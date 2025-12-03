НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Новое кладбище
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Развлечения Все-таки блокируют? В России перестала работать нашумевшая игра Roblox

Все-таки блокируют? В России перестала работать нашумевшая игра Roblox

Пользователи не могут зайти ни через телефон, ни через компьютер

945
На сбой пожаловались в нескольких регионах РФ | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНа сбой пожаловались в нескольких регионах РФ | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На сбой пожаловались в нескольких регионах РФ

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Игра Roblox перестала открываться в России. Об этом стало известно в среду, 3 декабря, из сервисов по жалобам на работу сайтов в Сети.

Источник: скриншот сервиса по фиксации сбоевИсточник: скриншот сервиса по фиксации сбоев
Источник:

скриншот сервиса по фиксации сбоев

Корреспондент «Фонтанки» не смог открыть сайт игры, а также зайти в нее при помощи мобильного устройства. Наши коллеги обратились с вопросом в пресс-службу Роскомнадзора.

Источник: скриншот приложения RobloxИсточник: скриншот приложения Roblox
Источник:

скриншот приложения Roblox

Больше всего жалоб о сбое поступает из Магаданской области, Хабаровского края, Камчатского края, Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Обновлено 17:16 (мск): Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в связи с распространением материалов с пропагандой экстремистской деятельности. В сообщении ведомства также сказано, что платформа доказала неспособность корректной модерации контента.

Уже не в первый раз название игры звучит в СМИ. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью изданию «Абзац» резко высказался о Roblox. Вслед за ним — Роскомнадзор (РКН) рассказал, что уже не раз требовал удалить оттуда непотребный контент. Поводом вспомнить о Roblox стало нашумевшее в Петербурге убийство 13-летней девочкой своей мамы и поджог квартиры. «Фонтанка» разбиралась, какая между ними связь и стоит ли родителям бояться этой игры и запрещать детям играть в нее.

Жуткая трагедия случилась в Петербурге 26 ноября. Приехав на квартирный пожар, спасатели и Росгвардия обнаружили истекающую кровью женщину и ее дочь. Спустя короткое время девочка призналась, что сама зарезала маму кухонным ножом и подожгла квартиру. Причина — якобы слишком строгое воспитание.

Несколько дней назад депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что Roblox опасен для детей.

ПО ТЕМЕ
Федор ДаниловФедор Данилов
Федор Данилов
Корреспондент
Roblox Игра Сбой
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
6 часов
Власти старых дедов угрожает всё: комментарии в соцсетях, видеоролики, уличные музыканты, компьютерные игрушки, "неправильные" книги - что ж это за власть такая - всего боится.
Гость
5 часов
Всё отключить, всех оштрафовать, всё ограничить и запретить, всех несогласных посадить за дискредитацию происходящего.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление