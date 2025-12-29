Егор Крид, Ваня Дмитриенко — кто еще из российских звезд-мужчин так и не дошел до ЗАГСа в 2025 году

Источник: Городские медиа

В 2025 году статус самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса по-прежнему удерживают мужчины, за личной жизнью которых следят миллионы поклонниц. Наши читатели составили собственный рейтинг — и в нём немало сюрпризов.

Пятое место занял 31-летний Егор Крид. За годы карьеры он крутил романы с Дианой Мелисон, Нюшей, Валей Карнавал и Ксенией Дели — список можно продолжать. Однако до брака дело так и не дошло. Сам Крид признаётся, что мечтает о большой семье и детях, но в прошлом у него были проблемы в отношениях, из-за которых ему трудно кому-то довериться.

На четвертом месте — главный краш зумеров Ваня Дмитриенко. 20-летний артист подчеркивает: мимолетные связи его не интересуют — только сильные чувства. Сейчас, по словам Вани, он испытывает их к Ане Пересильд, а ранее он пережил громкий роман с Сашей Айс, где было место расставаниям и воссоединениям.

Третью строчку занял Прохор Шаляпин. 42-летний певец был женат трижды, а после смерти последней супруги остался вдовцом. Шаляпин любит красивую жизнь и не скрывает симпатии к зрелым женщинам, считая внутреннюю энергию куда важнее возраста.

Второе место — у блогера и телеведущего Дмитрия Масленникова. Его мистические проекты принесли ему не только популярность, но и статус одного из самых богатых блогеров страны. При этом личная жизнь Масленникова остается тайной.

Первое место подписчики отдали Сергею Лазареву — главному холостяку российского шоу-бизнеса. После романа с Лерой Кудрявцевой певец полностью закрыл личную жизнь от публики. Лазарев воспитывает двоих детей от суррогатных матерей, а встречается ли он с кем-то сейчас — остается предметом догадок и обсуждений.