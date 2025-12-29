НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

2 м/c,

ю-в.

 737мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Чем запивать новогодние блюда
«Умные решения»
Обзор цен на елочных базарах
Чек-лист важных обследований
Пробки у гипермаркетов
Как отметить праздники
Высотка в частном секторе
Отказали в компенсации за покраску дома
Развлечения Егор Крид, Ваня Дмитриенко — кто еще из российских звезд-мужчин так и не дошел до ЗАГСа в 2025 году

Егор Крид, Ваня Дмитриенко — кто еще из российских звезд-мужчин так и не дошел до ЗАГСа в 2025 году

Рейтинг самых обсуждаемых холостяков российского шоу-бизнеса

118
Источник:

Городские медиа

В 2025 году статус самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса по-прежнему удерживают мужчины, за личной жизнью которых следят миллионы поклонниц. Наши читатели составили собственный рейтинг — и в нём немало сюрпризов.

Пятое место занял 31-летний Егор Крид. За годы карьеры он крутил романы с Дианой Мелисон, Нюшей, Валей Карнавал и Ксенией Дели — список можно продолжать. Однако до брака дело так и не дошло. Сам Крид признаётся, что мечтает о большой семье и детях, но в прошлом у него были проблемы в отношениях, из-за которых ему трудно кому-то довериться.

На четвертом месте — главный краш зумеров Ваня Дмитриенко. 20-летний артист подчеркивает: мимолетные связи его не интересуют — только сильные чувства. Сейчас, по словам Вани, он испытывает их к Ане Пересильд, а ранее он пережил громкий роман с Сашей Айс, где было место расставаниям и воссоединениям.

Третью строчку занял Прохор Шаляпин. 42-летний певец был женат трижды, а после смерти последней супруги остался вдовцом. Шаляпин любит красивую жизнь и не скрывает симпатии к зрелым женщинам, считая внутреннюю энергию куда важнее возраста.

Второе место — у блогера и телеведущего Дмитрия Масленникова. Его мистические проекты принесли ему не только популярность, но и статус одного из самых богатых блогеров страны. При этом личная жизнь Масленникова остается тайной.

Первое место подписчики отдали Сергею Лазареву — главному холостяку российского шоу-бизнеса. После романа с Лерой Кудрявцевой певец полностью закрыл личную жизнь от публики. Лазарев воспитывает двоих детей от суррогатных матерей, а встречается ли он с кем-то сейчас — остается предметом догадок и обсуждений.

В коротком видео показываем мужчин, которые сводят с ума миллионы россиянок.

ПО ТЕМЕ
Никита Егоров
Егор Крид Ваня Дмитриенко Дима Масленников Прохор Шаляпин Сергей Лазарев Холостяк Звезда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
41 минута
Ваня Дмитриенко — это тот, кто в списке? Интересно, а кто там ещё?
Гость
36 минут
Ване дмитенко повезло с женой, а Егору Криду желаю встретить свою судьбу.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Рекомендуем