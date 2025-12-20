Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания

Dispatch — очередной пример неплохой сатиры над супергеройским жанром Источник: игра Dispatch

Хит прошедшей осени — игра (а скорее интерактивное кино на пару вечеров) Dispatch. Она продалась тиражом более двух миллионов копий, собрала хорошие (местами даже очень) отзывы от критиков и игроков и уже разлетелась на интернет-мемы. Достойна ли игра про управление командой отморозков с суперсилами пары потраченных вечеров и что в ней интересного — разбирался корреспондент 45.RU Кирилл Митин.

«Парень в бронированном костюме — кто ты без него?»

Dispatch — это интерактивный анимационный фильм с простыми, но залипательными игровыми механиками. Завязка сюжета такова: главный герой Роберт Робертсон когда-то был супергероем Мехаменом — местным железным человеком. У него был свой боевой костюм, которого он лишился в стычке с бандой под руководством антагониста Полога (угрюмый незнакомец в роботизированной маске). Пологу нужен астральный пульсатор, маленькое чудо техники, с помощью которого работал костюм Роберта. Итог битвы между железным человеком и злодеем неутешителен: костюм, в котором геройствовали еще отец и дед Робертсона, уничтожен, пульсатор утерян, бандиты скрылись.

Супергерой Мехамен Источник: игра Dispatch

Завязка классическая — борьба супергероя и суперзлодея Источник: игра Dispatch

Роберт, лишившись костюма и всех его преимуществ, официально объявляет о завершении своей супергеройской карьеры, а позже отхватывает от шпаны, когда пытается помешать им грабить магазин. Но парня спасает Блонди Блейзер, эффектная блондинка с сверхспособностями. Она знает о проблемах Роберта и предлагает ему стать диспетчером в компании, которая отправляет людей с суперсилами на помощь горожанам, а заодно помощь с починкой костюма. Главный герой соглашается.

Игру создали американцы AdHoc Studio (ранее работали над играми со схожей концепцией The Walking Dead, The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands) в сотрудничестве с Critical Role Productions (веб-сериал, в котором профессиональные актеры озвучивания играют в настольные ролевые игры) и анимационной студией Igloo Studio (тайцы, сделавшие сериал «Мой демон»).

Блонди Блейзер Источник: игра Dispatch

В чем суть игры

Dispatch состоит из 8 эпизодов. Каждый длится примерно час. Большую часть времени игроку предстоит наблюдать за происходящими событиями, периодически выбирая, что сказать и как повести себя в той или иной ситуации. Значимость принятых решений будет потихоньку расти: в начале игры будете выбирать, стукаться ли кулачком с новым товарищем по работе возле писсуара, а в конце от ваших решений будет зависеть благополучие всего города.

Одна из основных игровых механик — управление отрядом людей и существ с суперсилами. Под ваше командование попадет отряд гопников, которым дали шанс на перевоспитание. Один летает и превращается в факел, другая создает копии и ослепляет противников, третья становится невидимой (но страдает от астмы), четвертый — низенький, но очень сильный, пятая — дьяволица, шестой — антропоморфная глыба, седьмой — наполовину человек, наполовину — летучая мышь. Все они обладают крайне скверным характером, любят огрызаться на начальство и не любят работать в команде.

Команда героев-отморозков Источник: игра Dispatch

Герои очень разные, но все с огромным самомнением Источник: игра Dispatch

Управлять этим сбродом предстоит во время диспетчерской смены. Роберту выделили один из районов города, откуда приходят заказы разной степени сложности: снять кота с дерева, перевезти вещи, принять участие в подкасте, где ненавидят обладателей сверхспособностей, остановить разбушевавшихся студентов, сразиться с обезумевшим супергероем, предотвратить взрыв на электростанции и так далее.

Курьерская работа? Почему бы и нет Источник: игра Dispatch

Представительские функции — тоже ваша забота Источник: игра Dispatch

Каждое задание требует определенного подхода — где-то нужен умный и харизматичный исполнитель, в другом — быстрый, в третьем — сильный и выносливый. Диспетчеру предстоит выбирать, кого из команды отправить на то или иное задание. Выбор делается исходя из их пяти характеристик — бесстрашие, стойкость, ловкость, харизма и интеллект.

