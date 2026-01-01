Василиса Володина назвала главных счастливчиков 2026 года: кто найдет свою любовь, а кто разбогатеет

По словам астролога Василисы Володиной, в 2026 году судьба будет благоволить тем, кто умеет брать ответственность и жить настоящим, а не прошлым. Многие наконец почувствуют, что им стало легче и свободнее дышать, и все тревоги больше не беспокоят. Взамен появляются новые возможности — в карьере и личной жизни. Каким именно станет 2026 год для вас — читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
В конце 2025 года многие Овны могли ощутить апатию. Старые цели больше не вдохновляли, а новые еще не определились. Этот период был подготовкой к значительным изменениям в 2026 году.
— Главная тема года — внутреннее взросление. Ответственности больше, а новые мечты соединяются с усталостью от старых, — отмечает Василиса Володина.
Ваша задача на год — справиться с накопленной усталостью, а лучшее лекарство для этого — заняться собой. Внешность, тело, здоровье, стиль — всё пойдет в ход. Многие решатся записаться в спортзал, начнут следить за питанием и станут частым гостем в салоне красоты и спа.
Если в начале года возникнут финансовые трудности, ситуация начнет улучшаться к апрелю. В мае и во второй половине июня появится возможность удвоить, а возможно, и утроить доход, и вы сможете избавиться от долгов к середине осени.
Этот год станет ключевым для семейных дел. В отношениях будет больше ответственности и меньше недопонимания. До июня вы решите квартирный вопрос и во второй половине года задумаетесь о детях.
Телец
В 2026 году Тельцы почувствуют, что жить стало спокойнее. Окружающие больше не такие дерганые, а дедлайны не горят так часто. Возможно, эта главная перемена будет связана с тем, что вы смените работу. Судьба подтолкнет вас к этому уже в феврале.
— Кто-то уйдет из офиса на удаленку, кто-то — во фриланс, кто-то подумает о своем собственном бизнесе, но запуск собственного дела в 2026 году для Тельцов выглядит рискованно, — предупреждает Василиса Володина.
Перемены в карьере потянут за собой и быт. Работая из дома, важно не уйти в изоляцию. Чаще выбирайтесь из четырех стен — иначе привет, апатия и проблемы со здоровьем. Тем более год будет щедр на новые знакомства и укрепление давних связей.
— В отношениях это спокойное время. Семейные Тельцы будут дорожить стабильностью. Свободные, скорее всего, отложат романтические сюжеты, пока не разберутся с работой и личными задачами, — рассказала астролог.
Близнецы
В 2026 году Близнецы почувствуют сильную тягу к свободе: от общественного мнения, обязательств, графика 5/2. Представители знака захотят сменить работу и в феврале уехать подальше от дома. Василиса Володина предупреждает: перед тем как делать поспешные шаги, обдумайте всё дважды, особенно когда дело касается денег.
— В январе не советую слишком долго разогреваться после праздников. Лучше сосредоточиться на финансах, иначе месяц может запомниться ощущением, что деньги уходят слишком легко, — обратила внимание астролог.
Самый яркий месяц для Близнецов — май. В это время вы захотите сделать тату, перекрасить волосы или полностью изменить сферу развития.
— В августе–сентябре многие Близнецы с головой уйдут и в творчество — личные проекты, блогинг, создание контента. Для кого-то это может стать настоящим прорывом и дверью в новую жизнь, — считает Василиса Володина.
В течение года астролог советует беречь нервы. Ваше самочувствие напрямую зависит от уровня стресса.
Рак
Главный навык, которым должны овладеть Раки в 2026 году, — работа с эмоциями. Чем увереннее и быстрее вы реагируете, тем больше выигрываете.
— В 2025 году у многих Раков начался период личностного роста, как принято говорить. В 2026 году важно, чтобы эти изменения заметили не только вы и близкие, но и весь внешний мир, — подчеркивает астролог.
Со второй половины года появятся возможности подзаработать, особенно в августе и сентябре.
В октябре вас ждет яркий роман, но не ожидайте, что он перерастет во что-то серьезное. Придется выбирать между страстью и пониманием. Семейным Ракам важно не утонуть в ревности и спорах о деньгах, особенно если у вас есть семейный бизнес.
— Не самая приятная тенденция года — закулисные интриги и беспокойство из-за тайных процессов или каких-то старых историй, которые вроде бы должны были давно остаться в прошлом. На свет могут выходить факты, которые вы не планировали никому показывать, — предупреждает Василиса Володина.
