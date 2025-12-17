Roblox готовится к возвращению — что ответил Роскомнадзор

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Администрация недавно заблокированной в России игры Roblox сообщила, что готова соблюдать законодательство РФ; в свою очередь, в Роскомнадзоре указали, что согласны взаимодействовать с платформой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 

Roblox — онлайн-платформа с бесконечной игровой вселенной, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам (от ужастиков до воспитания животных и так далее). Создатели игры заявляли, что в нее заходит около двух миллионов россиян.

«Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе», — указано в сообщении РКН. 

Роскомнадзор отметил, что ранее неоднократно отправлял администрации Roblox требования по обеспечению безопасности детей. Однако платформа на них не реагировала, поэтому игру заблокировали на территории России. 

Сейчас администрация Roblox признала, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями. Теперь они готовы  к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства.

Однако это не значит, что Roblox точно разблокируют. Всё будет зависеть от их дальнейших действий.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети „Интернет“, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — уточнили в РКН. 

Вечером 3 декабря Роскомнадзор распространил сообщение о фактической блокировке компьютерной игры Roblox. В ведомстве объяснили свои действия тем, что в игре обнаружены материалы с пропагандой и оправданием экстремизма, терроризма и ЛГБТ*. 

Ограничение работы спровоцировало сотни жалоб от школьников. Так, они решили попросить главу Лиги безопасного интернета вернуть им любимую игру. Многие родители отметили, что новость о блокировке игры их дети восприняли как личную трагедию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что обращения детей из-за Roblox дошли и до Кремля

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Roblox Роскомнадзор Блокировка
Гость
1 час
Нам не нужны западные и иностранные игры, нам нужны свои русские игры а не эта иностранщина, которая поставляет вооружение для Украины, нам нужны русские игры