Каждого героя нужно знать в лицо Источник: игра Dispatch

В конце вызова подводится итог — справился ли отправленный игроком исполнитель с заданием или нет. Если миссия выполнена — герой получает опыт и очки для прокачивания своих навыков.

Если герой потерпит неудачу — это ваше поражение Источник: игра Dispatch

Если миссия провалится, то исполнитель получает травму и ухудшает свои характеристики. При повторном провале он с ранением вылетает из смены и станет доступен только в следующую. После выполненной миссии подчиненный едет на отдых, вызвать его можно только через некоторое время. Примечательно, что при первых сменах герои, отправленные на задание в одной команде, могут строить козни и задерживать друг друга. Если вовремя не разрулить — исполнитель может даже не добраться до задания и пораниться.

Ни о какой командной работе речи не идет Источник: игра Dispatch

Если подытожить: диспетчер следит за выполнением всех заказов, отправляет на миссии самых подходящих кандидатов, помогает им решать проблемы и делает за них выбор, когда всё идет не по плану. Периодически Роберт будет выполнять заказы сам напрямую — когда нужно будет что-то взломать или перенастроить.

Головоломки тоже есть Источник: игра Dispatch

При повышении диспетчерского ранга становятся доступны новые возможности — дать кофе отдыхающему герою, чтобы скорее вышел на смену, или подлечить его от травмы.

Диспетчерская работа — настоящая головная боль Источник: игра Dispatch

Каждая смена немного отличается друг от друга — количество подчиненных то растет, то снижается, добавляются новые виды миссий и событий, происходящее становится всё более эпичным.

Одна из главных фишек игры — то, как прописаны герои. Они открыто глумятся над Робертом во время первых смен, комментируют каждое его слово и поступок во время рабочих встреч, скрывая свои внутренние переживания и проблемы. Роберту (игроку) предстоит найти подход к этой шайке, завоевав их доверие, либо окончательно настроить против себя. При этом у каждого есть своя изюминка — с кем-то можно даже завести романтические отношения. А с кем-то из-за возникших противоречий придется встретиться в поединке в конце игры.

Отношения придется налаживать, как в жизни Источник: игра Dispatch Источник: игра Dispatch

Периодически игра будет подбрасывать QTE-моменты, когда нужно быстро нажимать те или иные клавиши, как правило, во время битв. Успешность выполнения таких QTE повлияет на исход сражения.

Визуал отличный Источник: игра Dispatch

К плюсам игры могу отнести приятную озвучку: голос главному герою, к примеру, подарил Аарон Пол (Джесси Пинкман из сериала «Во все тяжкие»), зрелищные и красивые боевые сцены (драку в баре суперзлодеев вы запомните и захотите пересмотреть) да и весь визуал в целом, хороший юмор и здоровую самоиронию.

Боевые сцены отрисованы замечательно Источник: игра Dispatch

На кат-сцены смотреть не скучно Источник: игра Dispatch

Более спорным можно назвать сюжет. Сатирой на супергероев уже никого не удивишь — привет сериалам «Пацаны», «Неуязвимый», фильму «Пипец» и прочим деконструкциям образов людей в плащах и трусах поверх лосин. Финал самой истории можно предсказать уже в самом начале, и не спасают даже «вот это повороты», связанные с определенными персонажами. Одно из событий в конце игры вообще откровенно разозлило своей надуманностью.

Существенных минусов в игре замечено не было. Запустится она даже на слабых ПК и станет неплохим развлечением на пару вечеров (а если есть возможность вывести изображение с ПК на большой телевизор, то такое интерактивное кино можно посмотреть компанией или вдвоем). Также игру можно купить на PlayStation 5. Готовый аккаунт с игрой обойдется в 100 рублей и больше, покупка игры самой игры будет стоить от 1000 рублей.

Кирилл Митин Корреспондент