Самый удачный месяц — ноябрь. В конце года вы закончите ремонт или сможете купить долгожданную квартиру.
Лев
В 2026 году Львов потянет к философии, психологии и разговорам о смысле жизни. Этот интерес сохранится как минимум до июля.
— Первая половина года хороша для дополнительного образования и поиска личных мест силы. Поездки выбирайте не ради развлечения в это время, а с каким-то содержанием: к родным, которым нужна помощь, по делам, в значимые для вас места, — рекомендует Василиса Володина.
Год в отношениях будет непростым, но показательным. Если в браке всё гладко, смело ставьте общие цели. Если накопились сложности, признайте их и решайте.
— К маю у многих Львов появится сильное желание освободиться от всего, что тяготит. Любая ссора в отношениях может стать последней каплей. Особенное внимание — июль–август, — поделилась астролог.
Со второй половины лета Львы захотят быть в центре внимания. Вас потянет выступать, учить, консультировать, защищать свои проекты. Именно в это время вы почувствуете, что ваше мнение действительно важно для других. Главное — не переборщить с категоричностью.
Осенью фокус сместится на дом и быт. Октябрь и ноябрь могут поднять сложные темы: недвижимость, семья, раздел имущества. Начинать затяжные споры в это время — не лучшая идея.
Дева
Начало года подарит Девам прилив энергии. Это отличный момент, чтобы записаться на курсы или начать хобби, которое давно откладывали.
К февралю ритм жизни поменяется. Работа и бытовые задачи могут забрать больше времени, чем хотелось бы. Не поддавайтесь суете — постарайтесь сохранять баланс между делами и личной жизнью. Даже короткая прогулка с любимым человеком или встреча с друзьями могут быть как глоток свежего воздуха.
— Друзья — это ваш коллектив, хороший источник поддержки. Общие интересы, совместные поездки, теплые разговоры — это всё настоящий ресурс, — отмечает астролог.
Тема чувств в 2026 году очень важна, но идеализировать партнера — не лучшая идея. Жизнь рано или поздно разобьет розовые очки.
Февраль и особенно июнь благоприятны для укрепления доходов. Апрель же может преподнести неприятные сюрпризы. Астролог советует быть особенно осторожным с кредитами. Условия могут оказаться жесткими, а документы — не такими прозрачными, как казалось на первый взгляд.
Весы
В новом году Весы наконец громко заявят о себе и своих желаниях. Вы больше не готовы работать за пятерых и тянуть быт только на себе одном.
— 2026-й настойчиво предложит разобраться с деньгами, договоренностями и границами вашей ответственности. Если раньше вы избегали жестких разговоров, боялись отстоять свои интересы или готовы были соглашаться на невыгодные условия, теперь придется явно обозначить, что — ваше, что — партнерское, — рассказала Василиса Володина.
В работе в первой половине года захочется, чтобы труд ценили не только словами, но и рублем. В этом случае на выручку придет ваша репутация и старые связи.
Весной вы захотите сменить обстановку и окружение. Возможно, вы решитесь на то, чтобы пойти учиться на права, или переедете в новый для себя город.
— Те, кто в отношениях, могут почувствовать, что нагрузка стала для них слишком тяжелой. Будет ощущение, что вы тащите на себе и быт, и эмоции, и принятие решений, а партнер устал и постоянно требует поддержки. Там, где отношения держатся только на жалости или чувстве долга, к маю возникнет кризис, — поделилась астролог.
Скорпион
Год проверит Скорпионов на прочность и умение включать весь свой потенциал. Вполсилы прожить не получится — да и не захочется.
— К середине февраля всё внимание на здоровье. Всё, что вы игнорировали до сих пор, даст о себе знать: усталость, недосып, неправильный режим, хронические болячки, эффект от вредных привычек, который годами накапливался, — предупреждает Василиса Володина.
Апрель и май — золотое время для перемен. Можно браться за ремонты, начинать заниматься спортом, менять работу, запускать новые проекты. Тело будет откликаться на заботу, так что разумный ЗОЖ — не лишний.
— Личная жизнь в 2026 году улучшится у тех, кто позволит себе открыто говорить о своих планах и внимательно слушать, что партнер скажет, — рассказала астролог.
