Василиса Володина назвала главных счастливчиков 2026 года: кто найдет свою любовь, а кто разбогатеет

В конце 2025 года многие Овны могли ощутить апатию. Старые цели больше не вдохновляли, а новые еще не определились. Этот период был подготовкой к значительным изменениям в 2026 году.

— Главная тема года — внутреннее взросление. Ответственности больше, а новые мечты соединяются с усталостью от старых, — отмечает Василиса Володина.

Ваша задача на год — справиться с накопленной усталостью, а лучшее лекарство для этого — заняться собой. Внешность, тело, здоровье, стиль — всё пойдет в ход. Многие решатся записаться в спортзал, начнут следить за питанием и станут частым гостем в салоне красоты и спа.

Если в начале года возникнут финансовые трудности, ситуация начнет улучшаться к апрелю. В мае и во второй половине июня появится возможность удвоить, а возможно, и утроить доход, и вы сможете избавиться от долгов к середине осени.

Этот год станет ключевым для семейных дел. В отношениях будет больше ответственности и меньше недопонимания. До июня вы решите квартирный вопрос и во второй половине года задумаетесь о детях.