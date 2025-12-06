Молодая невеста Лепса отложила свадьбу, а Симоньян пришлось кардинально поменяться из-за болезни: звездные новости недели

Аврора Киба поделилась, что мечтает о большой семье Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На этой неделе мир шоу-бизнеса вновь столкнулся с интригами. Так, молодая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба заявила, что свадьбы с певцом пока ждать не стоит. Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян впервые появилась на публике в парике. Блогерша Оксана Самойлова готова рассказать всю правду о разводе с рэпером Джиганом в семейном реалити. Актриса Агата Муцениеце в третий раз стала мамой, а певец Влад Соколовский раскрыл, что уже три года получает угрозы о похищении своего сына.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Невеста Григория Лепса отложила свадьбу

Аврора Киба, возлюбленная певца Григория Лепса, заявила, что дата их свадьбы еще не определена. Об этом она рассказала в разговоре с нашими коллегами из Starhit.ru.

«Пока свадьба не планируется. Пока не ждите. Знаете как, не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать», — высказалась 19-летняя невеста артиста.

При этом девушка поделилась своими материнскими планами и семейными мечтами. Авроре хотелось бы иметь большую семью и трех-четырех детей.

Сейчас Кибе 19 лет, а Лепсу — 63 года. Недавно возлюбленная артиста намекнула на беременность и свадьбу. А на прошлой неделе Лепс заявил, что торжество может состояться уже весной, хотя точные даты пока не определены. Еще артист с иронией заявлял, что хотел бы сыграть свадьбу на Красной площади и поставить барную стойку прямо у Мавзолея.

Маргарита Симоньян впервые после химиотерапии появилась в парике

После перенесенной химиотерапии на фоне рака груди телеведущей Маргарите Симоньян пришлось надеть парик на голову. Журналистке предстоит еще несколько курсов лечения, но она не желает отказываться от съемок.

На этой неделе глава RT впервые появилась в ток-шоу Владимира Соловьева. Зрители сразу оценили ее новый образ.

Симоньян предстала в парике, максимально схожем с ее натуральными волосами — темно-каштанового цвета, средней длины. Парик немного выдает лишь новая лаконичная укладка вместо чистых кудрей и появившаяся челка.

Многие поддержали решение решение телеведущей продолжать работать несмотря на лечение и потерю волос Источник: кадр из программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+), «Россия 1», 2025 год

Журналистка заранее обмолвилась о том, что появляться на публике она теперь будет в новом образе. Об этом она рассуждала в комментариях под предыдущим выпуском собственной программы «ЧТД», общаясь с подписчицей.

«Спасибо. Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде», — писала журналистка.

Многие поддержали решение телеведущей продолжать работать несмотря на лечение и потерю волос. В комментариях под ее видео некоторые люди написали, что такая прическа ей даже больше идет.

Оксана Самойлова расскажет всю правду о разводе с Джиганом в семейном реалити

К паре рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) и блогера Оксаны Самойловой приковано повышенное внимание после их решения развестись. После того как брюнетка подала на развод, фанаты сначала сочувствовали ей, но всё изменилось после новостей о съемках реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Известно, что съемки ток-шоу начались летом, когда они еще жили вместе. Теперь некоторые фанаты пары думают, что это очередной пиар их реалити.

Выяснилось, что именно будут показывать в проекте, и с первых секунд фанатам стало понятно, что многодетные родители будут максимально откровенны со зрителями. Тогда же Самойлова и расскажет всю правду о разводе с рэпером.

«Что? Как? Почему? Но ни одно интервью не раскроет мою позицию так хорошо, как я ее проговариваю и озвучиваю последние четыре месяца тут», — рассказывала брюнетка нашим коллегам из Starhit.ru после очередного заседания по разводу.

Судя по всему, Джиган привнесет в реалити много веселья. Уже вышел тизер, где видно, как рэпер катается на яхтах и лошадях, тусуется с Бастой и выступает. А Оксана тем временем работает 24/7 из-за блога и рекламных кампаний, а также занимается фермой.

Параллельно с реалити в период раздора с Джиганом Оксана появлялась на светских мероприятиях и признавалась, что ей непросто. Однако она отметила внимание ухажеров, которые завалили дом цветами. При этом блогер подчеркнула, что пока не готова к новым отношениям, потому что всё еще переживает из-за развода с рэпером.

«Я что, не человек, что ли? Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая веселая, но я, естественно, человек. Всё обдумываю ежедневно. Практически каждый вечер я реву в подушку», — рассказывала она на премии Moda Topical.

Агата Муцениеце в третий раз стала мамой

Актриса Агата Муцениеце стала мамой в третий раз и родила аккордеонисту Петру Дранго дочь. Роды актрисы прошли в элитном госпитале «Лапино».

Слухи о беременности Агаты появились еще в мае этого года. Тогда Муцениеце объявила о помолвке с аккордеонистом. После этого актриса долгое время носила свободную одежду и будто пыталась скрыть округлившийся живот.

В блоге Агаты Муцениеце всё еще появляются «беременные» фотографии Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В начале июня Муцениеце появилась на Забайкальском международном кинофестивале в Чите в обтягивающем платье и практически подтвердила слухи о своем положении. Буквально через несколько дней после этого актриса объявила, что ждет ребенка.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Даже на приличном сроке беременности звезда не переставала работать. Летом она участвовала в съемках и только после их окончания планировала уйти в декрет.