Август и сентябрь будут напряженными. Навалится много задач, а сил к концу года заметно поубавится. Не стоит геройствовать, лучше честно взять паузу, пойти в отпуск или делегировать часть обязанностей — от этого вы не станете слабее.
Всех любителей активного отдыха Василиса Володина предостерегает от путешествия в горы. В поездках в целом стоит быть вдвойне внимательнее, чтобы благополучно добраться домой.
Стрелец
Первая половина 2026 года — про деньги и серьезные договоренности. Вы будете участвовать в инвестициях, брать или закрывать кредиты, оформлять наследство. Будет много задач, и важно не потеряться в них.
— С апреля в жизнь начнут приходить новые люди. Необычные, непривычные, вроде бы не ваши, но именно через них потом могут открываться новые возможности. Кто-то подаст идею, кто-то приведет к людям, к которым вы сами не решались постучаться, — подмечает астролог.
Весна и начало лета потребуют максимальной отдачи в работе. Зато любимое занятие станет не только отдушиной, но и дополнительным очагом заработка. С июля и до конца года стоит вложиться в обучение. Неважно, будут это небольшие курсы или полноценное высшее образование, это поможет вам в будущем.
— С точки зрения здоровья, год выглядит стабильнее, чем предыдущие, говорю про это с удовольствием. Уходят резкие перепады энергии, нервная система чуть-чуть успокаивается, вы становитесь более ровными в поведении, в ощущениях, и это плюс для всех сфер, — дает позитивный прогноз Володина.
Козерог
Козероги последние пару лет жили за счет внешних контактов — коллег, знакомых. Теперь фокус смещается в самый близкий круг, родители, семья, дом выходят на первый план. Придется заниматься вопросами старшего поколения и тех, за кого вы отвечаете.
— Тема собственного пространства, жилья, будет крайне важной. Кто-то возьмет ипотеку или оформит родительскую недвижимость на себя в конце концов, или землю прикупит, о которой давно думал, — рассказала Василиса Володина.
Здоровье — еще одна важная тема года. Организм будет острее реагировать на перегрузки, нервная система станет уязвимее. Важно вовремя снижать темп и не игнорировать сигналы тела — как своего, так и близких.
— Очень важный период — конец августа и начало сентября, сразу после затмений. Это небольшое, но очень ценное окно возможностей, и оно как-то принципиально связано с темами конца 2025 года, — предупреждает астролог.
Водолей
Водолеи окажутся перед выбором: с какими людьми продолжать общаться и чем заниматься дальше. То, чему вы раньше охотно отдавали время и силы, вдруг перестает радовать.
— Старые посиделки, привычные проекты, болтовня с подругами, давние связи — всё это может казаться слишком затратным сейчас. И в 2026 году держаться за лишнее станет как-то дорого в прямом и переносном смысле, — подмечает астролог.
Дома возможны приятные сюрпризы. Родственники, особенно старшее поколение, неожиданно поддержат идеи, которые раньше казались им странными. Для Водолея это редкое и ценное ощущение — когда вас не просто принимают, а по-настоящему слышат.
Во второй половине года ярче звучит партнерство. В вашу жизнь придут влиятельные люди: наставники, сильные союзники. Это могут быть и новые контакты, и возвращение людей из прошлого, но уже в другом качестве.
Рыбы
В 2026 году Рыбы почувствуют, что им стало легче дышать. Путаница и тревожность, с которыми вы жили в последние годы, постепенно уступают место ясности. Этот процесс запустился намного раньше, но в новом году вы начнете по-настоящему его ощущать.
— Основная рабочая тема года — финансы. Если раньше вы жили в логике «потом, когда-нибудь разберусь, еще заработаю, меня еще оценят», теперь нужно переходить к конкретике. Придется посчитать доходы и расходы, убрать случайные траты, сделать так, чтобы заработки были не эпизодическими, а системными, — рассказала астролог.
Для творческих Рыб хорошее время, когда навыки и идеи принесут реальные деньги. Но при одном условии: если вы готовы серьезно подойти к делу. В 2026-м выигрывают не самые вдохновленные, а самые собранные.
Весной всё ваше внимание будет направлено на дом и семью. Захочется перемен — от перестановки до полноценного переезда в другой город.
— В личной жизни будут важны конец лета и осень. Возможны либо возвращение к прошлым отношениям, либо новый виток в уже существующем союзе, когда старые темы всплывают и требуют немедленного решения, — выделяет Василиса Володина.