт назначения» особенно ждали любители пощекотать нервы ужасами вопреки праздничной суете вокруг.
«Отец мать сестра брат» (18+)
На Новый год зрителей ждут не только сказки, но и фильм — победитель Венецианского кинофестиваля 2025 года.
Три отдельные истории, объединенные темой семьи. Их герои — взрослые братья и сестры, вынужденные встретиться после долгих лет разлуки. Напряженные встречи заставляют их переосмыслить отношения друг с другом и болезненную дистанцию, отделяющую их от родителей. Локации сменяют друг друга, как главы семейной саги: Восточное побережье США, Дублин и Париж.
Новая картина легендарного режиссера Джима Джармуша — крайне личная. Здесь нет резких поворотов, зато много тишины, недосказанности и узнаваемых семейных ситуаций. Фильм располагает скорее к размышлениям, чем к громким эмоциям.