«„Химкинские ведьмы “ будут сниматься до середины августа. Дальше ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого, пока не решила», — делилась Муцениеце.

Влад Соколовский получает угрозы о похищении сына

Певцу Владу Соколовскому и его жене Ангелине угрожают похищением трехлетнего сына Дэвида. Супруги рассказали об этом в соцсети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Вот уже больше трех лет им приходят жуткие сообщения в соцсетях и мессенджерах от двух женщин.

На фоне этой ситуации артисты попросили, чтобы внимание на эту проблему обратил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Мы получили угрозы о похищении нашего сына. Хотели решить этот вопрос в рамках закона, рассчитывали, что наше российское законодательство защищает людей от подобных ситуаций… но, к большому сожалению, уже более трех лет мы сталкиваемся с бездействием в решении этого вопроса. Когда речь встала о безопасности нашего ребенка, мы решили публично повлиять на эту ситуацию, чтобы такое не оставалось безнаказанным. Нам важно, чтобы дело дошло до Бастрыкина. Мы действительно чувствуем угрозу», — поделились певцы.

Соколовский отметил, что пара догадывается, от кого именно им поступают угрозы. Некоторые вещи удалось зафиксировать.

Известно, что сын Соколовского и Ангелины родился в феврале 2022 года. Несколько лет назад Лина призналась, что страдает от сталкинга, но тогда певица не стала раскрывать все подробности. Однако она утверждала, что ей становится не по себе после страшных слов от незнакомого человека.

Соколовская думала, что это временное явление, но позже артистка и вовсе перестала делиться моментами из семейной жизни и не показывала фото с ребенком.

Лариса Долина прервала молчание после скандала с продажей квартиры

Певица Лариса Долина после скандала с продажей квартиры выступила в выпуске ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Артистка раскрыла детали мошеннической схемы, в которую попала, и заявила, что вернет покупательнице Полине Лурье всю сумму в полном объеме.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме», — пообещала певица в эфире выпуска программы.

Пока неясно, на каких условиях Долина вернет Лурье деньги. Ранее адвокат пострадавшей покупательницы рассказала, что артистка предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет, причем без учета инфляции.

Кроме того, помимо возврата денег, Долина рассказала, каким образом она попалась на уловку мошенников и как ей пришлось продать квартиру, которую изначально она продавать не собиралась. Все заявления певицы мы опубликовали здесь.

Раскрыта причина ссоры Татьяны Булановой с легендарными танцорами

На этой неделе внимание публики вновь привлекла певица Татьяна Буланова, а точнее, ее танцоры. В конце ноября они ушли из группы Булановой, и теперь певица выступает на своих концертах с новой подтанцовкой.

По информации промоутера и организатора концертов Сергея Лаврова, артисты покинули певицу после разногласий по поводу оплаты выступлений.

«Насколько я знаю от наших общих друзей, причина увольнения балета банальна: танцоры попросили певицу повысить им гонорары. Раньше они, имея другую основную работу, время от времени за копейки по дружбе выезжали с Таней на два-три концерта», — поделился Лавров в разговоре с KP.RU.

Он добавил, что у Булановой сейчас плотный график, который вынуждал бы танцоров месяцами находиться в разъездах. Поэтому артисты приняли решение уйти из группы.

«Получается, они теряют основную работу, свой главный заработок. Поэтому они и попросили у нее прибавку к зарплате, а Буланова не согласилась. Но у нее сейчас везде аншлаги, много корпоративов. Пришел ее звездный час», — пояснил промоутер.

Тем временем Буланова не скрывает обиды и заявила, что считает уход артистов из группы предательством. Сейчас артистку на концертах время от времени сопровождают только две танцовщицы.

Ваня Дмитриенко поднял цены перед Новым годом

Молодой певец Ваня Дмитриенко за последние два месяца повысил цены на свои выступления. Теперь общий ценник концерта исполнителя составляет два миллиона рублей.

На корпоративах и частных мероприятиях певец зарабатывает больше — семь миллионов. Совсем недавно они стоили пять миллионов.

Известно, что артист очень востребован перед Новым годом. Например, в декабре у Дмитриенко осталось всего две свободные даты.

По информации Telegram-канала Shot, за дополнительный гонорар певец готов исполнить песню «Силуэт» вместе со своей девушкой — актрисой Анной Пересильд.

Самая красивая россиянка покорила всех на конкурсе в Индии

Бизнесвумен из Красноярска Екатерина Никитина победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 в Индии.

Конкурс Mrs. Supranational 2025 прошел в Гоа с 28 ноября по 2 декабря. Тридцать участниц боролись за победу. В финале они показали национальные костюмы и вечерние платья, а также рассказали о себе на английском языке.

«Выступать с лентой „Россия“ было для меня принципиальным условием участия. Я горжусь своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на международном конкурсе. И, конечно, благодарна организаторам с российской и индийской стороны за предоставленную возможность и решение всех дипломатических вопросов», — поделилась победительница.

Источник: the_katya_n / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Екатерине 40 лет, но в конкурсах красоты она начала принимать участие совсем недавно. Первый раз на подиум женщина вышла четыре года назад. Тогда же она забрала корону миссис Красноярский край — 2021.

Источник: the_katya_n / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого Никитина вдохновилась и стала еще чаще участвовать в таких конкурсах. За последние четыре года она забрала еще два титула: «Фотомодель Мира — 2022» и «Вице-миссис Россия Мира — 2025».